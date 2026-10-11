Crucero Nieuw Amsterdam llegó a Acajutla con 1,921 turistas para recorrer destinos de El Salvador

El crucero Nieuw Amsterdam, que navega bajo bandera de los Países Bajos, arribó al puerto de Acajutla con 1.921 turistas a bordo. (Cortesía: Secretaría de Prensa/Alcaldía de Sonsonate)

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El crucero Nieuw Amsterdam, que navega bajo bandera de los Países Bajos, arribó este sábado 10 de noviembre al puerto de Acajutla con 1,921 turistas a bordo, quienes participaron en recorridos por sitios históricos, culturales y naturales de El Salvador.

La llegada de la embarcación forma parte de la actividad turística internacional en el país centroamericano. De acuerdo con información de la Presidencia a través de su Secretaría, los visitantes tienen la posibilidad de conocer destinos diversos como las playas, los volcanes, el patrimonio arqueológico y las tradiciones salvadoreñas.

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El buque transporta pasajeros interesados en recorrer distintos puntos del territorio, desde espacios urbanos hasta zonas con vestigios de las civilizaciones prehispánicas. Las excursiones incluirán opciones en San Salvador, Sonsonate y otros departamentos del país.

Entre los lugares incluidos en la oferta para los pasajeros se encuentra el Parque Arqueológico Joya de Cerén, el Parque Arqueológico El Tazumal y el distrito de Nahuizalco, según información oficial.

La llegada de la embarcación permitirá a los pasajeros recorrer zonas urbanas y sitios con vestigios de las civilizaciones prehispánicas en El Salvador. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

De igual forma, Joya de Cerén permite conocer parte de la vida cotidiana de una comunidad agrícola prehispánica. El Tazumal, en tanto, reúne estructuras arqueológicas que dan cuenta de la presencia de pueblos originarios en el occidente salvadoreño.

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Nahuizalco fue presentado como una alternativa para acercarse a las costumbres locales y a las expresiones artesanales de la zona. El distrito forma parte de los destinos que concentran actividades comerciales tradicionales y una identidad comunitaria vinculada con la herencia indígena.

De igual manera, los pasajeros del Nieuw Amsterdam también tendrán la oportunidad de recorrer el Centro Histórico de San Salvador y el Parque Natural, dentro de una agenda orientada a mostrar la variedad de experiencias disponibles para los visitantes internacionales.

El objetivo es que los viajeros conozcan distintos aspectos de la historia y la oferta turística del país durante la escala del crucero.

La agenda turística de los pasajeros incluye recorridos por el Centro Histórico de San Salvador y el Parque Natural. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Sonsonate recibió a un grupo de visitantes en el Museo del Ferrocarril

Una parte de los turistas que descendió en Acajutla se trasladó a Sonsonate Centro, donde visitó el Museo del Ferrocarril. La Alcaldía de Sonsonate informó en redes sociales que el grupo conoció piezas y contenidos relacionados con la historia ferroviaria, la cultura y el patrimonio del municipio.

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“Tras atracar esta mañana en el puerto de Acajutla el crucero Nieuw Amsterdam, un grupo de turistas visitaron y conocieron el Museo del Ferrocarril, descubriendo parte de la historia, la cultura y el patrimonio de nuestro municipio”, comunicó la administración local.

Un grupo de turistas se trasladó a Sonsonate Centro para conocer el patrimonio expuesto en el Museo del Ferrocarril. (Cortesía: Alcaldía de Sonsonate Centro)

La municipalidad sostuvo que Sonsonate Centro busca mantener la promoción de sus atractivos turísticos ante visitantes procedentes de otros países.

El Museo del Ferrocarril se incorporó así a los puntos de interés ofrecidos a los pasajeros de la embarcación durante su paso por el occidente salvadoreño. La visita permitió sumar una escala centrada en el patrimonio local a los recorridos por parques arqueológicos, comunidades tradicionales y destinos urbanos.

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La llegada del crucero al puerto de Acajutla dejará un movimiento turístico concentrado en varias localidades del país, con actividades programadas para que los visitantes conozcan parte de la oferta cultural, histórica y natural de El Salvador.