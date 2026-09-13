El Salvador brilló en la jornada final y cerró como subcampeón de Codicader 2026

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

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La delegación de El Salvador reservó varios de sus mejores resultados para el cierre de los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026. El país terminó en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas, tras una jornada que incluyó triunfos en atletismo, voleibol playa, luchas, natación y ajedrez.

Los estudiantes salvadoreños obtuvieron 56 medallas de oro, 36 de plata y 73 de bronce. La cosecha final confirmó el aporte de distintas disciplinas y la presencia de atletas de centros educativos de todo el país en los puestos de honor. Posicionándose con el segundo lugar en los juegos.

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Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha de El Salvador en Codicader 2026 con el oro de Alexandra Meléndez, el título de Carlos Roberto Ibarra y cuatro bronces en karate do. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

¿Qué áreas sumaron medallas?

La pista dejó varias de las actuaciones más destacadas de la delegación. Adriana Bermúdez, estudiante del Liceo Salvadoreño y beneficiaria del programa Esfuerzo y Gloria, ganó los 400 metros planos con un registro de 57,40 segundos. Fue su tercer oro individual, luego de imponerse en los 800 metros planos y los 400 metros vallas.

“Me siento satisfecha, trabajé mucho para lograr estos resultados y me voy feliz de que mis tres pruebas individuales gané oro”, expresó Bermúdez. La atleta también integró el equipo salvadoreño que ganó bronce en el relevo 4x100 metros, junto con Ashly Benítez, Ariela Atalah y Ana Ramos.

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El Salvador cerró los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos Codicader Nivel Secundario 2026 en el segundo lugar del medallero general con 165 preseas. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Ximena Rodríguez, también del Liceo Salvadoreño, ganó el salto triple con una marca de 11,05 metros. La atleta añadió una medalla de bronce en los 100 metros vallas. “Me siento muy feliz, orgullosa de mí misma, agradecida con mis papás, con mi entrenador y con toda la gente que confió en mí”, afirmó.

Krissia Martínez completó los oros nacionales en atletismo al imponerse en los 3,000 metros planos con 11:30,63 minutos. Jorge Téller obtuvo plata en salto con pértiga, con 2,90 metros, y Adrianna González fue segunda en lanzamiento de martillo con 46,66 metros.

El atletismo también aportó bronces por medio de Javier Rivas en 3,000 metros planos, Fernanda Guerrero en salto triple y Sebastián Corado en la misma prueba.

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El voleibol playa dio otro título a El Salvador con Devora Medina y Giselle Rendón, que vencieron 2-0 a Guatemala en la final. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

El voleibol playa y las luchas aportaron cuatro títulos

En voleibol playa, Devora Medina y Giselle Rendón, alumnas del Colegio Maquilishuat, se coronaron campeonas tras vencer 2-0 a Guatemala. La final terminó con parciales de 21-6 y 21-10, resultado que les permitió completar cuatro victorias consecutivasen el torneo.

Las luchas entregaron tres oros más para El Salvador. Leonel Rivas ganó en la categoría de -71 kilogramos, José Alfredo Urías se impuso en -80 kilogramos y Gabriel Rivera conquistó el primer lugar en -92 kilogramos. Emerson Montes, en -55 kilogramos, y Ernesto Rodríguez, en -110 kilogramos, consiguieron plata. Santos Alfonso obtuvo bronce en -45 kilogramos.

Las luchas aportaron tres oros para El Salvador con Leonel Rivas, José Alfredo Urías y Gabriel Rivera en sus respectivas categorías. (Foto cortesía Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador)

Natación, ajedrez y karate do completaron la cosecha

La nadadora Alexandra Meléndez, del Complejo Educativo República de Brasil, se llevó el oro en los 1.500 metros libres con tiempo de 18:45,10. Niccoló Pilenga, del Liceo Francés, ganó plata en los 100 metros libres con 53,68 segundos. Yohami Flores, del Centro Escolar Católico Educando a un Salvadoreño, obtuvo bronce en los 200 metros pecho.

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El ajedrez sumó otro título con Carlos Roberto Ibarra, quien ocupó el primer lugar individual en el cuarto tablero de la modalidad blitz. El karate do aportó cuatro bronces por medio de Andrea Palma, Paola Huezo, Camila Naranjo y Fernando André Fuentes.

La última jornada dejó a El Salvador como subcampeón de Codicader 2026, con atletas que respondieron en las pruebas individuales y en las competencias por equipo.