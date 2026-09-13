El Salvador

Onda tropical mantendrá calor y activará lluvias por la tarde en El Salvador

El pronóstico del Observatorio prevé una mañana con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, pero desde media tarde aumentará la nubosidad en la franja volcánica y la zona montañosa del noroccidente

El paso de una onda tropical y el flujo acelerado del este mantendrán calor diurno y favorecerán lluvias y tormentas en El Salvador este domingo. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
El paso de una onda tropical y el flujo acelerado del este mantendrán calor diurno y favorecerán lluvias y tormentas en El Salvador este domingo. (Foto cortesía Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
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El paso de una onda tropical y la influencia del flujo aceleradodel este mantendrán este domingo condiciones de calor durante el día, seguidas de lluvias y tormentas en distintos puntos de El Salvador, según el pronóstico del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), señaló mañana transcurrirá con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones. El panorama cambiará desde mediados de la tarde, cuando aumentará la nubosidad en la franja volcánica occidental y central, así como en la zona montañosa del noroccidente.

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Las primeras lluvias podrían concentrarse al norte de Santa Ana y Chalatenango, además de sectores de la cordillera Apaneca-Ilamatepec. Con el avance de la tarde, las condiciones atmosféricas favorecerán la formación de tormentas en áreas elevadas del territorio.

Durante las primeras horas de la noche, las lluvias y tormentas persistirán en la zona montañosa del norte. Desde ese sector se desplazarán hacia regiones del centro y occidente, con mayor incidencia prevista en el Área Metropolitana de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y zonas cercanas.

El MARN prevé para este domingo una mañana con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, antes de un aumento de nubosidad por la tarde. EFE/Rodrigo Sura/Archivo
El MARN prevé para este domingo una mañana con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, antes de un aumento de nubosidad por la tarde. EFE/Rodrigo Sura/Archivo

El viento variará entre 9 y 18 kilómetros por hora, aunque habrá brisas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. En las áreas afectadas por tormentas, los vientos podrían alcanzar de forma momentánea hasta 40 kilómetros por hora.

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Las temperaturas se mantendrán muy cálidas durante el día, mientras que durante la noche y la madrugada se espera un descenso térmico. El Observatorio atribuyó estas condiciones a la presencia del flujo acelerado del este y de la onda tropical sobre la región.

El lunes habrá lluvias más en zonas montañosas y volcánicas

Para el lunes 14 de septiembre, el pronóstico indica una mañana con cielo poco nublado y sin lluvias. Desde el mediodía aumentará la nubosidad en las zonas altas de la cadena montañosa norte y en la franja volcánica occidental.

Las precipitaciones comenzarían a partir de la mitad de la tarde en sectores al norte de Santa Ana, Chalatenango, Cabañas y Morazán. También se esperan lluvias en áreas de las cordilleras Apaneca-Ilamatepec y del Bálsamo.

En el transcurso de la noche, podrían formarse tormentas en la zona oriental del país. Estos sistemas se desplazarían hacia las zonas central y occidental, con una trayectoria cercana a la franja volcánica.

El viento mantendrá velocidades de entre 9 y 18 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales de hasta 30 kilómetros por hora. Durante las tormentas, las ráfagas podrían superar los 40 kilómetros por hora.

El Observatorio señaló que el flujo acelerado del este y una vaguada estarán presentes el lunes. Esta combinación generará condiciones para lluvias con una organización mayor que las previstas para este domingo.

El MARN mantiene vigilancia por riesgo de deslizamientos de tierra y caída de rocas en San Salvador, el Área Metropolitana de San Salvador y los alrededores del lago de Ilopango. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)
El MARN mantiene vigilancia por riesgo de deslizamientos de tierra y caída de rocas en San Salvador, el Área Metropolitana de San Salvador y los alrededores del lago de Ilopango. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

MARN mantiene vigilancia por riesgo de deslizamientos y caída de rocas

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que existe vigilancia por posibles afectaciones leves asociadas a deslizamientos de tierra y caída de rocas, luego de las lluvias registradas durante las últimas 24 horas.

El aviso se concentra en zonas del complejo volcánico de San Salvador, el Área Metropolitana de San Salvador y los alrededores del lago de Ilopango. Estas áreas permanecen bajo atención ante la posibilidad de movimientos de tierra en sectores vulnerables.

La acumulación de humedad en los suelos, junto con las lluvias y tormentas previstas para este domingo y lunes, mantiene condiciones favorables para incidentes puntuales en áreas montañosas, cercanas a taludes y zonas de pendiente.

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