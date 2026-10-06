El Salvador

Un marco legal para la esperanza: Así es la propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador

La propuesta busca articular el trabajo entre instituciones, acelerar el uso de herramientas de geolocalización y crear un Banco Nacional de Datos de ADN

Mapa de El Salvador dentro de un prisma dorado, rodeado por manos que sostienen farolas encendidas sobre fondo de acuarela.
Una estructura geométrica dorada resguarda el mapa de El Salvador mientras varias manos alzan farolas encendidas sobre un fondo en acuarela. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El Salvador enfrenta el reto técnico y humano de fortalecer sus mecanismos institucionales para el rastreo y localización de ciudadanos de los que no se tiene paradero. En este contexto, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, un colectivo integrado por familiares y acompañantes humanitarios presentó ante la Asamblea Legislativa el pasado 24 de agosto una propuesta técnica denominada Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La iniciativa plantea un cuerpo normativo estructurado en 40 artículos dirigidos a coordinar esfuerzos, agilizar los tiempos de respuesta y brindar un marco de protección integral a las familias.

PUBLICIDAD

En conversación exclusiva con Infobae, Carmen Argueta, coordinadora del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas y madre de Gelber Antonio quien fue desaparecido el 4 de agosto de 2021, explicó las motivaciones centrales que llevaron al colectivo a redactar esta iniciativa.

Para las familias, el proyecto representa la cristalización de sus aprendizajes directos en los trámites y gestiones del día a día dentro de una agrupación que nació formalmente en febrero de 2022 para dar respuesta al repunte de desapariciones en el país en 2021.

“Este proyecto de ley nace de nuestras necesidades, de nuestras carencias y de nuestras experiencias”, explicó Argueta durante la entrevista.

“No es un proyecto político, sino una propuesta humana para que las familias contemos con un sistema de apoyo coordinado, donde sepamos a qué puerta tocar y tengamos la certeza de que las autoridades cuentan con las herramientas y la voluntad para buscar a nuestros seres queridos”.

PUBLICIDAD

Madres pertenecientes al Bloque se concentraron frente a la Asamblea Legislativa de El Salvador el pasado mes de agosto con fotografías de sus seres queridos, durante la presentación de la propuesta (Cortesía: Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas).
Madres pertenecientes al Bloque se concentraron frente a la Asamblea Legislativa de El Salvador el pasado mes de agosto con fotografías de sus seres queridos, durante la presentación de la propuesta (Cortesía: Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas).

De acuerdo con la coordinadora, el principal objetivo de la propuesta es garantizar que el proceso de búsqueda sea un esfuerzo colectivo, humanitario y respaldado por normativas claras.

La creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB)

El eje central del proyecto de ley es la creación formal del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), concebido como un mecanismo de articulación técnica entre las entidades del Estado y las familias afectadas. El Artículo 8 establece que el SNB integrará los recursos de las distintas instituciones bajo un canal de comunicación permanente para dar seguimiento continuo a cada expediente.

La propuesta asigna funciones específicas a las siguientes instancias:

Infografía con diagramas, iconos e ilustraciones explicativas sobre un sistema de búsqueda de personas desaparecidas con el logotipo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla el proyecto de ley para la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador y las funciones de las entidades estatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para mitigar los tiempos de espera tras el reporte de una persona no localizada, el proyecto contempla herramientas tecnológicas de respuesta rápida. El Artículo 12 estipula que las empresas de telefonía tendrán la obligación de colaborar con la FGR mediante la entrega de reportes de geolocalización de las líneas telefónicas vinculadas a la persona buscada.

La propuesta indica que este reporte de ubicación en el que se precisará si el dispositivo se encuentra encendido o apagado deberá entregarse en un plazo no mayor a cinco horas tras la solicitud fiscal.

Asimismo, la normativa fija que para la realización de este trámite bastará únicamente el requerimiento formal de la Fiscalía. Para asegurar la efectividad de la medida, el texto establece sanciones económicas administrativas de cien salarios mínimos para las empresas operadoras en caso de retrasos o negativas no justificadas.

Regulación del Banco de ADN y protocolos en fosas comunes

En el área técnico-forense, la propuesta legisla sobre la creación e integración funcional del Banco Nacional de Datos de ADN. Esta herramienta permitirá el almacenamiento preventivo de perfiles genéticos de familiares, así como de las muestras recuperadas por las autoridades.

El Artículo 16 establece una regla técnica para el manejo de restos no identificados por parte del Instituto de Medicina Legal: se prohíbe el envío de cualquier cuerpo a la fosa común sin que antes se le haya practicado la prueba científica de ADN correspondiente y se haya efectuado el cotejo en la base de datos nacional.

Manos con guantes azules utilizando una pipeta para transferir líquido a un vial sobre un documento con secuencia de ADN y equipo de laboratorio
El proyecto de ley propone pruebas genéticas inmediatas y un registro que permita comparar muestras de familiares con información forense para identificar a personas desaparecidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, el articulado se sustenta en principios orientados a simplificar los procesos administrativos y legales:

  • Presunción de vida: Principio por el cual la búsqueda de cualquier persona se desarrollará bajo la premisa de encontrarla con vida, independientemente del tiempo transcurrido desde su reporte.
  • Búsqueda inmediata: Suprime cualquier requerimiento burocrático de esperar plazos de 24, 48 o 72 horas para activar los protocolos operativos.
  • Gratuidad y antiformalismo: Garantiza que todos los trámites sean completamente gratuitos y que la ausencia de documentos no esenciales no impida el inicio del rastreo.

La propuesta de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas se presenta así como un aporte normativo que busca consolidar procedimientos científicos, agilizar los tiempos institucionales y ofrecer certezas a las familias salvadoreñas.

Temas Relacionados

El SalvadorPersonas desaparecidasMarco legalProyecto de leyBúsqueda de Personas DesaparecidasBloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Alza del diésel presiona tarifas de carga en El Salvador

El gremio de transportistas señaló que el ajuste de USD 0.17 por galón vigente desde el 15 de septiembre obliga a recalcular cada recorrido según consumo, distancia y gastos operativos

Alza del diésel presiona tarifas de carga en El Salvador

El 42% de las empresas centroamericanas teme quedarse atrás en transformación digital

Un estudio de EY revela que la tecnología encabeza los desafíos internos de las compañías en Centroamérica y República Dominicana. La presión de clientes más exigentes y la llegada de nuevos competidores aceleran una carrera que pocas organizaciones están ganando

El 42% de las empresas centroamericanas teme quedarse atrás en transformación digital

Cuánto destinará El Salvador a subsidios de energía, gas y transporte en 2027, según el anteproyecto de Hacienda remitido a la Asamblea

El documento entregado al Legislativo el 30 de septiembre reparte cientos de millones entre gas propano, electricidad y transporte colectivo, con incrementos que no se distribuyen de forma pareja entre los tres rubros

Cuánto destinará El Salvador a subsidios de energía, gas y transporte en 2027, según el anteproyecto de Hacienda remitido a la Asamblea

Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración

Las autoridades diplomáticas destinarán iniciativas sociales y productivas a reducir desigualdad, fortalecer el arraigo local y enfrentar los factores que impulsan los desplazamientos en los países vecinos de la región

Gobierno de México priorizará a Centroamérica y el Caribe en su cooperación para atender la migración

Centro de Tecnología Agropecuaria podrá importar y exportar semillas de El Salvador

La comisión parlamentaria aprobó ampliar el programa estatal para vender fertilizantes, equipos y granos a precios bajos, fortaleciendo diez salas de atención destinadas al sector productivo salvadoreño durante los próximos años

Centro de Tecnología Agropecuaria podrá importar y exportar semillas de El Salvador

TECNO

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

Spotify quiere saber si eres un verdadero fanático de tu artista favorito con su nueva función Music Quiz

La herramienta gratuita que permite crear mods para Minecraft, GTA y otros juegos sin saber programar

WhatsApp deja sin acceso a algunos iPhone por su versión de iOS: qué hacer para volver a utilizarlo

Instagram tendrá un modo “solo lectura” que permitirá ver perfiles sin dejar rastro

Alerta de inicio de sesión sospechosa: cómo saber si es real o una estafa

ENTRETENIMIENTO

Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

Kim Kardashian apuesta por Kylie Jenner como actriz: las hermanas preparan un thriller para Hulu

Paramount compró Warner Bros. Discovery y creó un nuevo gigante de los medios: Skydance

Michael Douglas recuerda su ruptura con Catherine Zeta-Jones y revela los secretos de su agitada vida amorosa: “El matrimonio requiere mucho esfuerzo”

Alejandro González Iñárritu se pronunció tras el fracaso de 'Digger' en taquilla: "Prefiero eso a la bienvenida tibia"

Halle Berry exige que se restaure la custodia de su hijo y acusa a Olivier Martinez de poner al niño en su contra

MUNDO

Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo

Kenia registró su primera muerte por ébola tras el regreso de un ciudadano desde el Congo

Nuevos disturbios en Francia por las protestas estudiantiles: violentos choques con la Policía en París y Estrasburgo

Cómo la detención de Wanying Zhang expuso la red de espías de China y su maquinaria de represión transnacional

António Guterres pidió que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones de paz

El declive de Nike: los errores que le hicieron perder ventas, mercado y poder de marca