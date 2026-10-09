El expresidente uruguayo Julio Sanguinetti recibe al vicepresidente salvadoreño y valora la aprobación del gobierno de Bukele

El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti, en una fotografía de archivo. EFE/ Alex Gutiérrez Páez

Guardar

Julio María Sanguinetti, expresidente uruguayo, recibió este jueves en Montevideo al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, en un encuentro en el que elogió la aprobación que mantiene el gobierno de Nayib Bukele y manifestó interés por la evolución política, económica y social del país centroamericano.

La reunión contó también con la participación del secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien puso el foco en los efectos que, a su juicio, tuvo la mejora de la seguridad sobre otras áreas de la vida pública salvadoreña, como la educación, la salud y el crecimiento económico.

PUBLICIDAD

Tras el encuentro, Sanguinetti dijo que recibió a Ulloa con “gran alegría e interés”. El exmandatario recordó que, durante su extensa trayectoria política, siguió distintos momentos del proceso salvadoreño y conoció de cerca “el largo periplo de El Salvador” en asuntos de relevancia regional.

El intercambio, en el marco de la visita de Ulloa a Uruguay

El encuentro se produjo durante una visita de Ulloa a Uruguay que incluyó contactos con autoridades del Gobierno y referentes políticos del país. Sanguinetti, dos veces presidente de Uruguay y una de las figuras históricas del Partido Colorado, se refirió de manera favorable a la valoración que conserva el Ejecutivo salvadoreño, luego de una conversación con Ulloa, quien integra el Gobierno de Bukele desde el inicio de su gestión.

PUBLICIDAD

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti se reunió con el vicepresidente salvadoreño durante su visita al país, acompañado por el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, en Montevideo este jueves. Video cortesía.

El expresidente remarcó su conocimiento de la historia reciente del país. El Salvador atravesó durante décadas conflictos políticos, violencia criminal y dificultades institucionales que marcaron el debate regional sobre seguridad y gobernabilidad.

Ojeda: la seguridad abrió paso a avances en educación, economía y salud

Ojeda sostuvo que el análisis sobre El Salvador suele concentrarse de forma casi exclusiva en las estrategias contra la criminalidad. Para el dirigente uruguayo, esa mirada deja en un segundo plano otros indicadores y políticas públicas que surgieron, según planteó, a partir de la mejora de las condiciones de seguridad.

“A veces yo creo que, erróneamente, [la experiencia] está reducida a la cuestión de seguridad, pero la seguridad ha permitido otros avances”, afirmó tras participar de la reunión.

PUBLICIDAD

El secretario general del Partido Colorado señaló que la reducción de la violencia permitió que el país avanzara en materia económica, educativa, tecnológica y sanitaria. También citó la difusión de datos sobre la evolución del producto interno bruto y mencionó las iniciativas vinculadas con el uso de tecnología en el sistema educativo y en la atención de salud.

El expresidente uruguayo recibió a Félix Ulloa en Montevideo y expresó interés por la evolución del país centroamericano, mientras Andrés Ojeda resaltó sus avances económicos, educativos y sanitarios (Captura de video)

“Hoy se publica en tapa de algunos diarios del mundo el crecimiento del PIB, el desarrollo en términos de educación, las políticas vinculadas a tecnología en educación y en salud. Hay mucho para aprender de la experiencia salvadoreña”, expresó.

Las declaraciones de Ojeda ubicaron el encuentro en un debate más amplio sobre el modelo implementado por el Gobierno de Bukele. El Ejecutivo salvadoreño ganó notoriedad internacional a partir de su política de seguridad, en particular por el régimen de excepción que generó detenciones masivas en el marco de la lucha contra las pandillas.

PUBLICIDAD

Reuniones con Orsi y Lubetkin antes del encuentro con Sanguinetti

Antes de reunirse con Sanguinetti y Ojeda, Ulloa mantuvo encuentros con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, y con el canciller Mario Lubetkin.

Luego de esas conversaciones, el vicepresidente salvadoreño destacó la relevancia de la relación bilateral y expresó la disposición de su país a acompañar las iniciativas de Uruguay en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, conocida como CELAC. “Teniendo Uruguay la Presidencia, nosotros queremos fortalecer, apoyar y acompañar sus iniciativas”, declaró a la prensa.

Lubetkin aludió a la cooperación entre ambos países y valoró el apoyo de El Salvador a Uruguay en asuntos de carácter regional. El canciller habló de un “respaldo enorme” por parte del país centroamericano para afrontar distintos desafíos en los foros multilaterales.

PUBLICIDAD