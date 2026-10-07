Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

Los Escahcaitos enseñan a preparar pupusas salvadoreñas desde el campo colombiano (Composición fotográfica Infobae)

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Los Escachaitos, la famosa familia de campesinos colombianos originarios de Boyacá (Gachantivá / Genesán) que se volvieron virales en redes sociales por mostrar su vida cotidiana en el campo, compartir recetas tradicionales y dar consejos de remedios naturales, mostraron en redes sociales cómo preparan pupusas, uno de los platos más representativos de la gastronomía de El Salvador, con una conversación en tono familiar y una preparación paso a paso.

El video reunió ingredientes como frijoles, queso, repollo, zanahoria, cebolla, tomate, vinagre y orégano, además de un mensaje de cercanía con las tradiciones culinarias salvadoreñas.

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La secuencia comenzó con Julián Galindo frente a Diana Galindo, quien sostenía un plato con las preparaciones. “Uy, paisana, esas son pupusas salvadoreñas. Véndame una, por favor”, le dijo él. Ella respondió que no podía vendérselas porque eran para ella, aunque propuso una alternativa: enseñar a la audiencia cómo cocinarlas.

La propuesta dio paso a una receta casera que incluyó la preparación del relleno, el curtido, la salsa y la masa. A lo largo del video, los integrantes de la familia alternaron las explicaciones con comentarios espontáneos y bromas, una fórmula habitual en sus contenidos.

Frijoles cocidos, queso y masa de harina y agua

El primer paso consistió en cocinar una taza de frijoles con cebolla, pimentón, sal y agua durante 45 minutos. Una vez que quedaron blandos, Julián explicó que los llevaron a la licuadora y luego a una sartén, donde los cocinaron hasta obtener una consistencia similar a un puré.

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Desde el campo, hermanos y creadores de contenido colombianos preparan el platillo salvadoreño por excelencia: las pupusas. Los jóvenes destacaron por comerla como se acostumbra: con las manos.

Mientras avanzaba la preparación, Diana planteó una consulta a sus seguidores sobre el nombre del plato. “Yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cómo se dice, popusas o pupusas”, expresó ante la cámara. A lo que todo salvadoreño podría responder que es “pupusas”.

La masa se elaboró con harina y agua. Después de mezclar ambos ingredientes hasta lograr una textura suave, Brayan Galindo mostró cómo dar forma a cada unidad. “Le vamos a hacer la forma de una arepa. Enseguida le vamos a agregar frijol por todas las partes y también bastante queso”, explicó.

Luego, cerraron la masa para encerrar el relleno y colocaron las pupusas en una sartén hasta que tomaron color. “Quiero que miren lo perfecta que nos están quedando”, comentó Brayan durante ese tramo de la preparación.

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Curtido y salsa con referencias salvadoreñas

El video dedicó una parte central al curtido, acompañamiento habitual de las pupusas. Para prepararlo, rallaron repollo y zanahoria, a los que sumaron cebolla, agua caliente, vinagre, sal y orégano.

Las pupusas son el platillo que más representa a El Salvador (Foto cortesía El Salvador en Europa)

Julián presentó ese paso con una broma antes de usar el rallador. “Vamos a rallar un repollo, zanahoria y queso, pero no con un marcador, sino con un rallador”, dijo.

La receta también incluyó una salsa a base de tomate, cebolla, chile, ajo, sal y agua. Diana señaló que todos esos ingredientes debían cocinarse antes de servirlos junto a las pupusas. Así, el contenido reunió los elementos que suelen acompañar este plato: la masa con relleno de frijoles y queso, el curtido de vegetales y la salsa de tomate.

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El cierre: una invitación a cocinar en casa

Al final de la grabación, Julián abrió una de las pupusas para mostrar el relleno. “Se le ve completamente el frijol y todo el queso”, afirmó antes de probarla.

María Belén Galindo cerró el video con una invitación directa a los espectadores: “Ustedes también las pueden preparar en casa. ¡Que viva el campo!”. Julián acompañó el mensaje con la misma expresión.