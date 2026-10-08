El Salvador

Aeropuerto de El Salvador superó los 4 millones de pasajeros atendidos en 2026

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma informó que la terminal alcanzó esa cifra entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, con llegadas, salidas y conexiones

El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero superó los 4 millones de pasajeros entre enero y octubre de 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
El Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero superó los 4 millones de pasajeros entre enero y octubre de 2026. (Cortesía: Secretaría de Prensa)
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El Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez atendió a más de 4 millones de pasajeros entre el 1 de enero y el 4 de octubre de 2026, según informó la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). El registro además incluye a viajeros en llegadas, salidas y conexiones dentro de la terminal aérea.

La cifra da cuenta del movimiento acumulado durante los primeros nueve meses del año y de la actividad del aeropuerto como punto de conexión para pasajeros que viajan desde y hacia El Salvador, así como para quienes utilizan la terminal en rutas de enlace regional e internacional.

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De igual manera, CEPA señaló que el resultado coincide con el proceso de modernización y expansión de la infraestructura aeroportuaria que impulsa el Gobierno salvadoreño. El organismo sostuvo que las obras buscan ampliar la capacidad operativa de la terminal y responder a las necesidades de los usuarios.

El dato de los más de 4 millones de pasajeros comprende las tres etapas principales del tránsito aéreo: quienes ingresaron al país, quienes partieron desde la terminal y aquellos que realizaron escalas o conexiones hacia otros destinos.

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma vincula la cifra de viajeros con el plan estatal de modernización aeroportuaria. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma vincula la cifra de viajeros con el plan estatal de modernización aeroportuaria. (Cortesía: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma)

De igual forma, según la institución, el aeropuerto cumple una función de enlace entre El Salvador y distintas ciudades de la región y del resto del mundo. La operación diaria involucra a aerolíneas, equipos de pista, personal de migración, seguridad, manejo de equipaje y trabajadores de atención al pasajero.

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CEPA también añadió que cada operación aérea requiere coordinación entre los distintos servicios que intervienen antes y después de un vuelo. Esa estructura incluye la recepción de aeronaves, el desembarque, los controles migratorios, la entrega de valijas, el registro de pasajeros y el embarque.

La ampliación incorpora una nueva terminal de llegadas y más espacio para el check-in

Por su parte, CEPA destacó entre las obras recientes la construcción de una nueva terminal de llegadas y la ampliación del área de registro de pasajeros o check-in. De acuerdo con la institución, ambos proyectos forman parte del plan de expansión previsto para la principal terminal aérea salvadoreña.

La nueva infraestructura para arribos busca aumentar la capacidad en sectores como migración y entrega de equipaje. CEPA afirmó que la intervención permitirá ordenar el recorrido de los viajeros desde su llegada al país hasta la salida de la terminal.

El plan de obras incluyó la edificación de una nueva terminal de llegadas y la ampliación de la zona de check-in. (Cortesía: secretaría de PrensA)
El plan de obras incluyó la edificación de una nueva terminal de llegadas y la ampliación de la zona de check-in. (Cortesía: secretaría de PrensA)

La ampliación del área de check-in, por su parte, incorpora más espacio para los procesos previos al embarque. La institución indicó que el objetivo consiste en adecuar las instalaciones a la demanda actual y a las proyecciones de crecimiento del tráfico de pasajeros.

Las obras se inscriben en la estrategia de fortalecimiento de la conectividad aérea, vinculada con la actividad turística, los viajes de negocios y la conexión de la diáspora salvadoreña con el país.

La marca de más de 4 millones se alcanzó antes de finalizar el año. El próximo balance permitirá establecer el camino hacia el cierre de 2026.

“Cada despegue, llegada y reencuentro nos impulsa a seguir conectando a nuestro país con el mundo”, expresó CEPA por medio de redes sociales.

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