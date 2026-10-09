El Salvador

EE.UU. destacó esfuerzos de El Salvador contra la trata de personas, aunque mantuvo alertas

La evaluación determinó que el país aún no cumple plenamente con los estándares establecidos. No obstante, destacó la actualización de su estrategia para 2025-2029, el refuerzo de la repatriación de personas afectadas y la imposición de controles a intermediarios laborales nacionales

El Salvador permaneció en el Nivel 2 del Informe sobre la Trata de Personas 2026 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Salvador permaneció en el Nivel 2 del Informe sobre la Trata de Personas 2026 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Salvador se mantiene en el Nivel 2 en el “Informe sobre la Trata de Personas 2026″ del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento en las investigaciones y en la identificación de víctimas, aunque mantuvo alertas.

El documento sostiene que el Gobierno salvadoreño no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, aunque realizó “esfuerzos significativos” durante el período evaluado. Por ese motivo, permaneció en el Nivel 2, categoría que agrupa a los países no alcanzan plenamente los estándares de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Estados Unidos (TVPA, por sus siglas en inglés), pero adoptan medidas relevantes para adecuarse a esos parámetros.

PUBLICIDAD

Entre los avances mencionados aparecen la actualización del Plan de Acción Nacional contra la trata para el período 2025-2029, la ampliación de los mecanismos para repatriar a víctimas salvadoreñas explotadas en el exterior y nuevos controles para agencias y reclutadores laborales.

El reporte también señala que las autoridades investigaron más casos, identificaron a más víctimas y reforzaron las guías para atender a menores de edad y migrantes. Aun así, el Departamento de Estado de EE.UU. planteó que los servicios públicos no alcanzaron a la mayoría de las personas detectadas como víctimas.

Ilustración de collage digital con dos manos enfrentadas; una mano sujeta fajos de billetes de cien dólares, la otra mano abierta contiene siluetas de mujeres pequeñas.
El Gobierno salvadoreño actualizó el Plan de Acción Nacional contra la trata para el período 2025-2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones aumentaron, pero cayeron los procesos y las condenas

Según el informe, las autoridades salvadoreñas investigaron 58 casos sospechosos de trata en 2025, frente a 18 investigaciones nuevas registradas en 2024. Del total, 37 expedientes estuvieron vinculados con explotación sexual, 10 con explotación laboral y 11 con modalidades no especificadas.

PUBLICIDAD

Pese a ese incremento, el número de sospechosos procesados bajó de forma pronunciada. El Salvador inició procesos contra 36 personas, frente a 504 durante el año anterior. También continuaron causas ya abiertas contra 515 sospechosos, entre ellos 494 presuntos dirigentes de la pandilla MS-13 imputados bajo el régimen de excepción por formas no especificadas de trata.

Los tribunales condenaron a cinco tratantes en 2025, una cifra menor a las 11 condenas de 2024. Tres de los casos correspondieron a trata sexual y dos involucraron explotación laboral y sexual. Dos condenados recibieron penas de 16 y 18 años de prisión.

La legislación salvadoreña castiga la trata sexual y laboral con penas de entre 10 y 14 años de prisión. Cuando intervienen fuerza, fraude o coacción, las sanciones pueden elevarse a entre 16 y 20 años.

Los criminales engañaron a su víctima para someterla a explotación sexual - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Las autoridades de El Salvador investigaron 58 casos sospechosos de trata de personas durante el año 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno identificó a 152 víctimas durante 2025

El informe contabilizó 152 víctimas de trata identificadas por las autoridades en 2025, frente a 27 el año anterior. Entre ellas hubo 53 víctimas de explotación sexual, 86 de trabajo forzoso y 13 de formas de trata no especificadas.

La mayoría de las víctimas de trabajo forzoso fueron hombres. El reporte también consignó la identificación de niñas, niños, mujeres y ciudadanos extranjeros procedentes de Colombia, Guatemala y Rusia que sufrieron explotación dentro de El Salvador.

El Departamento de Estado destacó que el Gobierno salvadoreño detectó indicios de reclutamiento fraudulento y posible trata en el caso de 65 hombres salvadoreños trasladados a la República Democrática del Congo para trabajar en seguridad privada. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores no recibieron el pago prometido y las autoridades mantenían una investigación abierta.

Por su parte, EE.UU. menciona que el país centroamericano aprobó normas que endurecieron el registro y la supervisión de agencias de empleo, reclutadores individuales y subintermediarios. Las inspecciones identificaron al menos 40 agencias sin licencia.

El informe también mencionó el uso creciente de redes sociales, plataformas de mensajería, préstamos en línea y transferencias de dinero para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales o educativas. Los tratantes, según el documento, también recurren a criptomonedas, Inteligencia Artificial (IA) y la web oscura para facilitar la explotación.

Temas Relacionados

Trata de personasExplotación laboralExplotación sexualEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Hospital Rosales de El Salvador incorpora cirugía de rodilla asistida por robot

La plataforma aporta información anatómica en tiempo real, orienta los cortes óseos y facilita la colocación de componentes protésicos durante las intervenciones, según las publicaciones difundidas por el centro asistencial

El Hospital Rosales de El Salvador incorpora cirugía de rodilla asistida por robot

Industria farmacéutica salvadoreña alerta sobre medicamentos falsificados distribuidos en Centroamérica

La presidenta de la Asociación de Industriales Químico Farmacéuticos de El Salvador planteó una respuesta regional y mayores instrumentos legales para investigar su producción, circulación y venta ilícita

Industria farmacéutica salvadoreña alerta sobre medicamentos falsificados distribuidos en Centroamérica

Medicamentos falsificados, oro ilegal y alcohol adulterado completan el mapa del comercio ilícito en Centroamérica

Un informe reciente identifica tres ejes principales que sostienen las redes de tráfico ilegal en la región, generando pérdidas económicas, riesgos sanitarios y daños ambientales que afectan a millones de personas en varios países centroamericanos

Medicamentos falsificados, oro ilegal y alcohol adulterado completan el mapa del comercio ilícito en Centroamérica

La incorporación de San Salvador al programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha mejorado la percepción de seguridad

Infraestructura, capacitación empresarial y prevención del acoso callejero forman parte de una estrategia que articula instituciones públicas, privadas y organismos internacionales en el corazón de la capital salvadoreña

La incorporación de San Salvador al programa Ciudades Seguras de ONU Mujeres ha mejorado la percepción de seguridad

El Salvador: ¿Cómo distribuir el aguinaldo sin gastarlo de una vez?

Sus analistas aconsejaron incorporar ese ingreso extraordinario al presupuesto familiar y repartirlo durante noviembre, diciembre y enero, con el fin de cubrir compromisos del hogar y evitar desembolsos imprevistos tras las festividades

El Salvador: ¿Cómo distribuir el aguinaldo sin gastarlo de una vez?

TECNO

Anthropic sigue humanizando a Claude: ahora toma medidas contra usuarios que abusan verbalmente del chatbot

Anthropic sigue humanizando a Claude: ahora toma medidas contra usuarios que abusan verbalmente del chatbot

GTA 6 tendrá a Bad Bunny en Vice City y será el host de su propia emisora con Romeo Santos

OpenAI reportó USD 20.000 millones menos en ingresos anuales a lo proyectado por Sam Altman

Este diseño inteligente podría extender 20% la vida útil de las baterías de autos eléctricos

Gobiernos evalúan regular los lentes inteligentes RayBan Meta ante preocupaciones por grabaciones

ENTRETENIMIENTO

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

Murió C.W. Morgan, quien interpretó al padre de Billy Loomis en ‘Scream’

‘Bridgerton’: Netflix confirma nuevo spin-off centrado en la juventud de la matriarca de la familia

El hacha que usó Jack Nicholson en “El resplandor” sale a subasta en Londres, junto al archivo personal de Stanley Kubrick

Con el regreso de Bruce Banner, Marvel reveló la verdadera línea de tiempo de Avengers: Doomsday

Lady Gaga revela su rutina de maquillaje en casa tras convertirse en madre junto a Michael Polansky

MUNDO

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Irán volvió a rechazar entregar el uranio enriquecido y ratificó que no permitirá la inspección de sus instalaciones nucleares

Estados Unidos sancionó a 17 buques y a las navieras que transportan petróleo y petroquímicos de Irán

Detuvieron en Inglaterra a dos ciudadanos letones que ingresaron al perímetro de la base aérea de Molesworth

Crece la tensión entre Corea del Sur y Ucrania por la crisis diplomática de los prisioneros norcoreanos

Apagones y cortes de servicio golpean Kiev tras un nuevo ataque ruso contra la red eléctrica