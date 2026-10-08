El Salvador

INTERPOL recupera más de 1.000 animales durante una ofensiva ambiental en Centroamérica

Los ejemplares fueron localizados junto con madera, reptiles, insectos, aves exóticas y 165 kilos de aletas de tiburón secas

Iguana rescatada de Costa Rica (Foto cortesía Interpol)
Iguana rescatada de Costa Rica (Foto cortesía Interpol)
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Operación internacional dejó 233 detenidos por delitos ambientales en América Latina y el Caribe. Una ofensiva coordinada por INTERPOL contra las redes de deforestación, minería ilegal y tráfico de fauna silvestre dejó 233 detenidos en nueve países de América Latina y el Caribe, entre ellos El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. La operación también permitió recuperar más de 1.000 animales vivos e identificar 60.000 hectáreas de bosque talado de forma ilegal.

La Operación Madre Tierra VIII, desarrollada entre el 1 de junio y el 31 de julio, reunió a fuerzas de seguridad de Colombia, México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El operativo estuvo coordinado desde la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, con sede en San Salvador.

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Las autoridades informaron más de 330 expedientes vinculados con delitos ambientales. En ese marco, identificaron a 312 sospechosos y realizaron 313 incautaciones.

La operación puso el foco en los corredores que conectan Centroamérica con Sudamérica. Según INTERPOL, las organizaciones investigadas movían madera, especies protegidas y minerales mediante rutas que también se utilizan para otros mercados ilegales.

Infografía con un mapa de América, datos de 233 detenidos y seis recuadros con cifras sobre delitos ambientales.
La Operación Madre Tierra de INTERPOL dejó 233 detenidos y la recuperación de más de 1.000 animales en nueve países de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rastreo del flujo financiero para identificar a quienes financian las redes

El operativo incorporó el análisis de pagos, empresas y propiedades presuntamente vinculadas con las estructuras criminales. Los investigadores cruzaron información de distintas jurisdicciones para establecer conexiones entre explotaciones ilegales, sociedades comerciales y compradores ubicados fuera de la región.

Krandall Gullock, jefe de la Oficina Regional de INTERPOL para Centroamérica, sostuvo que seguir el flujo financiero permite ampliar los casos más allá de las personas que extraen oro, talan árboles o capturan animales.

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Seguir el rastro del dinero, ya sea desde una mina de oro ilegal en Panamá hasta un comprador en Norteamérica, Europa o Asia, ayuda a que un caso vaya más allá de las personas que talan la madera, manipulan el animal o extraen el oro”, afirmó Gullock.

El funcionario señaló que ese método permite dirigir las investigaciones hacia empresas, administradores e inversores que podrían obtener beneficios de esas actividades.

Costa Rica y Nicaragua, con acciones contra minería y tráfico de aves

En Costa Rica y Nicaragua, los agentes recuperaron aves exóticas incluidas en los listados de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Entre los ejemplares había loros y guacamayas verdes y rojas.

Infografía con mapa mundial, escudo de INTERPOL y cuatro recuadros que ilustran finanzas, un mapa con lupa, un loro y una aleta de tiburón.
Una infografía expone el rastreo financiero de INTERPOL contra delitos ambientales en Centroamérica, junto con incautaciones de aves y aletas de tiburón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las incautaciones en el conjunto de los países participantes incluyeron reptiles, insectos poco frecuentes y aves exóticas. También se decomisaron unos 165 kilos de aletas de tiburón secas, con un valor estimado de USD 280.000. en Panamá

El subdirector de Seguridad Ambiental de INTERPOL, Thomas Ungerbuehler, advirtió que los países con alta biodiversidad se han convertido en territorios de origen para productos destinados a mercados ilícitos internacionales.

Estos casos demuestran la naturaleza transnacional de los delitos ambientales”, señaló Ungerbuehler. “Subrayan la importancia de una cooperación internacional sostenida para identificar y desmantelar las redes criminales que impulsan este comercio”.

La Operación Madre Tierra cumple su octava edición y cuenta con apoyo del Proyecto GAIA, financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania a través de la Iniciativa Climática Internacional, y del proyecto LEAP, respaldado por la Iniciativa Internacional de Noruega para el Clima y los Bosques.

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