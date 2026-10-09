EE.UU. destacó esfuerzos de El Salvador contra la trata de personas, aunque mantuvo alertas

El Salvador permaneció en el Nivel 2 del Informe sobre la Trata de Personas 2026 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Salvador se mantiene en el Nivel 2 en el “Informe sobre la Trata de Personas 2026″ del Departamento de Estado de Estados Unidos, que reconoció un aumento en las investigaciones y en la identificación de víctimas, aunque mantuvo alertas.

El documento sostiene que el Gobierno salvadoreño no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar la trata de personas, aunque realizó “esfuerzos significativos” durante el período evaluado. Por ese motivo, permaneció en el Nivel 2, categoría que agrupa a los países no alcanzan plenamente los estándares de la Ley de Protección de Víctimas de Trata de Estados Unidos (TVPA, por sus siglas en inglés), pero adoptan medidas relevantes para adecuarse a esos parámetros.

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Entre los avances mencionados aparecen la actualización del Plan de Acción Nacional contra la trata para el período 2025-2029, la ampliación de los mecanismos para repatriar a víctimas salvadoreñas explotadas en el exterior y nuevos controles para agencias y reclutadores laborales.

El reporte también señala que las autoridades investigaron más casos, identificaron a más víctimas y reforzaron las guías para atender a menores de edad y migrantes. Aun así, el Departamento de Estado de EE.UU. planteó que los servicios públicos no alcanzaron a la mayoría de las personas detectadas como víctimas.

El Gobierno salvadoreño actualizó el Plan de Acción Nacional contra la trata para el período 2025-2029. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones aumentaron, pero cayeron los procesos y las condenas

Según el informe, las autoridades salvadoreñas investigaron 58 casos sospechosos de trata en 2025, frente a 18 investigaciones nuevas registradas en 2024. Del total, 37 expedientes estuvieron vinculados con explotación sexual, 10 con explotación laboral y 11 con modalidades no especificadas.

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Pese a ese incremento, el número de sospechosos procesados bajó de forma pronunciada. El Salvador inició procesos contra 36 personas, frente a 504 durante el año anterior. También continuaron causas ya abiertas contra 515 sospechosos, entre ellos 494 presuntos dirigentes de la pandilla MS-13 imputados bajo el régimen de excepción por formas no especificadas de trata.

Los tribunales condenaron a cinco tratantes en 2025, una cifra menor a las 11 condenas de 2024. Tres de los casos correspondieron a trata sexual y dos involucraron explotación laboral y sexual. Dos condenados recibieron penas de 16 y 18 años de prisión.

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La legislación salvadoreña castiga la trata sexual y laboral con penas de entre 10 y 14 años de prisión. Cuando intervienen fuerza, fraude o coacción, las sanciones pueden elevarse a entre 16 y 20 años.

Las autoridades de El Salvador investigaron 58 casos sospechosos de trata de personas durante el año 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno identificó a 152 víctimas durante 2025

El informe contabilizó 152 víctimas de trata identificadas por las autoridades en 2025, frente a 27 el año anterior. Entre ellas hubo 53 víctimas de explotación sexual, 86 de trabajo forzoso y 13 de formas de trata no especificadas.

La mayoría de las víctimas de trabajo forzoso fueron hombres. El reporte también consignó la identificación de niñas, niños, mujeres y ciudadanos extranjeros procedentes de Colombia, Guatemala y Rusia que sufrieron explotación dentro de El Salvador.

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El Departamento de Estado destacó que el Gobierno salvadoreño detectó indicios de reclutamiento fraudulento y posible trata en el caso de 65 hombres salvadoreños trasladados a la República Democrática del Congo para trabajar en seguridad privada. De acuerdo con la información oficial, los trabajadores no recibieron el pago prometido y las autoridades mantenían una investigación abierta.

Por su parte, EE.UU. menciona que el país centroamericano aprobó normas que endurecieron el registro y la supervisión de agencias de empleo, reclutadores individuales y subintermediarios. Las inspecciones identificaron al menos 40 agencias sin licencia.

El informe también mencionó el uso creciente de redes sociales, plataformas de mensajería, préstamos en línea y transferencias de dinero para captar víctimas mediante falsas ofertas laborales o educativas. Los tratantes, según el documento, también recurren a criptomonedas, Inteligencia Artificial (IA) y la web oscura para facilitar la explotación.

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