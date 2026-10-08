El Salvador

Un salvadoreño queda gravemente herido tras un ataque a tiros durante una discusión vial en Alajuela, Costa Rica

La Cruz Roja Costarricense asistió a la víctima en El Coyol y la llevó al Hospital San Rafael, mientras la Fuerza Pública atendió el reporte de la balacera en la carretera

Un hombre salvadoreño sufrió heridas de gravedad tras una discusión entre conductores en El Coyol de Alajuela. (Imagen retomada de Diario Extra)
Un hombre salvadoreño sufrió heridas de gravedad tras una discusión entre conductores en El Coyol de Alajuela. (Imagen retomada de Diario Extra)
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Un hombre de nacionalidad salvadoreña resultó herido de gravedad tras un ataque con arma de fuego durante una discusión entre conductores en el sector de El Coyol, en Alajuela, Costa Rica.

Según informó Diario Extra, el hecho involucró al conductor de un tráiler y al de un vehículo liviano. La versión preliminar indica que ambos mantuvieron un altercado en carretera y que el segundo habría efectuado varios disparos contra el chofer del camión.

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La víctima fue trasladada grave al Hospital San Rafael de Alajuela

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió al hombre herido en el lugar. Después, lo trasladó en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela, donde recibió atención médica.

La Fuerza Pública también acudió a la zona tras recibir el reporte de la balacera. Las autoridades no difundieron, hasta el momento, la identidad ni la edad de la víctima.

La Policía detuvo al conductor de un vehículo liviano

Los agentes interceptaron al presunto involucrado a unos cuatro kilómetros del lugar del ataque, de acuerdo con el reporte del medio costarricense. El conductor quedó detenido mientras avanzan las diligencias del caso.

El altercado en carretera ocurrió entre el chofer de un tráiler y el conductor de un vehículo liviano. (Cortesía: Diario Extra)

La investigación busca determinar qué originó la discusión y establecer las circunstancias en las que se produjeron los disparos. Tampoco se informó si el arma utilizada estaba registrada o si el detenido enfrentará cargos formales.

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En Costa Rica, el Código Penal regula el homicidio y establece penas según las circunstancias del hecho. La Ley N.º 4573 fija una condena de 12 a 18 años de prisión para quien cause la muerte de otra persona, mientras que el homicidio calificado puede recibir entre 20 y 35 años.

El artículo 112 considera calificado el homicidio cometido contra familiares cercanos, miembros de los Supremos Poderes por razón de sus funciones, menores de 12 años y personas internacionalmente protegidas. También contempla los casos con alevosía o ensañamiento, uso insidioso de veneno, medios capaces de generar un peligro común y aquellos destinados a facilitar, ocultar o asegurar la impunidad de otro delito.

La misma norma incluye las muertes cometidas por precio o promesa remuneratoria y las dirigidas contra policías en ejercicio, por causa o razón de sus funciones. También agrava el delito cuando la víctima es atacada por odio relacionado con su grupo etario, origen racial o étnico, religión, nacionalidad, opinión política, situación migratoria, orientación sexual, identidad o expresión de género, discapacidad o características genéticas.

La víctima ingresó en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir asistencia médica. (Cortesía: Diario Extra)
La víctima ingresó en condición grave al Hospital San Rafael de Alajuela para recibir asistencia médica. (Cortesía: Diario Extra)

Si el hecho implica un encargo dentro de una organización criminal, puede aplicarse la Ley N.º 10841, Ley contra el Sicariato. La portación ilegal o el uso indebido de armas de fuego se rige por la Ley de Armas y Explosivos, Ley N.º 7539.

Disparar varias veces contra una misma persona no crea un delito separado por cada tiro. La pluralidad de disparos puede demostrar dolo, ensañamiento o alevosía, o dar lugar a una acumulación de delitos cuando existen varias víctimas.

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