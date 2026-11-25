La temporada de calor de 2026 en Inglaterra causó 5.258 muertes asociadas a las temperaturas extremas. (REUTERS/Toby Melville)

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La temporada de calor de 2026 en Inglaterra dejó 5.258 muertes asociadas al calor extremo, la cifra más alta desde que la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) comenzó a registrar estos datos hace una década, según informó The Guardian. El número casi duplica el récord anterior de 2.985 fallecidos, registrado en 2022, y contrasta con los totales de los años siguientes: 2.295 en 2023, 1.311 en 2024 y 1.504 en 2025.

El período contemplado abarca de mayo a septiembre e incluyó siete episodios de calor con una duración total de 41 días, la mayor cantidad de episodios y jornadas bajo alerta térmica desde que comenzó el seguimiento en 2016.

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Fue el verano más caluroso del que se tenga registro en el país, con temperaturas que alcanzaron los 38 °C (100,4 °F) en Norfolk en junio y una marca máxima de 38,2 °C (100,8 °F) en Gloucestershire en agosto. A eso se sumó el julio más seco de la historia, con apenas 7 milímetros de lluvia.

La ola de calor de junio concentró casi la mitad de las muertes del verano

El período estival acumuló siete episodios de calor extremo y 41 jornadas bajo alerta térmica entre mayo y septiembre (Photo by CARLOS JASSO / AFP)

El período más letal fue la ola de calor que se extendió entre el 21 y el 28 de junio, durante la cual se estimaron 2.401 muertes asociadas al calor. Sumadas a las registradas durante el episodio de mayo, las dos primeras etapas de la temporada acumularon más de 3.000 fallecidos. Fue precisamente en esa ola de junio cuando se emitió la segunda alerta roja de salud por calor de la historia de Inglaterra.

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El científico principal de salud ambiental de la UKHSA, Ross Thompson, advirtió que lo ocurrido este año no es un fenómeno aislado. “El cambio climático ya está afectando la salud de las personas en Inglaterra, y a medida que el clima continúe calentándose, podemos esperar que los períodos de calor extremo sean más largos, más frecuentes y más intensos”, declaró. También subrayó la importancia de que individuos, comunidades y sistemas de salud se preparen con anticipación, antes de que el calor llegue.

Las primeras semanas del verano son las más peligrosas, según la UKHSA

El científico Ross Thompson advirtió que el cambio climático intensificará la frecuencia y duración de los períodos térmicos extremos (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La agencia precisó que, si bien el calor puede afectar a cualquier persona, los adultos mayores, los niños pequeños, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades crónicas son los más expuestos.

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A eso se suma otro factor que suele subestimarse: el calor de principios de verano puede ser especialmente mortal, justamente porque la población y los servicios públicos todavía no están en guardia. Por ese motivo, la UKHSA recomendó que las medidas de protección contra el calor se activen desde el comienzo de la estación, sin esperar a las semanas de mayor temperatura.

Por su parte, Emma Howard Boyd, presidenta de la Comisión Nacional de Riesgo por Calor y profesora en el Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, calificó los datos como una advertencia urgente. “Estas cifras son una señal de alarma clara. Un solo verano en Inglaterra ya registró 5.200 muertes asociadas al calor, frente a una proyección del Comité de Cambio Climático de hasta 10.000 muertes anuales en todo el Reino Unido para 2050”, declaró Boyd.

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La científica fue categórica al concluir que “el calor extremo es una emergencia de salud pública que no deja de crecer” y advirtió que los riesgos son conocidos, al igual que las medidas necesarias para enfrentarlos. El momento de actuar, remarcó, es ahora.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido advirtió que el calentamiento global prolongará la frecuencia de estos fenómenos (REUTERS/Kevin Coombs)

La UKHSA subrayó que adaptar viviendas, barrios y sistemas de salud a las nuevas temperaturas será una necesidad creciente, sin abandonar la reducción de emisiones como herramienta para frenar el calentamiento. Los datos divulgados son provisionales: los registros de defunción del período aún no están completos y la cifra definitiva se conocerá a principios de 2027.