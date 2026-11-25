La oficina del gobernador determinó, tras revisar grabaciones desde distintos ángulos, que la silueta difundida no correspondía a un gran felino (Captura de video)

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Las imágenes borrosas de un supuesto gran felino merodeando zonas boscosas en las afueras de Estambul desencadenaron el lunes un operativo de búsqueda de más de 24 horas que movilizó gendarmes, veterinarios, drones con cámaras térmicas y comandos del ejército. El despliegue, que incluyó el cierre del bosque de Belgrado, concluyó sin indicios del animal y con una declaración oficial que descartó cualquier presencia felina en la zona.

Según informó la agencia AP, todo comenzó la noche del domingo 22 de noviembre, cuando efectivos de una comisaría en Zekeriyaköy, al norte del lado europeo de la ciudad, detectaron en cámaras de vigilancia lo que describieron como “un animal parecido a un león”. La oficina del gobernador de Estambul, Davut Gül, confirmó la información y aseguró que se tomarían las medidas necesarias para capturar al animal con vida. La Fiscalía Jefe de Estambul abrió una investigación para identificar al posible propietario.

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Más de 70 efectivos peinaron 54 kilómetros cuadrados de bosque sin encontrar rastros

El operativo se desplegó con rapidez. Más de 70 personas, entre agentes de la Gendarmería, integrantes de la agencia de gestión de emergencias AFAD y veterinarios especializados, rastrearon la zona boscosa del distrito de Sarıyer, que limita con el estrecho del Bósforo y el mar Negro. Los equipos usaron drones con cámaras térmicas, cámaras trampa con sensores de movimiento y cebos para atraer al animal.

Las unidades de seguridad, emergencias y especialistas veterinarios recorrieron los 54 kilómetros cuadrados de la reserva, mientras las aeronaves no tripuladas con sensores térmicos y las cámaras trampa apoyaban las tareas (Captura de video)

El bosque de Belgrado, que se extiende por 54 kilómetros cuadrados al norte de Estambul, quedó cerrado a vehículos y peatones durante toda la operación. La televisión turca emitió grabaciones que mostraban una silueta felina desplazándose entre la vegetación, y las autoridades llegaron a publicar dos videos del supuesto animal merodeando el barrio Uskumruköy. Los residentes de la zona recibieron la indicación de permanecer en sus hogares.

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Un vecino identificado como Arda Koç afirmó haber visto a la leona tras sumarse a las tareas de búsqueda el domingo por la noche, de acuerdo con AP. La Dirección de Parques Nacionales de Turquía también asignó veterinarios especialistas al operativo y coordinó el trabajo con fuerzas de seguridad y unidades de protección civil desde las primeras horas.

La oficina del gobernador concluyó que el animal no era un león ni ningún otro gran felino

Pasadas casi 24 horas del inicio del operativo, la oficina del gobernador emitió un comunicado que trastocó el relato. Tras analizar nuevas grabaciones captadas desde distintos ángulos, las autoridades determinaron que “el animal en las imágenes no es ni un león ni ninguna otra especie de gran felino”, según el texto oficial recogido por AP.

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El cierre del bosque de Belgrado a vehículos y peatones acompañó la búsqueda iniciada tras los videos difundidos por las autoridades, que movilizaron fuerzas de seguridad, protección civil y expertos veterinarios (AP)

El comunicado detalló que el área fue escaneada desde el aire con drones equipados con cámaras térmicas y recorrida por los equipos en tierra. “Las operaciones de campo no arrojaron ningún indicio concreto de la presencia de un león en la zona”, señaló la oficina del gobernador. Las autoridades no explicaron qué animal podría aparecer en las imágenes que desataron la alerta, ni informaron sobre el estado de la investigación judicial abierta para identificar a un eventual propietario.

Las autoridades no explicaron qué animal aparece en las imágenes ni confirmaron si la investigación judicial sigue activa

El comunicado oficial no ofreció ninguna explicación sobre qué animal podría aparecer en las grabaciones que desataron la alerta. Tampoco las autoridades aclararon si la Fiscalía Jefe de Estambul mantendrá activa la investigación abierta para identificar a un posible propietario del supuesto felino.

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Desde el primer avistamiento en las cámaras de vigilancia de Zekeriyaköy hasta el cierre del bosque y el despliegue de comandos del ejército, el operativo creció en pocas horas sin que existiera confirmación certera sobre la identidad del animal. Las fuerzas desplegadas no hallaron rastros concretos en ninguno de los cinco puntos de búsqueda rastreados a lo largo de la línea Bahçeköy, Zekeriyaköy y Demirciköy.