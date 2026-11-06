La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Adele quiso quedarse con “Fool’s Gold”, una canción que Jamie Scott y Mozella ya habían prometido a One Direction - (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)

Guardar

Adele quiso quedarse con “Fool’s Gold”, la canción que Jamie Scott y Mozella ya habían prometido a One Direction, según revelan ambos compositores en el nuevo libro A Whole Lotta History, del periodista y codirector de contenidos de Billboard Jason Lipshutz, publicado el 3 de noviembre de 2026 por Atria Books. La anécdota, inédita hasta ahora, arroja nueva luz sobre los entresijos creativos de uno de los grupos más exitosos de la historia del pop.

Scott y Mozella —nombre artístico de Maureen Anne McDonald, conocida también por haber coescrito “Wrecking Ball” de Miley Cyrus en 2013— se encontraron en una sesión de escritura que resultó extraordinariamente productiva: en un solo día crearon dos canciones, una de ellas “Fool’s Gold”. “Pensamos que era especial, una canción real, honesta y cruda”, recordó Mozella en el libro y adelantó People.

PUBLICIDAD

One Direction publicó “Fool’s Gold” como quinto sencillo de Four, álbum que lideró las listas de Estados Unidos y Reino Unido -(Yui Mok/PA vía AP)

Fue Scott quien llevó la pista primero a Harry Styles, quien quedó inmediatamente prendado del tema. No era para menos: la dupla había forjado una relación de trabajo sólida con la banda, y en total sumaron ocho canciones al álbum Four. La conexión entre los compositores y el grupo era tal que el material fluía con naturalidad, aunque en el caso de “Fool’s Gold” el resultado superó incluso sus propias expectativas.

Adele llamó a Scott después de escuchar la demo

Lo que nadie anticipaba era la reacción de otra artista. “Recuerdo haber recibido una llamada de Adele diciéndome: ‘¡Acabo de escuchar esta canción que escribiste para One Direction!’”, contó Scott en el libro. Mozella supone que el track llegó a oídos de la cantante a través del productor Ryan Tedder, quien colaboraba con ella por aquella época en lo que se convertiría en el álbum 25, publicado en 2015. Es probable que Scott le haya mostrado la demo a Tedder, y que Adele la haya escuchado en ese contexto.

PUBLICIDAD

Jason Lipshutz revela la anécdota sobre Adele y One Direction en el libro A Whole Lotta History, publicado por Atria Books - REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo

La reacción de la intérprete de “Hello” fue inmediata. “Básicamente, [Adele] la escuchó y dijo: ‘¡Me encanta!’”, recordó Mozella. Sin embargo, la promesa ya estaba hecha: “Él ya se la había prometido a los chicos, así que no podíamos recuperarla”. De haber tomado otro rumbo, “Fool’s Gold” habría convivido en 25 con canciones como “Hello”, “Send My Love (To Your New Lover)” y “Water Under the Bridge”, un álbum marcado por la madurez emocional y la introspección, elementos que también definen al tema en cuestión.

“Fool’s Gold” se convirtió en uno de los temas más queridos de Four

La canción permaneció en manos de One Direction y se publicó como quinto sencillo del álbum Four, lanzado el 17 de noviembre de 2014. El disco llegó al número uno en el Billboard 200 de Estados Unidos y en la lista de álbumes del Reino Unido, consolidando otra cima en la carrera de Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne y Zayn Malik.

PUBLICIDAD

Harry Styles escuchó primero “Fool’s Gold”, mientras Scott y Mozella sumaron ocho canciones al álbum Four de One Direction -(@onedirection)

Con el tiempo, “Fool’s Gold” alcanzó el estatus de favorita entre los fanáticos. El propio Horan la señaló recientemente como uno de los temas más “subestimados” de la discografía del grupo, y Tomlinson también se refirió en distintas ocasiones a sus canciones preferidas y a las que menos disfrutaba interpretar en vivo. Que una pieza así haya estado a punto de terminar en manos de otra artista habla tanto del alcance creativo de Scott y Mozella como de la capacidad del grupo para atraer material de primer nivel en cada etapa de su carrera.

A Whole Lotta History, en el que Lipshutz recoge entrevistas exclusivas con los principales colaboradores de la banda y traza el recorrido que convirtió a One Direction en un fenómeno cultural de alcance global, está disponible desde el 3 de noviembre en todas las librerías.

PUBLICIDAD