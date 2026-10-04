El Gobierno de El Salvador conmemora los 234 años del natalicio de Francisco Morazán en San Salvador

El Gobierno de El Salvador rindió homenaje a Francisco Morazán por el 234.º aniversario de su natalicio. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

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El Gobierno de El Salvador conmemoró este sábado el 234º aniversario del natalicio de Francisco Morazán con una ceremonia de Estado en el nuevo mausoleo que alberga sus restos, ubicado en el Jardín Centroamérica, junto al Palacio Nacional, en el Centro Histórico de San Salvador.

El acto reunió a funcionarios de la administración del presidente Nayib Bukele, integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, diputados de la Asamblea Legislativa y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La ceremonia comenzó a las 9:00 y fue la primera realizada en el recinto inaugurado recientemente.

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El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, depositó una ofrenda floral y encabezó los honores al líder unionista. La actividad incluyó la formación de tropas frente al mausoleo, una banda de guerra, una escuadra de honor con uniforme de gala y un sobrevuelo de aeronaves de la Fuerza Aérea Salvadoreña.

Durante la conmemoración se dispararon 21 salvas de artillería. La Secretaría de Prensa de la Presidencia indicó que el homenaje buscó reconocer el espíritu y la trayectoria unionista del general hondureño.

Los restos de Morazán en el centro de San Salvador

El mausoleo custodia los restos de Morazán desde el pasado 23 de septiembre, cuando fueron trasladados desde el Cementerio de Los Ilustres. Merino Monroy sostuvo que la nueva ubicación devuelve la memoria del militar al centro de la capital salvadoreña.

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Con honores militares y un despliegue aéreo el gabinete gubernamental conmemoró en el nuevo recinto del centro histórico los doscientos treinta y cuatro años del natalicio del líder integracionista centroamericano. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Este aniversario adquiere un significado especial porque, desde el pasado 23 de septiembre, este mausoleo custodia los restos mortales de Morazán, situando nuevamente su memoria en el corazón de San Salvador. Hoy depositamos una ofrenda floral, pero también el reconocimiento de El Salvador a un hombre cuya vida quedó inseparablemente vinculada al destino de Centroamérica”, expresó el ministro.

El titular de Defensa definió a Morazán como “ciudadano, político, estadista y militar” y afirmó que consagró su vida a una causa que trascendió las fronteras: la unión centroamericana. También destacó su convicción sobre la cooperación regional, las instituciones, la educación y las leyes como bases para una Centroamérica más fuerte.

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El ministro de Cultura, el exdiputado Raúl Castillo, aseguró que la conmemoración se realizó por “una instrucción precisa del presidente Nayib Bukele”. Tras el acto, los asistentes recorrieron el mausoleo y una exposición de arte instalada en el segundo nivel, donde el Gobierno prevé desarrollar actividades lúdicas y musicales.

El recorrido histórico de un dirigente centroamericano

Francisco Morazán nació el 3 de octubre de 1792 en Tegucigalpa, Honduras. Fue presidente de la República Federal de Centroamérica entre 1830 y 1834, y volvió a ocupar ese cargo entre 1835 y 1839; además, ejerció las presidencias de Honduras, El Salvador y Costa Rica.

La ceremonia militar incluyó el disparo de 21 salvas de artillería y un sobrevuelo de la Fuerza Aérea Salvadoreña. (Cortesía: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Morazán fue fusilado el 15 de septiembre de 1842 en San José, Costa Rica. Antes de morir, pidió que sus restos fueran llevados a El Salvador como reconocimiento al respaldo que recibió del pueblo salvadoreño para su causa unionista.

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Sus restos fueron sepultados inicialmente en Acajutla y luego trasladados al Cementerio de Los Ilustres, en San Salvador. El nuevo traslado generó reacciones en Honduras, donde es considerado héroe nacional: algunos sectores valoraron la decisión, mientras otros cuestionaron el uso político de su figura histórica, según publicó Diario El Mundo.