Universidad de El Salvador prevé abrir 11 mil cupos para estudiantes de nuevo ingreso en el primer ciclo de 2027

La Universidad de El Salvador prevé habilitar 11 mil cupos de nuevo ingreso para el año 2027. (Foto cortesía redes sociales)

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La Universidad de El Salvador (UES) prevé abrir 11 mil cupos para estudiantes de nuevo ingreso en 2027, en un proceso que volverá a concentrar la mayor competencia en carreras como doctorado en Medicina. La institución estima que la cifra de aspirantes superará los 13 mil al concluir el período de inscripción.

La capacidad de admisión dependerá de los espacios disponibles en cada carrera y de los resultados obtenidos por los aspirantes en el proceso de selección. El rector de la UES, Juan Rosa Quintanilla, explicó que la universidad busca mantener la atención para los estudiantes admitidos dentro de sus posibilidades académicas y de infraestructura.

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Quintanilla detalló que, al cierre del 30 de septiembre, la universidad contabilizaba 12,470 aspirantes, aunque la extensión de la convocatoria podría elevar el número por encima de los 13 mil jóvenes, según explicó durante un programa de entrevista de radio de 104.5 FM. El examen de admisión para el ciclo 01-2027 está programado para el próximo está programada para el sábado 10 y domingo 11 de octubre de 2026.

“La capacidad de recibir ha sido la misma”, señaló el rector al comparar la proyección actual con años anteriores. La UES llegó a registrar picos de hasta 25 mil aspirantes, aunque la cifra de cupos disponibles se ha mantenido alrededor de los 11 mil.

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La carrera de doctorado en Medicina se mantiene entre las más solicitadas. De acuerdo con Quintanilla, esa oferta puede recibir entre 1,500 y 2 mil aspirantes para cerca de 200 espacios. “El problema en esto son los cupos asignados por carrera”, afirmó.

Frente a esa concentración de solicitudes, la universidad trabaja en una propuesta para que los aspirantes seleccionen una primera, segunda y tercera opción de carrera. La medida permitiría que quienes no alcancen el puntaje requerido en su primera elección puedan ser considerados en otros programas académicos.

La UES cuenta con 12 facultades y más de 150 carreras de pregrado, además de maestrías y doctorados. Nueve facultades funcionan en el campus central de San Salvador, mientras que las otras se encuentran en las sedes de Oriente, Occidente y Paracentral.

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Quintanilla indicó que algunas carreras tienen una demanda menor, entre ellas Filosofía y Sociología. Pese a ello, sostuvo que la institución mantendrá esos programas por considerar que forman parte de áreas necesarias para la formación universitaria. “No podemos cerrarles esa oportunidad”, dijo.

La carrera de doctorado en Medicina concentra cerca de 2 mil aspirantes para alrededor de 200 plazas. (Foto cortesía UES)

La universidad actualizó el 90% de sus carreras

La preparación para el ingreso de 2027 también incluye la actualización de los programas de estudio. Según el rector, entre el 85% y el 90% de las carreras ha pasado por ese proceso, que incluye ajustes académicos y el registro correspondiente ante el Ministerio de Educación.

La meta es completar la actualización del 100% de la oferta antes de que finalice la actual gestión rectoral. Quintanilla señaló que la universidad también ha realizado cambios internos para agilizar la revisión y aprobación de los planes de estudio.

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La institución dispone de nueve carreras dentro de su programa de educación en línea y algunas facultades han incorporado asignaturas semipresenciales. Entre las opciones mencionadas están Mercadeo Internacional, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agroindustrial, Licenciatura en Inglés y Ciencias de Datos.

El rector aclaró que otras carreras requieren formación presencial por sus prácticas. Citó como ejemplos Medicina, Odontología, Ingeniería Civil y Agronomía, cuyos estudiantes deben realizar actividades en hospitales, laboratorios, obras y campos experimentales.

Unos 1.100 alumnos de escasos recursos económicos reciben asignaciones mensuales de entre 123 y 254 dólares. (Foto cortesía redes sociales)

La UES mantiene becas remuneradas para estudiantes

Además de la gratuidad en las carreras de pregrado, la universidad cuenta con un programa de becas remuneradas para estudiantes de escasos recursos. Cerca de 1,100 alumnos reciben apoyos mensuales de entre $ 123 y $ 254, según Quintanilla.

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El rector explicó que esos recursos buscan ayudar a cubrir gastos de movilidad y transporte. “Tienen la posibilidad de recibir esos recursos para poder resolver sus problemas de movilidad”, expresó.

Con una proyección de 11 mil nuevos ingresos, la UES alista el proceso de admisión de 2027 con una demanda concentrada en las carreras de mayor preferencia y con la actualización de buena parte de su oferta académica.