El Salvador

El Salvador supera el récord de visitantes hondureños a mitad de la Semana Morazánica: van 43.449 y siguen llegando

Las fronteras salvadoreñas ya contabilizan más de cuarenta y tres mil ingresos de visitantes vecinos durante la Semana Morazánica, superando la cifra histórica del período anterior en apenas pocos días de asueto

La Dirección General de Migración y Extranjería reportó 43.449 controles migratorios de viajeros procedentes de Honduras hasta el jueves 8 de mayo. El país espera alcanzar los 48.300 visitantes al cierre del período vacacional (Foto cortesía Migración y Extranjería)
La Dirección General de Migración y Extranjería reportó 43.449 controles migratorios de viajeros procedentes de Honduras hasta el jueves 8 de mayo. El país espera alcanzar los 48.300 visitantes al cierre del período vacacional (Foto cortesía Migración y Extranjería)
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El Salvador ya registró más ingresos de ciudadanos hondureños que los contabilizados durante toda la Semana Morazánica de 2024, pese a que el período vacacional todavía no concluye. Hasta este jueves 8 de octubre, la Dirección General de Migración y Extranjería reportó 43.449 controles migratorios de viajeros procedentes de Honduras.

La cifra supera en 441 registros el total de 43.008 ingresos de hondureños que las autoridades salvadoreñas contabilizaron durante toda la Semana Morazánica del año pasado. Para la actual temporada, la institución prevé la llegada de 48.300 visitantes desde el país vecino.

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El flujo de viajeros se concentró en los pasos terrestres del oriente y norte salvadoreño, con mayor movimiento en El Amatillo, en el departamento de La Unión. La afluencia también se mantuvo en El Poy, Chalatenango, y en Puente Integración, Cabañas.

El miércoles concentró más de 8.600 controles migratorios

La jornada con mayor número de controles hasta el momento fue la del miércoles 7 de octubre. Ese día, las autoridades registraron 8.612 controles migratorios de ciudadanos hondureños, de acuerdo con los datos divulgados por Migración y Extranjería de El Salvador.

La entidad migratoria salvadoreña implementó puntos de control donde los pasajeros pueden ser revisados sin descender de sus vehículos. El mecanismo se aplica en los pasos fronterizos con mayor demanda durante el asueto (Foto cortesía Migración y Extranjería)
La entidad migratoria salvadoreña implementó puntos de control donde los pasajeros pueden ser revisados sin descender de sus vehículos. El mecanismo se aplica en los pasos fronterizos con mayor demanda durante el asueto (Foto cortesía Migración y Extranjería)

El conteo corresponde a las gestiones de entrada y salida que realiza la institución en sus puestos fronterizos. El Amatillo, ubicado en la frontera con Honduras y cercano a la ruta que conecta con el sur de ese país, concentra la mayor parte de los movimientos durante el asueto.

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El aumento del tránsito se produce durante la Semana Morazánica, período de vacaciones en Honduras que moviliza a miles de personas hacia distintos destinos de la región. El Salvador figura entre los países receptores debido a la cercanía terrestre y a la conexión directa entre varias ciudades hondureñas y las playas salvadoreñas.

Tres años consecutivos de crecimiento en los ingresos desde Honduras

Los registros oficiales muestran que la llegada de visitantes hondureños a El Salvador aumentó de forma consecutiva en las tres ediciones más recientes de este período vacacional.

En 2023, las autoridades contabilizaron 26.560 ingresos. Un año después, la cifra llegó a 37.557, un incremento de 10.997 controles respecto del período anterior. En 2024, el número subió a 43.008.

El acumulado de 43.449 registros de este año ya dejó atrás esa marca antes de la finalización de la Semana Morazánica. Si la proyección de 48.300 visitantes se cumple, el total será 5.292 superior al registrado en 2024.

La institución no precisó cuántos días restaban para el cierre de su dispositivo especial ni detalló la distribución de los ingresos por cada puesto fronterizo. Sí señaló que El Amatillo registra la mayor cantidad de entradas y salidas entre los pasos habilitados durante esta temporada.

El paso ágil permite controles sin que los pasajeros bajen de los vehículos

(Foto cortesía Migración y Extranjería)
(Foto cortesía Migración y Extranjería)

Para atender el aumento de viajeros, la Dirección General de Migración y Extranjería aplica el mecanismo de paso ágil entre El Salvador y Honduras. El sistema busca acelerar las verificaciones migratorias en los cruces con mayor demanda.

La entidad también dispone de puntos de prechequeo, donde el personal revisa la documentación de los pasajeros sin que deban descender de las unidades de transporte. Según la información oficial, esa modalidad permite mantener un promedio de atención cercano a 20 segundos por persona.

El procedimiento se aplica en coordinación con las instituciones presentes en las fronteras. Migración sostuvo que ese trabajo conjunto permite organizar los recursos disponibles, reforzar las verificaciones y reducir los tiempos de espera para quienes ingresan o salen del país.

Las autoridades reiteraron que los viajeros deben portar sus documentos en regla antes de llegar a los puestos de control. La recomendación incluye atender las indicaciones del personal migratorio para evitar retrasos en los procesos de ingreso y salida.

Herramientas de escaneo y mayor capacidad en el centro de datos

El dispositivo de atención fronteriza incorpora herramientas de escaneo inteligente e identificación de documentos, según informó la institución. Estos sistemas permiten verificar la información de los viajeros nacionales y extranjeros durante el control migratorio.

Migración indicó además que fortaleció la infraestructura de su centro de datos, con capacidad para administrar información de hasta seis millones de personas. La entidad señaló que esa capacidad facilita los procesos de identificación y consulta de datos en los puntos de ingreso y salida del país.

La institución mantiene atención las 24 horas en los puestos fronterizos durante la Semana Morazánica. Con el flujo acumulado hasta el 8 de octubre, el país se acerca a la proyección de 48.300 visitantes hondureños para la temporada.

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