El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia

El nuevo aeropuerto de Ilulissat habilitó vuelos directos desde Copenhague hacia la región del fiordo de hielo de Groenlandia (Greenland Airports)

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La puesta en marcha del nuevo aeropuerto de Ilulissat, en el oeste de Groenlandia, habilitó la llegada de vuelos directos desde Copenhague y amplió la conectividad internacional con una ciudad situada a 250 kilómetros al norte del círculo polar ártico. El 29 de octubre, la terminal recibió su primera conexión sin escalas desde la capital danesa, un avance que permite la operación de aviones de mayor tamaño y la apertura de rutas internacionales hacia la región del fiordo de hielo de Ilulissat, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

La obra reemplazó la antigua pista de 845 metros por una de 2.200 metros de longitud. La ampliación permite recibir aeronaves que no podían operar en la instalación anterior, cuya actividad se concentraba en vuelos internos y servicios realizados con aviones de menor capacidad, según informó Time Out.

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El vuelo inaugural fue operado por Air Greenland, la principal aerolínea del territorio autónomo. La compañía prevé ofrecer seis frecuencias directas semanales entre Copenhague e Ilulissat durante el próximo verano boreal. Además, el operador danés Jettime anunció una frecuencia semanal desde noviembre, con vuelos adicionales en las temporadas de mayor demanda.

El aeropuerto de Ilulissat se incorpora a una expansión de la infraestructura aérea groenlandesa. En 2024 comenzó a operar una nueva terminal próxima a Nuuk, la capital, y en abril se inauguró el aeropuerto de Qaqortoq, en el sur de la isla. La nueva conexión en la costa oeste suma una vía de acceso a una zona marcada por el hielo, la tundra ártica y la actividad marítima.

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La nueva pista permite recibir vuelos internacionales

La extensión de la pista modifica una de las principales limitaciones históricas para llegar a Ilulissat: el tamaño de los aviones que podían aterrizar en la ciudad. La infraestructura anterior solo admitía servicios domésticos, mientras que la actual habilita operaciones internacionales y aviones de mayor capacidad.

La conexión directa desde Copenhague reduce la necesidad de escalas para los pasajeros que viajan desde Europa. Air Greenland realizó el primer trayecto el 29 de octubre y anticipó que incrementará su oferta a seis vuelos semanales en el verano boreal. Jettime, en tanto, comenzará con una ruta semanal y contempla refuerzos en determinados períodos del año.

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También se sumará Icelandair, que anunció una conexión entre Ilulissat y Keflavík durante la temporada de verano. La empresa prevé realizar tres vuelos semanales. Esa ruta ofrecerá un enlace adicional entre Islandia y la costa occidental groenlandesa.

La mejora de la conectividad tiene impacto en un territorio con comunidades dispersas y una geografía condicionada por el hielo y las grandes distancias. Groenlandia, la isla más grande del mundo, depende en gran medida del transporte aéreo para el traslado de pasajeros, mercaderías y suministros entre sus localidades y hacia el exterior.

El fiordo de hielo de Ilulissat concentra grandes icebergs desprendidos del glaciar Sermeq Kujalleq (Wikimedia Commons)

Qué es el fiordo de hielo de Ilulissat y por qué es un Patrimonio Mundial

El principal punto de interés de la zona es el fiordo de hielo de Ilulissat, inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde 2004. La designación reconoce tanto el paisaje de la región como su relevancia para el estudio de los procesos glaciológicos del Ártico.

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El fiordo fue modelado por el glaciar Sermeq Kujalleq, conocido también como Jakobshavn Isbræ. Su importancia científica está vinculada a la velocidad con la que se desplaza esta masa de hielo y a la cantidad de bloques que vierte al agua. El avance del glaciar alimenta los grandes icebergs que recorren la bahía de Disko y convierte al área en un punto de observación de la dinámica glacial.

Un fiordo se forma en un valle de perfil en U excavado por un glaciar. Tras el retroceso del hielo, el agua de mar ocupa el terreno durante miles de años y crea un brazo de mar rodeado por relieves elevados. En Ilulissat, el aporte continuo del Sermeq Kujalleq mantiene una concentración de témpanos que caracteriza el paisaje local.

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La bahía de Disko, próxima a la ciudad, también concentra rutas de observación de ballenas y grandes masas de hielo a la deriva. Con las conexiones anunciadas desde Dinamarca e Islandia, Ilulissat ampliará su red de vuelos internacionales durante las próximas temporadas, de acuerdo con los cronogramas informados por las aerolíneas.