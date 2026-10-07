El Salvador

El cuello de botella de las exportaciones en El Salvador: faltan 1,200 conductores de carga y el sector busca sumar a más mujeres

La presidenta Silvia Cuéllar señaló que faltan 1,200 operadores para mover mercancías entre fábricas, puertos, aduanas y destinos, lo que puede causar demoras, mayores costos y problemas para atender pedidos frecuentes

Vista lateral de un camión de semirremolque rojo sin remolque, moviéndose sobre una superficie de carretera con un conductor visible. El fondo está borroso
El Salvador reporta un déficit de 1.200 conductores de vehículos de carga. (Reuters)
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Un camión detenido por falta de conductor puede retrasar el traslado de mercancías desde una fábrica hasta un puerto o una frontera. La escasez de conductores de transporte pesado aparece como un posible límite para el crecimiento de las exportaciones salvadoreñas, en un momento en que el sector privado plantea una mayor demanda de servicios logísticos.

La presidenta de la Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT), Silvia Cuéllar, afirmó que el país registra un déficit estimado de 1,200 conductores de vehículos de carga pesada. Ante este escenario, la gremial prepara un programa de capacitación para al menos 600 personas, con convocatorias dirigidas a mujeres y hombres en distintas zonas del país.

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Cuéllar explicó que la falta de personal especializado afecta a una actividad que conecta a las empresas exportadoras con los puertos, las aduanas, los centros de distribución y los mercados de destino, a través del programa de entrevista En Panorama.

Carretera internacional con camiones de carga blancos en movimiento; dos camiones delanteros exhiben la bandera de El Salvador. Al fondo, grúas y contenedores de un puerto.
COEXPORT prepara la capacitación de 600 personas para el transporte de mercancías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El déficit afecta el traslado de productos hacia puertos y fronteras

La escasez existe cuando las empresas de transporte, operadores portuarios y compañías exportadoras necesitan más conductores con licencia pesada de los que hay disponibles para cubrir las rutas y las unidades en operación. El problema no se limita a manejar camiones: el personal debe conocer normas de seguridad, revisión mecánica, procedimientos de carga y descarga, así como los requisitos de la logística de comercio exterior.

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Para las empresas, la falta de conductores puede generar demoras en la salida de contenedores, mayores costos de operación o dificultades para responder a pedidos que exigen entregas frecuentes. Cuéllar relató que recibió consultas de compradores interesados en productos salvadoreños en cantidades equivalentes a varios contenedores mensuales, pero advirtió que la capacidad de producción y transporte puede ser insuficiente para atender algunos requerimientos.

El desafío se vuelve más visible en una economía que busca ampliar sus ventas externas de manufacturas y servicios. Los productos industriales requieren materias primas importadas y, luego, transporte hacia mercados regionales o terminales de salida. Cada tramo depende de una cadena que incluye conductores, vehículos, carreteras, aduanas y puertos.

COEXPORT busca formar personas para transporte de carga

El programa anunciado por COEXPORT comenzará en la zona oriental y luego se extenderá hacia el occidente y el centro del país. La iniciativa contempla la participación del Instituto de Formación y Capacitación (INCAF), según señaló Cuéllar, y apunta a capacitar a personas para manejar camiones, cabezales y unidades de transporte de contenedores.

La dirigente empresarial planteó que la incorporación de mujeres puede ayudar a cubrir parte de la demanda de personal. La propuesta parte de una experiencia previa en el puerto, donde unas 120 mujeres fueron contratadas tras un programa de formación para operar vehículos terminales, conocidos como terminal trucks.

Hay un déficit que se ha medido de alrededor de 1,200 conductores”, señaló Cuéllar. La meta inicial, añadió, es preparar a 600 personas. El programa busca ampliar la oferta de trabajadores calificados en un rubro que exige licencias específicas y conocimientos técnicos.

La formación incluye prácticas de seguridad antes de iniciar un recorrido. Ese procedimiento busca reducir incidentes y evitar fallas que puedan interrumpir el traslado de mercancías.

Un proyecto previo en la zona portuaria permitió contratar a 120 mujeres para operar camiones terminales.
Un proyecto previo en la zona portuaria permitió contratar a 120 mujeres para operar camiones terminales.

La logística se vuelve parte de la capacidad exportadora

El transporte terrestre es uno de los eslabones que determina si una empresa puede cumplir con los plazos de entrega. La disponibilidad de camiones no resulta suficiente si no hay conductores capacitados para operar las unidades. Por eso, el déficit de personal puede convertirse en una restricción para empresas que buscan aumentar volúmenes de exportación o abrir rutas hacia nuevos mercados.

Cuéllar sostuvo que el programa priorizará la formación de mujeres para rutas dentro de El Salvador, mientras que los hombres podrían cubrir con mayor frecuencia trayectos internacionales. La convocatoria, sin embargo, está abierta a ambos grupos.

La gremial prevé iniciar las capacitaciones después de la difusión de los anuncios de inscripción. El resultado dependerá de la cantidad de personas que completen la formación, obtengan las licencias requeridas y sean incorporadas por las empresas de transporte y logística.

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