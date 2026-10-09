El Ministerio de Medio Ambiente pronostica lluvias y tormentas para este viernes y sábado en varias zonas de El Salvador

Cerca del mediodía, sin embargo, podrían reaparecer lluvias puntuales en la cordillera volcánica, el AMSS y la cadena montañosa norte. Por la tarde, el MARN anticipa lluvias y tormentas en esos mismos sectores más la zona occidental. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

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Continúan las lluvias y tormentas en El Salvador durante este viernes y el fin de semana, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) actualizado para este viernes.

La cordillera volcánica, el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la zona occidental y la cadena montañosa norte concentran el mayor riesgo de precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica.

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El fenómeno responde a la combinación de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y una vaguada inducida por el huracán Isaías, ubicado al norte del golfo de México.

Ese sistema favorece el transporte de humedad hacia Centroamérica tanto este viernes como durante la jornada del sábado 10 de octubre.

Lluvias previstas para este viernes en El Salvador

Para la mañana, el MARN prevé cielo nublado con lluvias intermitentes en la zona costera, los municipios aledaños a la cordillera volcánica —incluidos sectores del AMSS— y las zonas oriental y paracentral. Las precipitaciones tenderán a disiparse conforme avance la jornada.

Cerca del mediodía, sin embargo, podrían reaparecer lluvias puntuales en la cordillera volcánica, el AMSS y la cadena montañosa norte. Por la tarde, el MARN anticipa lluvias y tormentas en esos mismos sectores más la zona occidental.

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Durante la noche, las precipitaciones se concentrarán en las zonas central y occidental, con posible actividad eléctrica. El viento soplará del noreste con velocidades de entre 10 y 20 km/h, y el ambiente será ligeramente cálido de día y fresco durante la noche y la madrugada.

Este patrón se repite desde comienzos de octubre: el MARN confirmó que la salida de una onda tropical y la persistencia de la ZCIT mantuvieron un ambiente húmedo e inestable sobre el territorio durante toda la semana, lo que llevó a Protección Civil a mantener un aviso nacional por lluvias y una alerta amarilla focalizada en el municipio de La Libertad Sur.

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El director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que el aviso nacional por lluvias se mantendría mientras continúe el período lluvioso./ (Protección Civil de El Salvador)

El sábado, lluvias más concentradas en el occidente

El pronóstico del sábado 10 de octubre marca un cambio de distribución respecto del viernes. La madrugada tendrá lluvias puntuales en sectores de las zonas norte y occidental, mientras que la mañana se presentará sin precipitaciones, salvo por la posibilidad de lluvias puntuales cerca del mediodía en la cordillera volcánica, principalmente en Ahuachapán.

Por la tarde, el MARN prevé lluvias en la zona occidental y la cadena montañosa norte, con énfasis en los departamentos de Chalatenango, Santa Ana y Ahuachapán. Durante la noche, las precipitaciones continuarán en distintos sectores del país, sobre todo en Santa Ana, Cabañas y La Unión, también con posible actividad eléctrica.

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El viento mantendrá velocidades de entre 10 y 20 km/h y el ambiente seguirá ligeramente cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada. Para esa jornada, el MARN atribuye las condiciones a la ZCIT y a la cercanía de una onda tropical adicional.

Simón e Isaías, los dos sistemas que elevan la humedad en la región

El meteorólogo Roberto González, del MARN, explicó que la ZCIT recibe la influencia combinada de dos sistemas tropicales: el huracán Simón y el huracán Isaías. “Estaremos siendo influenciados por la zona de convergencia intertropical, que viene siendo inducida tanto por el huracán Simón como también por el huracán Isaías”, señaló el especialista.

Un huracán avanza sobre el océano Pacífico frente a la costa occidental del territorio mexicano. (Imagen ilustrativa IA / Infobae México )

La interacción de ambos fenómenos incrementa el transporte de humedad desde el océano Pacífico hacia Centroamérica, lo que explica la persistencia de lluvias y tormentas vespertinas que se registra en el país desde comienzos de mes. González indicó además que algunos episodios de precipitación podrían prolongarse hasta la madrugada siguiente en distintos sectores.

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El MARN mantiene bajo vigilancia una zona ubicada al sur-suroeste de El Salvador que, según el último informe disponible, presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 20% durante los próximos siete días. La institución señaló que ese sistema podría introducir cambios adicionales en las condiciones atmosféricas del país.

Protección Civil pide vigilancia en zonas vulnerables

El director de Protección Civil, Luis Amaya, confirmó que el aviso nacional por lluvias se mantendría mientras continúe el período lluvioso. “Lo que hablamos hasta las 10:00 de la mañana en una reunión... es que esto es todos los días del período lluvioso”, sostuvo ante medios locales.

Amaya anticipó además el paso de una nueva baja presión que podría dejar tormentas eléctricas cargadas de lluvia, además de una onda tropical hacia el final de la semana.

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Calles de El Salvador reflejan la lluvia moderada bajo la luz de las farolas, mientras transeúntes caminan con paraguas, una escena común durante la Alerta Amarilla por baja presión atmosférica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección Civil había emitido una alerta amarilla focalizada en el municipio de La Libertad Sur, que incluye los distritos de Santa Tecla y Comasagua, por riesgo de deslizamientos y flujo de lodo cerca de centros escolares ubicados en la cordillera del Bálsamo.

Las lluvias sostenidas durante la última semana representan una amenaza particular para las familias de comunidades rurales y zonas vulnerables, donde predominan viviendas construidas con materiales como barro, láminas y plástico. Los principales riesgos asociados son los deslizamientos de tierra y las inundaciones por desbordamiento de ríos.

El MARN recomendó a la población mantenerse pendiente de los avisos meteorológicos oficiales y evitar actividades dentro de cauces durante las tormentas, dado que el nivel del agua puede subir en poco tiempo tras lluvias intensas en zonas altas. La temporada lluviosa en El Salvador se extiende de mayo a noviembre.

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