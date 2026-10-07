El Salvador

El Salvador declara estado de emergencia nacional durante seis meses para enfrentar el fenómeno del Súper Niño

La resolución legislativa faculta al gobierno central a reasignar presupuestos y coordinar la ayuda humanitaria urgente para proteger la producción de alimentos dañada por las elevadas temperaturas

Sequía meteorológica impacta en El Salvador
ARCHIVO: El decreto legislativo autoriza la reasignación de fondos públicos y la gestión de ayuda internacional para paliar la crisis agrícola (Photo by Marvin RECINOS / AFP).
Guardar

Con 59 votos a favor y un voto en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio durante un plazo de seis meses para atender los impactos de la sequía meteorológica y agrícola provocada por el fenómeno climático conocido como El Súper Niño.

La iniciativa fue aprobada en la sesión plenaria 129 mediante una dispensa de trámite presentada por el diputado del partido Nuevas Ideas, Christian Guevara, en atención a una solicitud formal enviada por el presidente Nayib Bukele. Esta medida busca facilitar:

PUBLICIDAD

  • La movilización de fondos públicos
  • Coordinar la asistencia humanitaria internacional
  • Proteger la producción de alimentos frente a la falta de precipitaciones.

El decreto legislativo toma como base legal el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, así como los principios constitucionales que imponen al Estado el deber de velar por la vida, la salud y la seguridad alimentaria de los habitantes.

La resolución parlamentaria sigue a la declaración de alerta roja emitida por el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial el 25 de agosto de 2026, documento que confirmó la gravedad del déficit de lluvias sobre los cultivos de subsistencia en el país.

Por lo que, la entrada en vigor de la normativa el gobierno salvadoreño queda facultado para realizar transferencias presupuestarias entre distintas carteras de Estado con el propósito de mitigar los efectos de la crisis climática.

PUBLICIDAD

Resultado de la votación en el Palacio Legislativo durante la sesión plenaria 129, en la que se respaldó la solicitud del Ejecutivo para enfrentar los efectos del Super El Niño (Cortesía: Asamblea Legislativa).
Resultado de la votación en el Palacio Legislativo durante la sesión plenaria 129, en la que se respaldó la solicitud del Ejecutivo para enfrentar los efectos del Super El Niño (Cortesía: Asamblea Legislativa).

Las disposiciones imponen la activación de las comisiones departamentales y municipales del Sistema Nacional de Protección Civil. La Dirección General de esta entidad deberá rendir informes diarios a la Presidencia de la República sobre las acciones ejecutadas, la distribución de la ayuda y los recursos recibidos de la cooperación internacional.

Además, el Ministerio de Agricultura y Ganadería liderará las acciones de resguardo alimentario, la gestión de la nutrición comunitaria y el almacenamiento de insumos básicos.

Por su parte, el Ministerio de la Defensa Nacional asumirá el control logístico de la ayuda humanitaria, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y los cuerpos de socorro. En tanto, la gestión de fondos y donaciones extranjeras estará a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores.

En cambio, el Ministerio de Relaciones Exteriores asumirá la coordinación, gestión y canalización de todos los recursos procedentes de la cooperación internacional durante la vigencia de esta medida.

La Cancillería salvadoreña trabajará de forma conjunta con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial para articular la recepción de fondos financieros, donaciones en especie y asistencia técnica brindada por organismos multilaterales y países aliados, con el objetivo de encauzar el auxilio hacia las comunidades más castigadas por los efectos del Super El Niño.

Sequía meteorológica impacta en El Salvador
ARCHIVO: El decreto legislativo autoriza la reasignación de fondos públicos y la gestión de ayuda internacional para paliar la crisis agrícola (Photo by Marvin RECINOS / AFP).

El déficit hídrico mantiene a El Salvador bajo alerta roja

El fenómeno de El Niño ha desatado una grave sequía generalizada en El Salvador durante 2026, una condición adversa que provocó fuertes mermas en las siembras de maíz, frijol y otros granos básicos, además de perjudicar a la ganadería por la falta prolongada de pastizales.

Pequeños agricultores han informado en los últimos meses sobre la destrucción de la mayor parte de sus parcelas, lo cual generó una reducción estimada de hasta un 50% en la producción de alimentos en múltiples comunidades rurales.

Los impactos más agudos del déficit hídrico y de las temperaturas récord registradas en agosto se concentran en zonas de la región paracentral y oriental del territorio salvadoreño, principalmente en municipios como San Esteban Catarina, dentro del departamento de San Vicente, y Tecoluca, ubicado en La Paz, donde la ausencia de lluvias paralizó las actividades del campo.

La falta de lluvias ha provocado pérdidas en cultivos de maíz de agricultores de San Esteban Catarina (Cortesía: EFE).
La falta de lluvias ha provocado pérdidas en cultivos de maíz de agricultores de San Esteban Catarina (Cortesía: EFE).

Esta crisis climática mantiene al país bajo alerta roja por sequía meteorológica y agrícola, al tiempo que los ganaderos enfrentan serias dificultades para alimentar a sus animales por la pérdida de forraje disponible.

Ante esta coyuntura, organismos internacionales como Unicef advirtieron que miles de familias e infantes del Corredor Seco enfrentan un riesgo elevado de malnutrición e inseguridad alimentaria, mientras que la baja oferta en los cultivos amenaza con incrementar de forma notable los precios de los productos esenciales en los mercados locales.

Temas Relacionados

El SalvadorFenómeno de El NiñoSequía meteorológicaAsamblea LegislativaSuper NiñoSequía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

En un derroche de elegancia, cultura y garbo, la delegada salvadoreña enamoró al jurado y al público internacional con un atuendo alegórico inspirado en el legado pipil y el ave nacional, consolidando una participación histórica que busca cerrar con broche de oro en la gran velada final

¡Reina de Mesoamérica! El impresionante traje típico con el que El Salvador brilló en Miss Grand International 2026

El cantante Marc Anthony regresará a El Salvador como artista estelar para el Carnaval de San Miguel 2026

El salsero estadounidense de raíces puertorriqueñas tiene prevista una actuación a las 19:00 en el estadio Félix Charlaix, en San Miguel

El cantante Marc Anthony regresará a El Salvador como artista estelar para el Carnaval de San Miguel 2026

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Una red comunitaria de 13 estaciones documentó una brecha hídrica que condicionó la siembra, encareció la ganadería y empujó a los pescadores artesanales mar adentro durante el último mes del tercer trimestre

Más de 240 milímetros de diferencia entre comunidades: lo que reveló el monitoreo climático de septiembre en El Salvador

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

La famosa familia colombiana, los Escahcaitos publicaron un video en redes sociales con una receta paso a paso, en la que Julián, Diana y Brayan Galindo explicaron la elaboración de la masa, el relleno y los acompañamientos

Orgullo salvadoreño en el campo colombiano: Los Escachaitos sorprenden al recrear las auténticas pupusas

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS

Según planteó el religioso, este margen resulta indispensable para que los beneficiarios puedan evaluar alternativas legales o prepararse ante un eventual retorno a su país de origen

Obispo salvadoreño, Evelio Menjívar, pide otorgar una transición extendida a beneficiarios del TPS

TECNO

Instagram activa la función crear y editar carruseles directamente en Edits: cómo hacerlos

Instagram activa la función crear y editar carruseles directamente en Edits: cómo hacerlos

Spotify estrena audiolibros en México, Colombia, Perú y Brasil: Gabriel García Márquez es protagonista

Elon Musk anuncia que Grok Bot ahora incluirá a Claude para tener mejores respuestas

Ahorra más de 20 dólares en vacaciones: solo debes desconectar estos electrodomésticos

Cómo funciona la herramienta creada por el MIT para corregir modelos 3D generados por IA antes de su impresión

ENTRETENIMIENTO

Noel Gallagher revela cómo se terminaron 15 años de peleas con Liam Gallagher: “No tienes que decir nada”

Noel Gallagher revela cómo se terminaron 15 años de peleas con Liam Gallagher: “No tienes que decir nada”

Skydance: cómo es la megaempresa que nació de la fusión entre Paramount y Warner Bros.

Un nuevo estudio genealógico asegura que Sydney Sweeney y Marilyn Monroe son familia

Paul McCartney reveló una charla con Taylor Swift por su presentación en la boda con Travis Kelce: “Deberías cantársela a tu hombre”

Ben Affleck defiende su polémica reflexión sobre la sobriedad y la adicción: “Hay que sufrir lo suficiente”

MUNDO

León XIV advirtió a los obispos de una brecha entre la vivencia de la sexualidad y la visión cristiana del matrimonio

León XIV advirtió a los obispos de una brecha entre la vivencia de la sexualidad y la visión cristiana del matrimonio

Canadá descartó ampliar la ley de eutanasia a personas cuya única condición médica sea una enfermedad mental

El avance eritreo en Adigrat eleva la tensión y amenaza con extender la guerra del norte de Etiopía

Los precios del petróleo caen tras el anuncio de liberación acelerada de reservas estratégicas

Estados Unidos registró 81 bajas aéreas en la guerra con Irán: el millonario costo de la Operación Epic Fury