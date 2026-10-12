El Salvador

En fotos: La megafiesta que la capital salvadoreña organizó para miles de familias en el Parque Cuscatlán durante el Mes de la Niñez

La alcaldía de San Salvador Centro reunió a pequeños, adultos y mascotas en una jornada gratuita con inflables, piscinas, cuentacuentos y espectáculos para compartir un día distinto con propuestas para toda la familia

La alcaldía de San Salvador Centro celebra el Mes de la Niñez con una megafiesta en el Parque Cuscatlán (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La alcaldía de San Salvador Centro celebra el Mes de la Niñez con una megafiesta en el Parque Cuscatlán (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
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La alcaldía de San Salvador Centro celebró el Mes de la Niñez con una megafiesta en el Parque Cuscatlán, donde miles de familias participaron en actividades gratuitas de entretenimiento y recreación. La jornada incluyó espacios para niños, adultos y mascotas en un ambiente seguro y familiar.

La celebración forma parte del programa que la municipalidad desarrollará durante octubre en los distritos de San Salvador, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado. La iniciativa busca agasajar a la niñez con distintas actividades a lo largo del mes. El parque fue distribuido en zonas temáticas con piscinas, juegos inflables, trampolines, estaciones de comida, canchas de fútbol, gimnasio urbano, bicicletas, pintacaritas, títeres, cuentacuentos, manualidades y búsqueda del tesoro.

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Miles de familias participaron en actividades gratuitas de recreación y entretenimiento, con espacios para menores, adultos y mascotas, durante una jornada que la municipalidad organizó en un ambiente seguro y familiar (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Miles de familias participaron en actividades gratuitas de recreación y entretenimiento, con espacios para menores, adultos y mascotas, durante una jornada que la municipalidad organizó en un ambiente seguro y familiar (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El programa municipal llevará actividades para la niñez durante octubre a cinco distritos de San Salvador (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El programa municipal llevará actividades para la niñez durante octubre a cinco distritos de San Salvador (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La iniciativa abarcará los sectores de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, además de la capital, con celebraciones previstas a lo largo del mes para homenajear a niños y niñas (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La iniciativa abarcará los sectores de Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque y Ciudad Delgado, además de la capital, con celebraciones previstas a lo largo del mes para homenajear a niños y niñas (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El parque contó con piscinas, inflables, trampolines, canchas, bicicletas y un circuito para mascotas, además de espectáculos, alimentos y entrega de plantas, según la Secretaría de la Mujer y Familia (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El parque contó con piscinas, inflables, trampolines, canchas, bicicletas y un circuito para mascotas, además de espectáculos, alimentos y entrega de plantas, según la Secretaría de la Mujer y Familia (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Para amenizar el evento, las integrantes del grupo de cachiporristas de la comuna asisitió al parque (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Para amenizar el evento, las integrantes del grupo de cachiporristas de la comuna asisitió al parque (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La actividad dedicada a los pequeños del hogar alegró a las familias enteras asistentes (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La actividad dedicada a los pequeños del hogar alegró a las familias enteras asistentes (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La banda de la alcaldía de San Salvador Centro no faltó para amenizar la jornada (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
La banda de la alcaldía de San Salvador Centro no faltó para amenizar la jornada (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Los bocadillos no faltaron y fueron entregados a todos los asistentes de forma gratuita (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Los bocadillos no faltaron y fueron entregados a todos los asistentes de forma gratuita (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Cocolito, el payaso más reconocido de El Salvador asistió para hacer reír a las familias (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Cocolito, el payaso más reconocido de El Salvador asistió para hacer reír a las familias (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Los personajes favoritos de los niños y niñas no faltaron (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Los personajes favoritos de los niños y niñas no faltaron (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El Parque Cuscatlán se transformó en una megafiesta familiar: juegos, comida, animales y todo gratis para celebrar el Mes de la Niñez (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El Parque Cuscatlán se transformó en una megafiesta familiar: juegos, comida, animales y todo gratis para celebrar el Mes de la Niñez (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El municipio arrancó un programa especial en el Parque Cuscatlán para festejar a la infancia local durante todo octubre, ofreciendo actividades recreativas gratuitas, zonas temáticas, espectáculos infantiles y atracciones aptas para toda la familia (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
El municipio arrancó un programa especial en el Parque Cuscatlán para festejar a la infancia local durante todo octubre, ofreciendo actividades recreativas gratuitas, zonas temáticas, espectáculos infantiles y atracciones aptas para toda la familia (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Alcalde Mario Durán Gavidia celebra junto amenizadores del evento (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)
Alcalde Mario Durán Gavidia celebra junto amenizadores del evento (Foto cortesía alcaldía de San Salvador)

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