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9 destinos ideales para desconectarse de las pantallas

Reservas naturales, senderos y patrimonio cultural componen una selección de propuestas para priorizar el aire libre durante el viaje

Paisajes naturales, reservas de biosfera y rutas de montaña forman parte de una selección de destinos para reducir el uso de pantallas durante el viaje.
Paisajes naturales, reservas de biosfera y rutas de montaña forman parte de una selección de destinos para reducir el uso de pantallas durante el viaje.
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Elegir destinos con conectividad limitada permite convertir el descanso en una práctica deliberada. La propuesta no exige aislarse por completo: consiste en planificar con antelación y privilegiar lugares donde las actividades al aire libre desplacen a las pantallas.

La especialista en gestión turística Birgit Trauer, doctora por la Universidad de Queensland, explicó a Euronews Travel que estos viajes combinan el deseo de alejarse de presiones cotidianas con la búsqueda de experiencias reparadoras.

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La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respalda el valor ambiental de varios de los nueve territorios elegidos.

1. Baa, Maldivas

Vista aérea de una isla boscosa rodeada de agua turquesa con cabañas comunicadas por pasarelas de madera sobre el mar
La reserva de biosfera de Baa reúne arrecifes, praderas marinas y manglares en el océano Índico.

La reserva de biosfera de Baa, designada por la UNESCO en 2011, abarca 75 islas, de las cuales 13 están habitadas. Sus arrecifes, praderas marinas y manglares sustentan tortugas, rayas manta y tiburones ballena. Las salidas al mar deben organizarse con operadores autorizados y según las condiciones estacionales.

2. Kafa, Etiopía

Un lago rodeado de colinas bajo un cielo nublado, con vacas, árboles y personas en una orilla de tierra seca y arena
Kafa conserva bosques montañosos y variedades silvestres de café arábica en el suroeste de Etiopía.

La reserva etíope de Kafa se ubica a unos 460 kilómetros al suroeste de Addis Abeba. El programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO identifica a la zona como centro de origen y diversidad genética del café arábica silvestre. Caminatas guiadas y encuentros con comunidades rurales permiten conocer ese vínculo productivo.

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3. Waterberg, Sudáfrica

Cadena de montañas con laderas escarpadas y vegetación, situada tras una extensa llanura de pastizales secos bajo un cielo azul despejado
Formaciones geológicas, áreas de conservación y arte rupestre caracterizan a la reserva de Waterberg.

La reserva de biosfera de Waterberg, en Sudáfrica, reúne formaciones geológicas, áreas de conservación y sitios de arte rupestre. La disponibilidad de señal depende de cada alojamiento; por ello, conviene confirmar las comunicaciones antes de partir. Las actividades con fauna requieren guías y el cumplimiento de normas de seguridad.

4. Engadina, Suiza

Colina con árboles y arbustos en primer plano frente a un valle con lagos, caseríos y montañas en el horizonte bajo la luz diurna
Los lagos, senderos y refugios de altura marcan el paisaje del valle alpino de Engadina.

El valle suizo de Engadina cuenta con infraestructura turística, aunque los refugios y recorridos de altura ofrecen una pausa de la conexión permanente.

En verano se puede caminar o pedalear junto a los lagos de Sils y Silvaplana; en invierno, las condiciones meteorológicas determinan los itinerarios y el equipamiento necesario.

5. Menorca, España

Vista aérea del pueblo de Fornells en Menorca
El Camí de Cavalls, las calas y el patrimonio talayótico integran parte de la oferta de la isla. (pio3/Shutterstock)

La UNESCO declaró reserva de biosfera a Menorca en 1993. El Consell Insular de Menorca señala que el territorio integra conservación y actividades humanas. Los tramos del Camí de Cavalls, las calas y el patrimonio talayótico ofrecen alternativas para organizar jornadas sin una agenda digital continua.

6. Isla Holbox, México

Las playas, los recorridos en bicicleta y la observación de fauna son algunas opciones en Isla Holbox. (Philipp Laage/dpa)
Las playas, los recorridos en bicicleta y la observación de fauna son algunas opciones en Isla Holbox. (Philipp Laage/dpa)

En Isla Holbox, al norte de Quintana Roo, la conectividad puede variar según la ubicación. El visitante debe descargar mapas, reservar con anticipación y consultar las restricciones ambientales antes de acceder a Punta Mosquito o contratar observación de aves, bioluminiscencia o tiburón ballena durante las temporadas autorizadas.

7. El Chaltén, Argentina

El Chaltén, Argentina
El Chaltén funciona como punto de partida para senderos de montaña dentro del Parque Nacional Los Glaciares. (Foto: Shutterstock)

El Chaltén es punto de partida para rutas hacia Laguna de los Tres, Laguna Torre y Laguna Capri. La información turística oficial argentina recomienda revisar el pronóstico, porque el tiempo patagónico cambia con rapidez. En sectores de montaña puede faltar cobertura, por lo que el itinerario debe compartirse previamente.

8. Sierra Gorda, México

Colinas con matorrales en primer plano frente a varias cadenas montañosas sucesivas bajo un cielo nuboso
La Sierra Gorda combina bosques, miradores y comunidades rurales en el estado de Querétaro. (Wikipedia)

La reserva de biosfera de la Sierra Gorda, en Querétaro, tiene 383.567 hectáreas, según la UNESCO. Su relieve va de 260 a 3.100 metros sobre el nivel del mar y alberga diversos tipos de vegetación. Miradores, senderos y misiones franciscanas requieren una planificación que respete a comunidades y áreas protegidas.

9. Desierto de Atacama, Chile

Valle de la Luna, géiseres y lagunas altiplánicas figuran entre los paisajes del entorno de San Pedro de Atacama. REUTERS/Iván Alvarado
Valle de la Luna, géiseres y lagunas altiplánicas figuran entre los paisajes del entorno de San Pedro de Atacama. REUTERS/Iván Alvarado

Desde San Pedro de Atacama parten visitas al Valle de la Luna, los géiseres del Tatio y lagunas altiplánicas. Fuera del poblado, la señal puede disminuir. La altura, radiación solar y distancia exigen llevar agua, protección adecuada y contratar excursiones autorizadas. Antes de viajar, resulta útil preparar una lista básica:

  • Descargar mapas, reservas y teléfonos de emergencia.
  • Informar el recorrido a una persona de confianza.
  • Verificar señal, electricidad y medios alternativos de comunicación.
  • Respetar cupos, senderos habilitados y advertencias de autoridades locales.

Estas precauciones permiten que la desconexión se mantenga compatible con la seguridad y la conservación de cada destino.

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