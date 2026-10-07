Bukele celebra proyección del Banco Mundial sobre El Salvador: "Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Paciencia y confianza"

Un gráfico tridimensional ilustra la proyección del crecimiento económico de El Salvador para el año 2026 respecto al promedio de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó este martes la previsión del Banco Mundial de que El Salvador crecerá 4,5 % en 2026, una tasa que lo ubicaría como la tercera economía de mayor expansión de América Latina y la cuarta si se incluye al Caribe. El mandatario vinculó esa expectativa con un cambio en la percepción sobre el país: “Nadie se lo hubiera imaginado hace unos años. Paciencia y confianza”, escribió en X, según informó EFE.

La estimación supera el promedio de 2,2% previsto por el organismo para América Latina y el Caribe. Solo Guyana, con una expansión proyectada de 23,7%, y Paraguay y República Dominicana, ambos con 4,7%, se situarían por encima de El Salvador en la clasificación regional.

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El pronóstico para 2026 representa una mejora frente al 3,2% que el Banco Mundial calculaba en junio. Para 2027, la entidad elevó su previsión de 3% a 3,9%.

La inversión privada y la seguridad detrás de la expansión

El Banco Mundial indicó en su Panorama económico de América Latina y el Caribe que El Salvador ha mantenido un crecimiento anual promedio superior al 3% en los últimos años, con la inversión privada como uno de los motores de la expansión. El organismo también atribuyó el desempeño a la mejora de las condiciones de seguridad y a los esfuerzos de consolidación fiscal.

Una ilustración conceptual vincula el bienestar familiar en un parque urbano con el desarrollo industrial y las negociaciones empresariales bajo el título Progreso seguro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La fuerte reducción de la delincuencia observada a partir de 2022” eliminó una limitación relevante para la actividad económica, sostuvo la institución. Ese cambio, junto con la disciplina fiscal, fortaleció la confianza del mercado.

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El país registró una expansión de 3,9% en 2025, de acuerdo con el mismo diagnóstico. El Banco Mundial señaló que El Salvador y Paraguay sostienen ritmos superiores al promedio regional por la combinación de seguridad, consolidación fiscal e inversión privada sólida.

La proyección coincide con el rango de crecimiento de 4,5% a 5% para 2026 que anticipa el Banco Central de Reserva. La autoridad monetaria también identifica a la inversión privada como un factor central de la actividad económica.

Las previsiones del FMI y la preocupación por la economía

El Fondo Monetario Internacional prevé que la economía salvadoreña se expanda 4,5% al cierre de 2026 y 4% en 2027, en el marco de la revisión de un acuerdo por USD 1.400 millones con el país. El organismo estimó además una inflación de 2,7% para este año y de 2,1% para el siguiente.

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El Salvador's President Nayib Bukele speaks during the announcement of the expansion of a government scholarship program, in San Salvador, El Salvador, August 23, 2026. REUTERS/Jose Cabezas

El producto interno bruto salvadoreño aumentó 4,79 % durante el primer trimestre de 2026, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras, según cifras del Banco Central de Reserva.

La mejora de las previsiones económicas convive con una inquietud creciente entre la población. Un estudio del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana señaló que 70,7 % de los salvadoreños considera que la situación económica es el principal problema del país, por encima de la violencia.

El Banco Mundial proyecta que el crecimiento de El Salvador será de 3,9% en 2027 y se desacelerará hasta 3,5% en 2028.

La publicación actualiza las perspectivas económicas mundiales antes de las reuniones anuales que el Banco Mundial sostendrá junto al Fondo Monetario Internacional entre el 12 y el 18 de octubre de 2026.

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