Cuba

El Parlamento Europeo debatirá de urgencia el encarcelamiento de Félix Navarro y de su hija

La plenaria de Estrasburgo abordará el miércoles 16 de septiembre las condenas impuestas tras las protestas del 11J y someterá a votación el jueves 17 una resolución sobre ambos casos

La dictadura cubana liberó al preso político Félix Navarro Rodríguez
Guardar

Félix Navarro, el histórico disidente cubano de 73 años que cumple su tercera condena como preso político, será el centro de un debate de urgencia en el Parlamento Europeo esta semana.

La sesión plenaria de Estrasburgo debatirá el miércoles 16 de septiembre su caso y el de su hija Saylí Navarro, también encarcelada, y votará una resolución el jueves 17.

PUBLICIDAD

El logro es resultado de meses de trabajo de un Comité Gestor de Expresos Políticos Cubanos, creado a iniciativa de los expresos Ángel de Fana, Normando Hernández y Pablo Pacheco, e integrado por 12 personas que sufrieron prisión en distintos momentos desde el inicio del régimen en 1959. Es la primera organización de ese tipo con carácter intergeneracional.

El caso que llega al pleno europeo

Félix Navarro y su hija Saylí fueron detenidos en julio de 2021, durante las masivas protestas del 11J, y condenados a nueve y ocho años de prisión, respectivamente, por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado.

Ambos rechazaron en mayo de 2025 una oferta de exilio transmitida por un obispo auxiliar de La Habana.

El padre había sido liberado de forma condicional en enero de 2025, pero el régimen revocó esa excarcelación tres meses después y lo devolvió a la prisión de Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas.

PUBLICIDAD

Desde entonces, su estado de salud se ha deteriorado: padece diabetes, hipertensión y problemas respiratorios y cardíacos. En abril de 2026, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que un oficial del penal lo golpeó tras una visita familiar y lo trasladó a una celda de castigo, donde quedó incomunicado.

Más de 40 ONGs exigen la liberación de José Daniel Ferrer y Félix Navarro

“Creo que estoy en las últimas”, había dicho Navarro en una llamada telefónica en mayo de 2025, cuando apenas podía hablar por el dolor pulmonar.

La candidatura al Premio Sájarov, el objetivo central

El Comité Gestor se formó con un propósito concreto: impulsar la candidatura de ambos - Félix Navarro y su hija- al Premio Sájarov del Parlamento Europeo, el galardón que la institución entrega anualmente por la defensa de la libertad de pensamiento.

Los eurodiputados Juan Salafranca y Tono López Isturiz gestionaron la inclusión del tema en la agenda plenaria. De Fana reconoció también la labor de tres figuras de la sociedad civil cubana que actuaron a título personal: Magdelivia Hidalgo, Elena Larrinaga y Juan Antonio Blanco.

Primer plano de un hombre calvo de mediana edad con gafas y una camisa de cuadros roja y negra, con un sendero y árboles verdes de fondo
El activista cubano y preso político Félix Navarro Rodríguez posa para la cámara en un entorno urbano de Cuba. (Hvd69 vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0))

El reconocimiento internacional a Navarro no es nuevo. La National Endowment for Democracy, organización estadounidense de promoción de la democracia, le otorgó este mes el Premio a la Democracia 2026, junto al rapero Maykel Castillo Pérez y al artista Luis Manuel Otero Alcántara.

El premio fue recibido en Washington por José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, ya que Navarro permanece detrás de las rejas. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y exige su liberación inmediata e incondicional.

Saylí, también en condición crítica

La situación de Saylí Navarro no es menos grave. Cubalex y Amnistía Internacional alertaron en mayo de 2026 que fue trasladada a un hospital penitenciario por complicaciones renales, sin que se le autorizara una cirugía.

Durante meses, el régimen le negó el traslado para visitar a su padre en Agüica, en violación del reglamento penitenciario que establece ese derecho cada 45 días. Padre e hija lograron verse brevemente en abril, tras más de tres meses de separación forzada.

Saylí Navarro - Félix Navarro - Cuba
Saylí Navarro

Un comité que une generaciones de presos

El Comité Gestor reúne a expresos de distintas épocas del régimen castrista. Además de De Fana, Hernández y Pacheco, lo integran Ernesto Díaz, José Luis García Pérez —conocido como Antúnez—, Arelys Rodríguez San Román, Sisi Abascal Zamora, Rolando Cartaya, Julio César Góngora, Ubaldo Valiente, Sebastián Arcos y el coronel Johnny López de la Cruz.

El pleno europeo había aprobado en junio de 2026 una resolución que señalaba que más de 1,200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Cuba.

El debate del miércoles en Estrasburgo se inscribe en el bloque de urgencias sobre violaciones de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, junto a casos de Hong Kong y Zambia.

Temas Relacionados

Parlamento EuropeoJosé Daniel Ferrerpresos políticos en CubaCubaFélix Navarro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La escasez de efectivo y los apagones dificultan el cobro de salarios docentes en Cuba

Las fallas de conexión y los cortes eléctricos interrumpieron retiros en Santiago de Cuba, donde maestros esperaron horas para acceder a sus sueldos, en un entorno de billetes escasos y servicios bancarios con operación limitada

La escasez de efectivo y los apagones dificultan el cobro de salarios docentes en Cuba

Polvo del Sahara alcanzará su mayor intensidad en Cuba este domingo, según el Centro Meteorológico de Camagüey

Los modelos de pronóstico del Instituto de Meteorología prevén un aumento de aerosoles y partículas minerales hasta el lunes, con una posible incidencia extendida hasta el martes 15 en distintas localidades de la isla

Polvo del Sahara alcanzará su mayor intensidad en Cuba este domingo, según el Centro Meteorológico de Camagüey

Cuba: isla de la Juventud queda sin red móvil nacional tras una avería en un cable submarino

El corte luego de que se detectaran daños en el enlace que une el territorio con el resto de Cuba, mientras la telefonía fija operaba parcialmente y solo habilitaba llamadas locales

Cuba: isla de la Juventud queda sin red móvil nacional tras una avería en un cable submarino

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

La falta de medicamentos y las deficiencias sanitarias figuran entre las prioridades ciudadanas, aunque los cortes eléctricos ocupan el primer lugar en las demandas urgentes de los cubanos, según informe

El deterioro de hospitales y escuelas impulsa el debate por un sistema público y privado en Cuba

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

La familia del antiguo púgil cubano denunció que requiere cuidados por demencia senil y que los ingresos que recibe no cubren sus gastos básicos

Bernardo Comas, de campeón mundial de boxeo a vivir entre carencias en Cuba

TECNO

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

Apple activa iOS 27 para iPhone pero no sirve para todos: lista completa y cómo descargar el sistema operativo

Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

Bitcoin: este es su valor en el mercado este lunes

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este día

“Hay que creer en las advertencias”: una especialista alertó por el uso de inteligencia artificial en salud, empleo y seguridad

ENTRETENIMIENTO

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Emmy 2026: todos los nominados y los primeros ganadores de la gran noche de la televisión

Oasis confirma nueva gira para 2027: países, fechas y todos los detalles

Quién fue Elizabeth Holmes, la mujer que engañó a inversores de Wall Street con una revolucionaria promesa

Murió Hana Kuraki, actriz de cine para adultos a los 25 años

¿Otra víctima del fentanilo? Nuevos detalles de la muerte de Hayden Panettiere salen a la luz

MUNDO

Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un cese mutuo de ataques a la infraestructura energética

Trump aseguró que Rusia y Ucrania acordaron un cese mutuo de ataques a la infraestructura energética

La UE condenó el ataque hutí contra Arabia Saudita y respaldó a sus socios del Golfo

El papa León XIV revocó los recortes salariales que Francisco impuso a los cardenales durante la pandemia

El líder mejor pago del planeta: no gobierna ninguna potencia, pero gana más que seis presidentes juntos

Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA