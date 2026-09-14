El líder mejor pago del planeta: no gobierna ninguna potencia, pero gana más que seis presidentes juntos

El primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente indonesio Prabowo Subianto tras su reunión en el Palacio Merdeka, en Yakarta, Indonesia, el 6 de julio de 2026 (REUTERS/Willy Kurniawan)

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Hay un jefe de gobierno en el mundo que gana más que la suma de los sueldos oficiales de los presidentes de Estados Unidos, Suiza, Australia, Canadá, Corea del Sur y Nueva Zelanda juntos. No dirige ninguna de las mayores economías del planeta ni encabeza una potencia militar. Gobierna una ciudad-Estado de apenas seis millones de habitantes: Singapur.

Se trata del primer ministro Lawrence Wong, considerado desde hace años el líder electo mejor pago del mundo, cuya ventaja sobre el resto está a punto de ampliarse todavía más.

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Un aumento del 64% que profundiza la distancia

Wong anunció el martes en el Parlamento un ajuste de los salarios ministeriales, congelados desde hacía 15 años. Con la revisión, su paquete salarial anual pasará de 2,2 a 3,6 millones de dólares singapurenses (unos 2,85 millones de dólares estadounidenses), un incremento cercano al 64%.

El mandatario aseguró que el aumento era necesario porque el gobierno no puede atraer talento a la política si los sueldos no siguen el ritmo de los del sector privado, el servicio civil y el poder judicial, que subieron desde la última revisión, en 2012.

Wong se comprometió a donar a la beneficencia el incremento de su propio sueldo durante los próximos cinco años.

Cómo se comparan otros líderes mundiales

Un vistazo a los salarios oficiales de otros jefes de Estado y de gobierno muestra la magnitud de la distancia: mientras Wong se acerca a los 3 millones de dólares anuales, la mayoría de sus pares en América, Europa y Asia gana una fracción de esa cifra, e incluso entre ellos existen diferencias de decenas de miles de dólares.

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Asia y Europa

El segundo sueldo más alto entre jefes de gobierno corresponde al jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee. (REUTERS/Tingshu Wang/archivo)

El segundo sueldo más alto entre jefes de gobierno corresponde al jefe ejecutivo de Hong Kong , John Lee , con 5.630.000 dólares de Hong Kong anuales (unos 720.000 dólares ), un monto fijado oficialmente para el cargo.

El presidente de Corea del Sur , Lee Jae-myung, cobra unos 271,77 millones de wones anuales (cerca de 190.000-200.000 dólares ), según su salario estatutario para 2026.

Más atrás se ubica Suiza , donde cada consejero federal —incluido quien ejerce la presidencia rotativa— percibe 477.688 francos suizos anuales (unos 600.000 dólares ), según cifras oficiales del gobierno federal.

En Francia, Emmanuel Macron percibe 142.000 euros brutos anuales, establecidos en la ley de presupuesto del Estado.

Norteamérica y Oceanía

El presidente de EEUU cobra 400.000 dólares anuales, un monto fijado por ley desde 2001 y que no se actualiza desde entonces. (Foto AP/Peter Morrison)

En Estados Unidos , el presidente Trump cobra 400.000 dólares anuales, un monto fijado por ley desde 2001 y que no se actualiza desde entonces.

En Canadá , el primer ministro Mark Carney cobra 435.400 dólares canadienses anuales ( 314.000 dólares estadounidenses ), según la tabla salarial de la Biblioteca del Parlamento vigente desde abril de 2026.

El primer ministro de Australia , Anthony Albanese, gana 622.100 dólares australianos anuales (unos 408.000 dólares estadounidenses ), según lo fijado por el Tribunal de Remuneración independiente del país.

Su par de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, percibe 510.300 dólares neozelandeses anuales (297.000 dólares estadounidenses), monto fijado por la Autoridad de Remuneración, aunque el propio Luxon ha dicho que dona a beneficencia los incrementos que no considera necesarios.

América Latina

En la región, el mandatario mejor pago es el uruguayo Yamandú Orsi, con un sueldo equivalentes a cerca de 156.000-168.000 dólares anuales. (EFE/Federico Gutiérrez)

En la región, el mandatario mejor pago es el uruguayo Yamandú Orsi , con un sueldo líquido de unos 547.000 pesos uruguayos mensuales, equivalentes a cerca de 156.000-168.000 dólares anuales (13.000-14.000 dólares al mes), según su declaración jurada ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

Lo sigue el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella , quien asumió el 7 de agosto en sucesión de Gustavo Petro, con un salario oficial de 32.624.000 pesos colombianos mensuales, unos 82.000 dólares anuales (6.847 dólares al mes).

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva percibe un salario bruto oficial de 46.366 reales mensuales, es decir, 556.394 reales al año , fijado por el Decreto Legislativo 172/2022 y equiparado al de los ministros del Supremo Tribunal Federal; esa cifra equivale a unos 76.000-103.000 dólares anuales , según el tipo de cambio.

En México, Claudia Sheinbaum cobra 134.290 pesos mensuales, unos 93.600 dólares anuales (7.800 dólares al mes), en línea con la política de austeridad heredada de Andrés Manuel López Obrador.

Y en Argentina, el sueldo de Javier Milei permanece congelado desde diciembre de 2023 en 4.066.018 pesos mensuales —unos 48.792.216 pesos al año—, según el último ajuste oficial informado por la Presidencia; al tipo de cambio actual, esa cifra ronda los 33.000-40.000 dólares anuales.

Un modelo de “sueldo limpio” ligado al sector privado

Vista del distrito financiero de Singapur, el 8 de abril de 2025 (REUTERS/Edgar Su/archivo)

Singapur vincula los salarios políticos al desempeño del sector privado. El salario de referencia de un ministro de nivel inicial —la categoría MR4— se calcula a partir del ingreso medio de los 1.000 ciudadanos con mayores ingresos del país, con un descuento del 40% para reflejar el espíritu de servicio público, según la División del Servicio Público. Ese monto de referencia pasará de 1,1 a 1,8 millones de dólares singapurenses, y el primer ministro cobra el doble de esa cifra.

El gobierno describe el esquema como un modelo de “sueldo limpio”, sin beneficios personales ocultos ni componentes adicionales: cada funcionario político percibe una única remuneración, sin importar cuántos cargos ocupe. La medida no está exenta de sensibilidad social: el ingreso bruto mensual medio de los residentes con empleo pleno en Singapur fue de 5.775 dólares singapurenses en 2025 (4.475-4.500 dólares estadounidenses), muy por debajo de lo que ganan los ministros.

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“Los salarios políticos son un tema difícil y sensible. Las sumas involucradas son más de lo que gana la mayoría de los ciudadanos, así que entiendo por qué los singapurenses las examinan de cerca”, dijo Wong ante el Parlamento. “Pero manejamos un sistema abierto y creemos en la transparencia sobre los salarios ministeriales. No podemos evitar este tema solo porque sea políticamente difícil”, agregó.