El Salvador

El Salvador brilló en la jornada final y cerró como subcampeón de Codicader 2026

La delegación salvadoreña totaliza 165 preseas y asegura el segundo puesto del medallero general con 56 oros, 36 platas y 73 bronces, tras sumar puntos clave en atletismo, luchas y voleibol playa

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
Guardar

La delegación de El Salvador reservó varios de sus mejores resultados para el cierre de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026. El país terminó en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas, tras una jornada que incluyó triunfos en atletismo, voleibol playa, luchas, natación y ajedrez.

Los estudiantes salvadoreños obtuvieron 56 medallas de oro, 36 de plata y 73 de bronce. La cosecha final confirmó el aporte de distintas disciplinas y la presencia de atletas de centros educativos de todo el país en los puestos de honor. Posicionándose con el segundo lugar en los juegos.

PUBLICIDAD

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

¿Qué áreas sumaron medallas?

La pista dejó varias de las actuaciones más destacadas de la delegación. Adriana Bermúdez, estudiante del Liceo Salvadoreño y beneficiaria del programa Esfuerzo y Gloria, ganó los 400 metros planos con un registro de 57,40 segundos. Fue su tercer oro individual, luego de imponerse en los 800 metros planos y los 400 metros vallas.

“Me siento satisfecha, trabajé mucho para lograr estos resultados y me voy feliz de que mis tres pruebas individuales gané oro”, expresó Bermúdez. La atleta también integró el equipo salvadoreño que ganó bronce en el relevo 4x100 metros, junto con Ashly Benítez, Ariela Atalah y Ana Ramos.

PUBLICIDAD

El Salvador cerró los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026 en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
El Salvador cerró los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026 en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Ximena Rodríguez, también del Liceo Salvadoreño, ganó el salto triple con una marca de 11,05 metros. La atleta añadió una medalla de bronce en los 100 metros vallas. “Me siento muy feliz, orgullosa de mí misma, agradecida con mis papás, con mi entrenador y con toda la gente que confió en mí”, afirmó.

Krissia Martínez completó los oros nacionales en atletismo al imponerse en los 3,000 metros planos con 11:30,63 minutos. Jorge Téller obtuvo plata en salto con pértiga, con 2,90 metros, y Adrianna González fue segunda en lanzamiento de martillo con 46,66 metros.

El atletismo también aportó bronces por medio de Javier Rivas en 3,000 metros planos, Fernanda Guerrero en salto triple y Sebastián Corado en la misma prueba.

El voleibol playa dio otro título a El Salvador con Devora Medina y Giselle Rendón, que vencieron 2-0 a Guatemala en la final. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
El voleibol playa dio otro título a El Salvador con Devora Medina y Giselle Rendón, que vencieron 2-0 a Guatemala en la final. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

El voleibol playa y las luchas aportaron cuatro títulos

En voleibol playa, Devora Medina y Giselle Rendón, alumnas del Colegio Maquilishuat, se coronaron campeonas tras vencer 2-0 a Guatemala. La final terminó con parciales de 21-6 y 21-10, resultado que les permitió completar cuatro victorias consecutivasen el torneo.

Las luchas entregaron tres oros más para El Salvador. Leonel Rivas ganó en la categoría de -71 kilogramos, José Alfredo Urías se impuso en -80 kilogramos y Gabriel Rivera conquistó el primer lugar en -92 kilogramos. Emerson Montes, en -55 kilogramos, y Ernesto Rodríguez, en -110 kilogramos, consiguieron plata. Santos Alfonso obtuvo bronce en -45 kilogramos.

Las luchas aportaron tres oros para El Salvador con Leonel Rivas, José Alfredo Urías y Gabriel Rivera en sus respectivas categorías. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)
Las luchas aportaron tres oros para El Salvador con Leonel Rivas, José Alfredo Urías y Gabriel Rivera en sus respectivas categorías. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha

La nadadora Alexandra Meléndez, del Complejo Educativo República de Brasil, se llevó el oro en los 1.500 metros libres con tiempo de 18:45,10. Niccoló Pilenga, del Liceo Francés, ganó plata en los 100 metros libres con 53,68 segundos. Yohami Flores, del Centro Escolar Católico Educando a un Salvadoreño, obtuvo bronce en los 200 metros pecho.

El ajedrez sumó otro título con Carlos Roberto Ibarra, quien ocupó el primer lugar individual en el cuarto tablero de la modalidad blitz. El karate do aportó cuatro bronces por medio de Andrea Palma, Paola Huezo, Camila Naranjo y Fernando André Fuentes.

La última jornada dejó a El Salvador como subcampeón de Codicader 2026, con atletas que respondieron en las pruebas individuales y en las competencias por equipo.

Temas Relacionados

AtletismoJuegos Centroamericanos y del CaribeEl SalvadorCODICADER 2026Programa Esfuerzo y Gloriavoleibol playaDeportesAtletas salvadoreñosEstudiantes salvadoreñosNataciónkarate do

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. deporta a Israel Flores Ortiz a El Salvador

La expulsión del salvadoreño de 19 años se ejecutó el 8 de septiembre de 2026, tras una condena en Virginia por ataques sexuales denunciados por estudiantes menores de la preparatoria de Fairfax

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. deporta a Israel Flores Ortiz a El Salvador

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

La tormenta dejó acumulaciones de agua en calles cercanas al recinto, con peatones buscando refugio bajo techos y estructuras, según videos difundidos en redes sociales

Fuertes lluvias e inundaciones causan emergencias y la suspensión del partido FAS-Alianza en El Salvador

Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa moción para apoyar a salvadoreños con TPS

La iniciativa busca activar apoyo jurídico, económico y comunitario mientras el Departamento de Seguridad Nacional define si extiende o no los permisos, una decisión que involucra a 170,000 beneficiarios

Concejo Municipal de Los Ángeles impulsa moción para apoyar a salvadoreños con TPS

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

Con capacidades menores, los estadios de San José, Ciudad de Panamá y Santo Domingo ganan competitividad por conectividad aérea, oferta hotelera y experiencia organizativa, un perfil que favorece citas juveniles o femeninas con requisitos distintos

Los gigantes de Centroamérica y dominicana que buscan entrar al mapa de los grandes torneos

El Salvador activa un programa regional para adaptarse al cambio climático con apoyo de entidad financiera

El Banco Centroamericano de Integración Económica y el Ministerio de Medio Ambiente firmaron un convenio para ejecutar ADAPTA-R, una iniciativa de 268,35 millones de dólares que financiará restauración y gestión del agua en zonas vulnerables

El Salvador activa un programa regional para adaptarse al cambio climático con apoyo de entidad financiera

TECNO

IBM y NASA presentan un modelo de inteligencia artificial para detectar hielo y cráteres en la Luna

IBM y NASA presentan un modelo de inteligencia artificial para detectar hielo y cráteres en la Luna

Dónde ver Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pereira: los peligros de ver partidos en Fútbol Libre

GTA VI: Fecha de estreno oficial, horarios, precios de las ediciones y consolas confirmadas

Cómo encontrar juegos gratis en Steam: Lista con más de 100 títulos para PC

Convierte a la IA Gemini en un profesor gratuito: no es humano pero enseña desde matemáticas hasta inglés

ENTRETENIMIENTO

Snoop Dogg será el anfitrión de los MTV VMAs 2026

Snoop Dogg será el anfitrión de los MTV VMAs 2026

Coyote vs. Correcaminos en el mundo real: qué dice la biología sobre quién ganaría la famosa carrera de Looney Tunes

Bruce Springsteen postergó un disco ya terminado para lanzar primero otro en proceso

Chris Rock explica cómo sumó a Daniel Kaluuya en “Misty Green”: “Tuve que rogarle. Fue al único al que tuve que rogarle”

Ryan Reynolds y Kenneth Branagh revelaron la pregunta de sus esposas que los dejó sin respuesta

MUNDO

Omán anunció que se postergó la reunión entre Irán y los países del Golfo para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz

Omán anunció que se postergó la reunión entre Irán y los países del Golfo para abordar la crisis en el estrecho de Ormuz

La líder de AfD prometió expulsar a los ucranianos y sirios que llegaron a Alemania en los últimos años: “No es sostenible”

El valle de Islandia donde el agua hierve, el vapor emerge del suelo y casi nada puede sobrevivir

Polonia reforzará la seguridad en su frontera ante la escalada rusa y advirtió que los ataques podrían llegar a su territorio

Irán dijo que junto a Emiratos Árabes Unidos buscan “dar vuelta la página” en medio de las crecientes tensiones por la guerra