Gobierno de El Salvador relanzará Chivo con Linguard Labs y promete remesas gratuitas desde Estados Unidos

People walk near a Chivo Bitcoin ATM, a Bitcoin digital wallet that the Salvadoran government launched for the use of Bitcoin as legal tender, in San Salvador, El Salvador, February 27, 2025. REUTERS/Jose Cabezas

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El Gobierno de El Salvador y la empresa Linguard Labs anunciaron este jueves una alianza para relanzar Chivo como una plataforma financiera integral, con servicios de remesas sin costo desde Estados Unidos, acceso al crédito y operaciones con dólares y activos digitales.

La empresa de infraestructura tecnológica para finanzas digitales adquirió una participación mayoritaria en la aplicación -creada en 2021 por el gobierno salvadoreño para hacer transacciones con Bitcoin-, mientras el Estado conservará acciones y continuará como socio, según el comunicado oficial difundido este 8 de octubre.

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La operación profundiza un cambio que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había señalado en septiembre de 2026. El organismo afirmó entonces que la propiedad mayoritaria y el control operativo de Chivo habían pasado a un operador privado, mientras el gobierno mantuvo una participación minoritaria y la custodia de los fondos de los usuarios.

La nueva alianza público-privada se presenta como consistente con el programa financiero que el país sostiene con el FMI. El fondo, además, había vinculado la reducción de la participación estatal en la billetera con los compromisos asumidos por las autoridades salvadoreñas en materia de activos digitales, regulación y gestión de riesgos para tener acceso a financiamiento hasta por USD 1,400 millones en un período de 40 meses.

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Representantes de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizan un acuerdo financiero por 1.400 millones de dólares, con el logo del organismo en el centro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chivo conservará las cuentas existentes y sumará préstamos

Según la información oficial, Chivo tiene más de 4.5 millones de cuentas registradas. Los usuarios conservarán sus saldos y perfiles, aunque la plataforma incorporará funciones para transferir dinero, pagar compras, solicitar financiamiento y mover fondos entre dólares y activos digitales aceptados.

El plan contempla microcréditos y adelantos de efectivo para personas sin historial bancario. La evaluación dependerá de la actividad registrada en la aplicación, como ingresos, envíos de dinero y pagos efectuados a través de la billetera.

Los comercios también podrán acceder a financiamiento para comprar inventario, contratar personal o ampliar sus actividades. El comunicado no especificó tasas de interés, montos de los préstamos, plazos de devolución ni la fecha de lanzamiento de los nuevos servicios.

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Drew Weinstein, fundador y director ejecutivo de Linguard Labs, afirmó que la compañía busca ofrecer crédito a los usuarios sin acceso a servicios bancarios y a quienes sí lo tienen. “Hacerlo gratis, sí. Dar acceso a crédito a los salvadoreños, estén o no bancarizados, también es una victoria”, sostuvo, según cita el comunicado.

La Comisión Nacional de Activos Digitales resalta que la certeza jurídica genera confianza e impulsa la llegada de capital internacional. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El FMI había informado el traspaso del control operativo

El 3 de septiembre, el FMI comunicó que la participación pública en Chivo se había reducido de forma sustancial. El organismo indicó que un operador privado asumió la mayoría accionaria y la gestión de la plataforma, mientras el Gobierno mantuvo una participación minoritaria.

Esa definición formó parte de las revisiones del programa de 40 meses aprobado en febrero de 2025 bajo el Servicio Ampliado del FMI, por un total de USD 1,400 millones. El acuerdo incluyó compromisos para actualizar el marco legal, regulatorio y de supervisión vinculado a los criptoactivos.

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El Fondo también sostuvo que no preveía nuevas compras estatales de Bitcoin, salvo ingresos por donaciones documentadas. Según el organismo, el aumento de las tenencias desde la primera revisión del programa respondió a aportes privados y no al uso de recursos públicos.

Las remesas sin comisión apuntan al mercado de Estados Unidos

La nueva Chivo ofrecerá transferencias sin costo desde Estados Unidos hacia El Salvador para sus usuarios de categoría Regular, según el comunicado. Además se destacó que los salvadoreños en el exterior enviaron casi USD 10,000 millones en remesas en 2025.

La plataforma prevé pagos en comercios con Bitcoin, dólares, stablecoins y otros activos digitales autorizados, además de un sistema de devolución de dinero por compras. Las tarjetas de débito asociadas a Chivo permitirán utilizar los saldos en establecimientos que acepten tarjetas.

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Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Linguard Labs indicó que la aplicación estará sujeta a las leyes salvadoreñas de protección de datos, gobernanza y estabilidad financiera, bajo supervisión de las autoridades competentes. La empresa informó que entre sus directivos figuran exejecutivos de Visa, JPMorgan Chase y Citi.