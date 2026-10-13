El Salvador

¿Qué se sabe de la salvadoreña que pasó 24 horas a la deriva en el mar Jónico tras caer de un crucero?

Una mujer de 44 años sobrevivió más de un día a la deriva en aguas griegas antes de ser encontrada consciente. Las circunstancias que la llevaron al agua siguen sin esclarecerse y la investigación continúa abierta

La turista salvadoreña de 44 años permanece hospitalizada en la ciudad griega de Pirgos. (Foto cortesía Autoridad Portuaria de Katakolo)
La turista salvadoreña de 44 años permanece hospitalizada en la ciudad griega de Pirgos. (Foto cortesía Autoridad Portuaria de Katakolo)
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Tras pasar cerca de un día a la deriva en el mar Jónico,la turista salvadoreña rescatada después de caer de un crucero permanece hospitalizada en Grecia y se encuentra en buen estado de salud. La mujer, de 44 años, recibe atención médica en la ciudad de Pirgos, donde también permanece acompañada por su familia.

La pasajera fue localizada con vida durante la madrugada del sábado, unas 24 horas después de haber caído al mar desde el crucero en el que viajaba. El hecho ocurrió el viernes, cuando el buque navegaba a unas 72 millas náuticas, equivalentes a 133 kilómetros, al suroeste de la isla griega de Zante.

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La actualización sobre su estado fue publicada por EFE, tras consultar con un portavoz de la Autoridad Portuaria de Katakolo, organismo a cargo de la investigación. “La pasajera del crucero permanece hospitalizada bajo seguimiento médico, pero se encuentra en buen estado de salud y su familia está con ella”, afirmó el funcionario.

La turista salvadoreña de 44 años permanece hospitalizada en la ciudad griega de Pirgos.

¿Cómo cayó al agua desde el crucero?

Las autoridades griegas todavía no determinaron las circunstancias en las que la mujer cayó o se arrojó al agua. La investigación se concentra en reconstruir lo ocurrido durante el trayecto del crucero y en establecer la secuencia de los hechos antes de que se activara el operativo de búsqueda.

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Consultado por las causas del incidente, el portavoz de la Autoridad Portuaria evitó dar mayores detalles. “Cuestiones de salud delicadas”, respondió al referirse al caso, sin precisar si esa situación se vinculaba con la caída de la mujer al mar.

La sobreviviente había partido desde el crucero el viernes en aguas del mar Jónico, una zona situada entre el oeste de Grecia y el sur de Italia. La alerta movilizó a los guardacostas griegos, que coordinaron una operación de búsqueda con apoyo de embarcaciones que navegaban por el área.

La mujer sobrevivió durante casi un día en el agua sostenida por un salvavidas circular. (Foto cortesía redes sociales)
La mujer sobrevivió durante casi un día en el agua sostenida por un salvavidas circular. (Foto cortesía redes sociales)

¿Cómo la encontraron en alta mar?

La mujer fue hallada por la tripulación de un buque de carga que colaboraba con el operativo. Estaba consciente y flotaba sostenida por un salvavidas circular, según la información difundida por la Guardia Costera griega tras el rescate.

Un video del procedimiento mostró el momento en que dos tripulantes del carguero detectaron a la turista en el agua. Los hombres le hablaron en inglés para preguntarle si se encontraba bien y luego le arrojaron una soga, con la que pudo acercarse a la embarcación.

El hallazgo puso fin a más de 24 horas de búsqueda en un área marítima distante de la costa. Tras subir al barco, la mujer fue asistida por la tripulación y posteriormente trasladada a una patrullera de la Guardia Costera.

Una mujer salvadoreña es rescatada tras pasar casi 24 horas a la deriva en el mar Jónico (Imagen ilustrativa Infobae)
Una mujer salvadoreña es rescatada tras pasar casi 24 horas a la deriva en el mar Jónico (Imagen ilustrativa Infobae)

La patrullera la llevó hasta el puerto de Katakolo, en la costa occidental del Peloponeso, frente a Zante. Desde allí fue trasladada al hospital de Pirgos, donde continúa bajo observación médica.

Por el momento, las autoridades no informaron cuándo podría recibir el alta ni ofrecieron detalles sobre las declaraciones de la mujer tras el rescate. La investigación de la Autoridad Portuaria de Katakolo continúa abierta para determinar qué ocurrió a bordo del crucero antes de su caída al mar.

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