Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

Anguila lideró los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año según el ranking de Virtuoso difundido por Travel + Leisure (Wikipedia)

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Anguila fue elegida como el principal destino caribeño para las vacaciones de fin de año, de acuerdo con el ranking de la red de viajes de lujo Virtuoso difundido por Travel + Leisure. La isla ocupó el primer puesto regional entre el 15 de diciembre y el 7 de enero, y quedó tercera en la lista mundial para la temporada festiva, detrás de Estados Unidos y México.

El resultado ubicó a Anguila por encima de otros destinos del Caribe como las Islas Turcas y Caicos, San Bartolomé, Antigua y Barbuda y las Islas Caimán. El informe asocia su posición con la combinación de playas de arena blanca, alojamientos de alta gama, villas privadas, restaurantes frente al mar y un ritmo de vida menos acelerado que el de otros puntos turísticos de la región.

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Anguila quedó tercera en el ranking mundial de Virtuoso

La clasificación de Virtuoso, una red internacional dedicada al turismo de lujo, midió las preferencias de sus viajeros durante el período de mayor movimiento por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En ese recorte, la isla caribeña se colocó en el podio global y lideró la demanda dentro de su región.

El estudio también distinguió por separado a West End, una zona de la isla conocida por sus complejos hoteleros y residencias privadas. West End ocupó el octavo lugar entre los destinos individuales más elegidos del mundo para esas fechas, según los datos compartidos por la Oficina de Turismo de Anguila.

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Anguila superó en la clasificación regional a Islas Turcas y Caicos, San Bartolomé, Antigua y Barbuda e Islas Caimán (Wikipedia)

La isla, territorio británico de ultramar situado en el noreste del Caribe, recibe visitantes que buscan temperaturas cálidas durante el invierno del hemisferio norte. Su oferta se concentra en playas, actividades acuáticas y gastronomía local, con una infraestructura enfocada en hoteles boutique, resorts y alquileres vacacionales.

Las 33 playas concentran buena parte de la oferta turística

Uno de los principales atractivos de Anguila es su litoral: la isla cuenta con 33 playas, entre ellas Shoal Bay East, reconocida por su extensa franja de arena clara y sus aguas turquesas. Allí se reúnen buena parte de las actividades de playa, desde baños y paseos hasta deportes acuáticos.

Meads Bay reúne restaurantes junto a la costa que ofrecen pescados y mariscos, mientras que Rendezvous Bay permite observar, desde la playa, la isla vecina de San Martín. Maundays Bay, ubicada en West End, figura entre las opciones para quienes prefieren aguas calmas y transparentes.

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La oferta se extiende más allá de la isla principal. Desde Anguila se puede llegar en barco a Sandy Island, un pequeño cayo con playa y bar. Little Bay, por su parte, es una cala de acceso marítimo donde los visitantes practican buceo con tubo en aguas de buena visibilidad.

La gastronomía y la música forman parte del itinerario local

Los restaurantes de playa tienen un lugar central en la propuesta de la isla. En Sunshine Shack, situado en Rendezvous Bay, se sirve langosta a la parrilla, mientras que Blanchards ofrece platos de inspiración caribeña, como pollo jerk y chips de plátano cortados a mano.

Las 33 playas de Anguila concentran actividades turísticas como baños, paseos, deportes acuáticos y buceo con tubo (Wikipedia)

Nat’s Palm Grove, en Savannah Bay, mantiene un formato más informal y se especializa en johnnycakes (un pan frito) y cigalas a la parrilla. Estos establecimientos se integran a una escena gastronómica que combina productos del mar, recetas regionales y locales abiertos durante el día junto a la costa.

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La música en vivo también integra la experiencia turística. Dune Preserve, un bar frente al mar propiedad del músico de reggae anguilense Bankie Banx, programa presentaciones y concentra parte de la actividad nocturna de la isla.

Un ranking de seguridad sumó otro elemento a la promoción de la isla

En 2025, World Population Review colocó a Anguila en el primer lugar de su lista de destinos más seguros del Caribe. El sitio mencionó niveles bajos de delitos violentos y de hurtos como factores para esa posición.

Ese antecedente se suma al crecimiento de su visibilidad durante las vacaciones de fin de año, cuando los viajeros procedentes de mercados fríos suelen concentrar sus reservas en el Caribe. Los datos de Virtuoso indican que, en ese período, la demanda por Anguila superó a la de varios destinos regionales tradicionalmente asociados con el turismo de lujo.

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