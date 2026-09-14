El Parlamento Europeo debatirá de urgencia el encarcelamiento de Félix Navarro y de su hija

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Félix Navarro, el histórico disidente cubano de 73 años que cumple su tercera condena como preso político, será el centro de un debate de urgencia en el Parlamento Europeo esta semana.

La sesión plenaria de Estrasburgo debatirá el miércoles 16 de septiembre su caso y el de su hija Saylí Navarro, también encarcelada, y votará una resolución el jueves 17.

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El logro es resultado de meses de trabajo de un Comité Gestor de Expresos Políticos Cubanos, creado a iniciativa de los expresos Ángel de Fana, Normando Hernández y Pablo Pacheco, e integrado por 12 personas que sufrieron prisión en distintos momentos desde el inicio del régimen en 1959. Es la primera organización de ese tipo con carácter intergeneracional.

El caso que llega al pleno europeo

Félix Navarro y su hija Saylí fueron detenidos en julio de 2021, durante las masivas protestas del 11J, y condenados a nueve y ocho años de prisión, respectivamente, por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado.

Ambos rechazaron en mayo de 2025 una oferta de exilio transmitida por un obispo auxiliar de La Habana.

El padre había sido liberado de forma condicional en enero de 2025, pero el régimen revocó esa excarcelación tres meses después y lo devolvió a la prisión de Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas.

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Desde entonces, su estado de salud se ha deteriorado: padece diabetes, hipertensión y problemas respiratorios y cardíacos. En abril de 2026, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que un oficial del penal lo golpeó tras una visita familiar y lo trasladó a una celda de castigo, donde quedó incomunicado.

“Creo que estoy en las últimas”, había dicho Navarro en una llamada telefónica en mayo de 2025, cuando apenas podía hablar por el dolor pulmonar.

La candidatura al Premio Sájarov, el objetivo central

El Comité Gestor se formó con un propósito concreto: impulsar la candidatura de ambos - Félix Navarro y su hija- al Premio Sájarov del Parlamento Europeo, el galardón que la institución entrega anualmente por la defensa de la libertad de pensamiento.

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Los eurodiputados Juan Salafranca y Tono López Isturiz gestionaron la inclusión del tema en la agenda plenaria. De Fana reconoció también la labor de tres figuras de la sociedad civil cubana que actuaron a título personal: Magdelivia Hidalgo, Elena Larrinaga y Juan Antonio Blanco.

El activista cubano y preso político Félix Navarro Rodríguez posa para la cámara en un entorno urbano de Cuba. (Hvd69 vía Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0))

El reconocimiento internacional a Navarro no es nuevo. La National Endowment for Democracy, organización estadounidense de promoción de la democracia, le otorgó este mes el Premio a la Democracia 2026, junto al rapero Maykel Castillo Pérez y al artista Luis Manuel Otero Alcántara.

El premio fue recibido en Washington por José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, ya que Navarro permanece detrás de las rejas. Amnistía Internacional lo reconoce como preso de conciencia y exige su liberación inmediata e incondicional.

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Saylí, también en condición crítica

La situación de Saylí Navarro no es menos grave. Cubalex y Amnistía Internacional alertaron en mayo de 2026 que fue trasladada a un hospital penitenciario por complicaciones renales, sin que se le autorizara una cirugía.

Durante meses, el régimen le negó el traslado para visitar a su padre en Agüica, en violación del reglamento penitenciario que establece ese derecho cada 45 días. Padre e hija lograron verse brevemente en abril, tras más de tres meses de separación forzada.

Saylí Navarro

Un comité que une generaciones de presos

El Comité Gestor reúne a expresos de distintas épocas del régimen castrista. Además de De Fana, Hernández y Pacheco, lo integran Ernesto Díaz, José Luis García Pérez —conocido como Antúnez—, Arelys Rodríguez San Román, Sisi Abascal Zamora, Rolando Cartaya, Julio César Góngora, Ubaldo Valiente, Sebastián Arcos y el coronel Johnny López de la Cruz.

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El pleno europeo había aprobado en junio de 2026 una resolución que señalaba que más de 1,200 personas permanecen encarceladas por motivos políticos en Cuba.

El debate del miércoles en Estrasburgo se inscribe en el bloque de urgencias sobre violaciones de derechos humanos, democracia y Estado de derecho, junto a casos de Hong Kong y Zambia.