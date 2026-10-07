El Salvador: El Sunzal consolida su lugar en el surf mundial con un cuarto campeonato consecutivo de longboard de la ISA

La playa de El Sunzal se convirtió en la sede del evento tras recibir las ediciones continuas del Mundial de Longboard en 2023, 2024 y 2025. (Cortesía: ISA SURF)

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El Sunzal acogerá el Mundial de Longboard de la ISA en octubre de 2026, una competencia que reunirá a especialistas de la modalidad de tabla larga y que forma parte del acuerdo entre Surf City El Salvador y la Asociación Internacional de Surf para mantener campeonatos internacionales en el país hasta 2027. Informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia

Las actividades comenzarán el 15 de octubre con la reunión de los responsables de cada selección nacional. Al día siguiente se realizarán la conferencia de prensa y la ceremonia de apertura, antes del inicio de las pruebas en el mar.

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El torneo se disputará desde el sábado 17 hasta el miércoles 21, con jornadas desde el amanecer hasta el atardecer. Las finales se celebrarán el jueves 22 y luego tendrá lugar la ceremonia de cierre.

La cita tendrá a El Sunzal como única sede competitiva y será el cuarto Mundial de Longboard consecutivo organizado allí, después de las ediciones de 2023, 2024 y 2025. Las playas salvadoreñas reciben de forma recurrente los principales campeonatos de la ISA desde 2019.

Cuatro ediciones consecutivas en El Sunzal

La edición de 2025 reunió a 143 atletas de 44 países, la mayor participación registrada hasta entonces en el campeonato. Compitieron 74 hombres y 69 mujeres, con los debuts de Noruega, Polonia, Tahití y Tailandia.

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El Sunzal albergará el Mundial de Longboard de la ISA en octubre de 2026 tras el acuerdo entre Surf City El Salvador y la entidad internacional. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La estadounidense Rachael Tilly conquistó el título femenino y obtuvo su primera medalla de oro individual en un Mundial de Longboard. El francés Edouard Delpero ganó la categoría masculina después de haber disputado cuatro finales consecutivas en esta competencia.

Francia se quedó con el campeonato por equipos, el cuarto de su historia. Estados Unidos obtuvo la plata, Filipinas logró el bronce y Brasil recibió el cobre.

El calendario internacional de 2026 también incluye a El Salvador como sede del Mundial Junior en septiembre. El Mundial de Longboard será la siguiente gran competencia internacional de surf prevista en la costa del país.

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Una federación presente en 120 países

La Asociación Internacional de Surf fue fundada en 1964 y es reconocida por el Comité Olímpico Internacional como la autoridad rectora mundial del surf. Reúne a las federaciones nacionales de 120 países distribuidos en cinco continentes. según el portal web de ISASURF

La organización regula modalidades como tabla corta, longboard, bodyboard, carreras, surf y competencias de tabla y remo de pie, parasurf, bodysurf, wakesurf y otras actividades practicadas tanto en olas como en aguas planas con equipamiento de surf.

El Mundial de Longboard de 2025 reunió a 143 atletas de 44 países e incluyó el debut de las selecciones de Noruega, Polonia, Tahití y Tailandia. (Cortesía: Ministerio de Turismo)

La ISA coronó a sus primeros campeones mundiales masculinos y femeninos en 1964. Un año después entregó su primer título mundial de olas grandes; en 1980 incorporó el campeonato juvenil, en 1982 el de kneeboard y en 1988 los de longboard y bodyboard.

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Los campeonatos mundiales de surf en tándem comenzaron en 2006, los Masters en 2007, las pruebas de tabla y remo de pie y paddleboard en 2012, y el surf adaptado en 2015. La organización es presidida por el argentino Fernando Aguerre y su director ejecutivo es Robert Fasulo.