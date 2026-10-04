Capturan a nicaragüense acusado de agredir a un hombre y una adulta mayor en el oriente salvadoreño

La Policía Nacional Civil detuvo en San Miguel a un hombre acusado de agredir a dos personas en la vía pública. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un altercado registrado en una calle de San Miguel terminó con la captura de un nicaragüense acusado de provocar desordenes públicos y lesiones contra un transeúnte y una adulta mayor. El hecho quedó grabado desde un vehículo que circulaba por el oriente de El Salvador y las imágenes se difundieron en redes sociales.

El agresor fue identificado como José Alfredo Centeno Pérez, de 39 años y nacionalidad nicaragüense por los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC), que atendieron la denuncia. La captura ocurrió en la intersección de la 8ª Avenida Norte y 10ª Calle Oriente, en San Miguel.

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Según la información divulgada por las autoridades, Centeno Pérez será remitido por los delitos de desórdenes públicos y lesiones. El proceso deberá establecer las circunstancias del incidente y las responsabilidades penales que correspondan.

Un video de seguridad capta el momento exacto en que un hombre ataca violentamente a dos personas la vía pública. En las imágenes se observa cómo el sujeto las derriba sin mediar palabras.

Las agresiones quedaron grabadas

La grabación fue tomada con un celular desde un automóvil. En el video se observa parte de una discusión entre Centeno Pérez y otro hombre en plena vía pública.

Durante el altercado, se observa como Centeno Pérez toma al hombre por el cuello y lo lanza contra el suelo e incluso le amenaza. Minutos después, una adulta mayor se acerca caminando y le dirige algunas palabras.

Las imágenes muestran que el hombre se aleja por unos instantes. Luego vuelve hacia la mujer y la empuja. El registro no permite conocer qué ocurrió antes de la discusión ni el motivo que originó la confrontación.

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Tampoco se han difundido detalles sobre el estado de salud de las personas agredidas ni sobre si recibieron atención médica después del hecho. La investigación deberá determinar si existieron otros testigos o elementos que ayuden a reconstruir la secuencia completa.

Un video grabado desde un vehículo captó la agresión física contra un transeúnte y una adulta mayor. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

La captura se produjo en San Miguel

Tras conocerse el caso, las autoridades ubicaron y detuvieron a Centeno Pérez en la zona céntrica del departamento de San Miguel, donde procedieron a su detención. Las autoridades policiales no han brindado detalles si Centeno Pérez se encuentra de forma regular en el territorio salvadoreño o tiene antecedentes.

La difusión del video permitió que el incidente tuviera mayor visibilidad. Las imágenes muestran una situación de violencia en un espacio público y forman parte de los elementos conocidos sobre el caso.

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El detenido enfrentará una remisión por desórdenes públicos y lesiones. Las autoridades competentes definirán los pasos posteriores y evaluarán la información recabada durante el procedimiento.

(Cortesía: Policía Nacional Civil)

Los controles policiales buscan prevenir hechos de violencia

El caso ocurre mientras las autoridades policiales mantienen sistemas de vigilancia y controles en distintos puntos del territorio salvadoreño. Estas medidas incluyen patrullajes y presencia de agentes en zonas de circulación, con el objetivo de preservar el orden público.

Los registros audiovisuales difundidos por ciudadanos también pueden aportar información sobre hechos ocurridos en espacios públicos. En este caso, la grabación tomada desde un vehículo permitió observar las agresiones que se atribuyen al detenido.

La situación legal de Centeno Pérez quedará sujeta al proceso correspondiente, luego de que sea remitido por los delitos informados por las autoridades.