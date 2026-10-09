El Salvador

Cancelan alerta de tsunami en El Salvador tras el terremoto en Panamá

La medida fue emitida después de un terremoto de magnitud 7.6 en Panamá

Fuerte oleaje en Acajutla por tormenta tropical Cristina
Fuerte oleaje en Acajutla por tormenta tropical Cristina impacta sobre estructuras de playas de Sonsonate en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía
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El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cancela la amenaza de tsunami para El Salvador, según publicó en sus redes oficiales tras el fuerte terremoto registrado en Panamá este 9 de octubre. Previamente, las autoridades habían estimado que las variaciones del nivel del mar podrían alcanzar hasta 2.1 metros en coincidencia con la marea alta.

Luis Mixco, sismólogo del MARN, explicó previamente en un noticiero local que el fenómeno podría provocar una serie de olas y corrientes marinas peligrosas en la costa del Pacífico, por lo que indicó la importancia de alejarse de la zona costera.

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El técnico explicó que había personal en el campo evaluando la situación en la costa salvadoreña. Momento después de estas declaraciones, el MARN publicó que “tras el sismo de magnitud 7.6, registrado frente a la costa de Panamá este viernes 9 de octubre, a las 11:56 a. m. (hora de El Salvador), el último informe del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) indica que se cancela la amenaza de tsunami para la costa salvadoreña”.

La institución recomendó mantenerse informado a través de los canales oficiales para conocer las actualizaciones.

Un terremoto de magnitud 7.6 con epicentro cerca de Tonosí en Panamá desencadenó la alerta en la región del Pacífico.
Un terremoto de magnitud 7.6 con epicentro cerca de Tonosí en Panamá desencadenó la alerta en la región del Pacífico.

El movimiento telúrico en Panamá ocurrió en el centro-sur de Panamá. El epicentro se localizó a unos 12 kilómetros de Tonosí, con una profundidad de 10 kilómetros, según los datos difundidos por medios regionales a partir de los reportes del organismo estadounidense.

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Tras el terremoto, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosas en las costas de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador, Perú y México. La advertencia activó los protocolos de vigilancia en los países situados sobre el litoral del Pacífico.

Mixco advirtió que el principal riesgo no se limitaba al aumento del nivel del mar. Las olas pueden rebotar y cambiar de dirección al entrar en contacto con la costa, un proceso que genera corrientes de alta velocidad en playas, bahías, esteros y zonas cercanas a muelles.

En ese sentido, el sismólogo pidió a pescadores, turistas y personas que realizan actividades recreativas que evitaran el ingreso al mar mientras la alerta se mantenía vigente.

Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto
Afectaciones en la ciudad de Penonomé de Panamá tras fuerte terremoto

Durante la entrevista en el noticiero local, Mixco manifestó que terremotos de esta magnitud también pueden generar réplicas. Si alguno de esos movimientos ocasiona un desplazamiento en el lecho oceánico, podría producir una serie de olas, por lo que el monitoreo se mantendría activo.

Medios televisivos como Telemetro indicó que hasta el momento se registran más de 33 réplicas, algunas imperceptibles para la población y advirtieron que en las siguientes semanas podrían continuar los movimientos telúricos.

Asimismo, se destacó que hay varias viviendas afectadas, mientras que las autoridades llaman a la calma y aseguran que se están desplegando los equipos para evaluar los daños.

Las autoridades panameñas también indicaron que “hay una afectación moderada” en un centro de salud y reportaron que no hay energía en algunas zonas tras el movimiento telúrico. Además, explicaron que se mantienen cerrados algunos supermercados y el Centro de Operaciones se mantiene activo en el territorio “haciendo coordinaciones pertinentes” para responder a la población.

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