24 horas a la deriva en el mar Jónico: cómo una salvadoreña sobrevivió aferrada a un salvavidas tras caer de un crucero

Una mujer salvadoreña es rescatada tras pasar casi 24 horas a la deriva en el mar Jónico (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una mujer salvadoreña de 44 años fue rescatada con vida en el mar Jónico después de pasar cerca de 24 horas a la deriva dentro de un salvavidas circular, tras caer desde un crucero al sur de la isla griega de Zante, informaron este lunes las autoridades marítimas de Grecia.

El hallazgo ocurrió durante la mañana del sábado 10 de octubre, un día después de que se activara el operativo de búsqueda. La mujer estaba consciente cuando una embarcación mercante que colaboraba con las tareas la detectó en el agua y logró subirla a bordo, tal como informó la agencia EFE.

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Alerta activada a 133 kilómetros al suroeste de Zante

Las autoridades portuarias de Zante recibieron el aviso el viernes 9 de octubre, luego de que la pasajera cayera al mar desde un crucero que navegaba a unas 72 millas náuticas —equivalentes a 133 kilómetros— al suroeste de la isla.

La zona se encuentra en el mar Jónico, al oeste de la península del Peloponeso. Tras conocerse el incidente, la Guardia Costera de Grecia desplegó dos de sus embarcaciones, mientras varias naves privadas cercanas se sumaron a la búsqueda.

La Fuerza Aérea griega también aportó un helicóptero para rastrear el área desde el aire.

(Imagen ilustrativa Infobae)

Durante las primeras horas del operativo, los rescatistas localizaron un pequeño dispositivo luminoso intermitente, utilizado habitualmente en salvavidas circulares para facilitar la ubicación de personas en el agua durante la noche.

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El elemento estaba separado del flotador, según precisó la Guardia Costera en un comunicado citado por la agencia EFE.

Un buque de carga localizó a la mujer dentro de un flotador

La mujer fue encontrada dentro de un salvavidas circular por un buque de carga que participaba en la operación. Las imágenes difundidas por la Guardia Costera muestran el momento en que dos tripulantes divisan a la náufraga y le preguntan en inglés si se encuentra bien.

Los marineros le arrojaron una cuerda para ayudarla a acercarse a la embarcación. La mujer subió al buque y permaneció consciente durante el rescate.

La operación concluyó después de casi un día de rastreo en una zona marítima situada a gran distancia de la costa. La presencia del flotador resultó determinante para mantenerla a flote hasta que fue localizada.

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Traslado al puerto de Katakolo y derivación a un hospital

Tras el rescate, la pasajera fue transferida a una embarcación de la Guardia Costera, que la trasladó hasta el puerto de Katakolo, en la costa occidental del Peloponeso, frente a Zante.

Desde allí fue derivada a un hospital para realizarle controles médicos. Las autoridades no informaron cuál era su estado de salud tras la atención inicial.

Tampoco se conocieron las circunstancias en las que la mujer cayó desde el crucero ni de qué manera accedió al salvavidas con el que logró mantenerse a flote durante las horas que permaneció en el mar.

El caso recordó el naufragio del salvadoreño José Alvarenga, quien logró sobrevivir durante catorce meses a la deriva en el océano.

La increíble historia de José Salvador Alvarenga, el náufrago que pasó 438 días en el mar. (Imagen: X)

En noviembre de 2012, Alvarenga partió desde las costas de México junto a Ezequiel Córdoba, un joven pescador de 24años que ocupó el lugar de su compañero habitual.

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Su embarcación de siete metros quedó a merced del mar tras una falla en el motor, y pronto ambos hombres se encontraron sin más recursos que una hielera de casi dos metros para preservar pesca y comida para un solo día.