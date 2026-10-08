El Salvador

42 prófugos se entregaron en seis días de octubre en República Dominicana

La Policía Nacional informó que el acumulado desde el 17 de agosto llegó a 195 personas requeridas por distintos hechos delictivos

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Un total de 42 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente en República Dominicana entre el 1 y el 6 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un total de 42 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente entre el 1 y el 6 de octubre en República Dominicana, de acuerdo con datos divulgados este miércoles por la Policía Nacional. Las entregas forman parte de las acciones de localización de sospechosos vinculados con distintos delitos.

La institución informó que, con esos casos, ascendió a 195 el número de prófugos que se presentaron ante las autoridades desde el 17 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026. Del total acumulado, 49 personas eran requeridas en investigaciones por homicidio.

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Según el desglose, las entregas registradas durante los primeros seis días de octubre representaron el 21.5% de todos los casos contabilizados desde mediados de agosto.

Durante el período comprendido entre el 1 y el 6 de octubre, los delitos contra la propiedad fueron el principal motivo de entrega voluntaria, con 15 casos. La agresión física ocupó el segundo lugar, con 12 personas que se presentaron ante las autoridades.

Infografía de Infobae sobre entregas voluntarias de prófugos con íconos de esposas, placa policial, balanza de justicia y un calendario.
Las autoridades contabilizaron 195 prófugos presentados ante la Policía Nacional desde el 17 de agosto hasta el 6 de octubre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía dominicana indicó que también hubo cinco entregas de personas requeridas por homicidio. A esa cifra se sumaron tres casos por heridas con arma blanca y dos por violencia intrafamiliar.

El reporte incluyó además una entrega por heridas causadas con arma de fuego, una por investigación, una por abuso sexual, una por amenaza y una por abuso de confianza. En conjunto, esas categorías completaron las 42 presentaciones registradas en los seis primeros días de octubre.

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Septiembre reunió 122 de las 195 entregas voluntarias

El mayor número de entregas desde el inicio del registro ocurrió en septiembre. Durante ese mes, 122 personas se entregaron de manera voluntaria, lo que equivale al 62.6% de los 195 casos contabilizados hasta el 6 de octubre.

Entre el 17 y el 31 de agosto se registraron 31 entregas, equivalentes al 15,9% del acumulado. En octubre, hasta el día 6, se produjeron las restantes 42, que representaron el 21.5%.

En la clasificación general por hecho delictivo, los delitos contra la propiedad encabezaron la lista, con 58 entregas. Esa categoría concentró el 29.7% de las presentaciones voluntarias informadas por el ente policial.

Los homicidios ocupan el segundo lugar, con 49 casos, que representan el 25.1% del total. Las heridas por armas de fuego y la agresión física registraron 28 entregas cada una, con una participación de 14.4% en ambos casos.

Ilustración de dos policías uniformados vistos de espalda que sujetan a un hombre esposado con sudadera gris y pantalón verde.
El mes de septiembre acumuló la mayor cantidad de entregas voluntarias con un total de 122 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Homicidios y delitos patrimoniales concentraron más de la mitad de los casos

Además de los delitos con mayor cantidad de entregas, el informe de la Policía Nacional registró cinco casos de intento de homicidio. Hubo cuatro por investigación, cuatro por violencia intrafamiliar, cuatro por infracciones a la Ley 631-16 sobre armas de fuego ilegales y cuatro por estafa.

La lista también incluyó tres entregas por abuso sexual, tres por amenaza y tres por heridas con arma blanca. Los registros restantes corresponden a un caso de falsedad de documento y otro de abuso de confianza.

Los delitos contra la propiedad y los homicidios reunieron 107 de las 195 entregas, más de la mitad del total comunicado por las autoridades durante el período analizado.

La institución reiteró su llamado a quienes se encuentren prófugos para que se presenten de forma voluntaria ante las autoridades competentes.

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