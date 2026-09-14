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Las tecnológicas se desploman en Wall Street tras el llamado a frenar el desarrollo de la IA

Los futuros de Nvidia, Marvell, CoreWeave, Intel y AMD lideran las caídas en Wall Street después de que los máximos referentes de la inteligencia artificial expresaran públicamente su preocupación por los riesgos de la tecnología que crearon

El CEO de Nvidia, Jensen Huang, habla ante la prensa tras asistir a la recepción del ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Manami Yamada/archivo)
El CEO de Nvidia, Jensen Huang, habla ante la prensa tras asistir a la recepción del ecosistema de IA en Tokio, Japón, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Manami Yamada/archivo)
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Las acciones vinculadas a la IA se desplomaban este lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, publicara durante el fin de semana un sombrío ensayo de 3.800 palabras que golpeó la confianza de los inversores en todo el complejo de semiconductores e infraestructura de IA.

Los nombres de mayor impulso dentro del sector recibieron el golpe más duro. Marvell y SK Hynix caían 7% cada una; CoreWeave, SanDisk, Intel y AMD retrocedían 6%; y Micron y Super Micro bajaban 5%. Incluso los dos nombres más importantes de la industria, Nvidia y Broadcom, cotizaban con caídas del 3% antes de la apertura de los mercados.

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Dos días que sacudieron a la industria

En apenas dos días, los máximos referentes de la inteligencia artificial —Amodei y Sam Altman, consejero delegado de OpenAI— lograron sembrar una inquietud generalizada con la propia tecnología que ayudaron a crear e impulsar.

“En los últimos meses me convencí de que abordar plenamente los riesgos exige aún más prudencia: no solo invertir en prevención de riesgos, sino ajustar el ritmo del avance de las capacidades para que la prevención de riesgos pueda mantenerse a la par”, escribió Amodei el sábado en su ensayo. “Debemos desacelerar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos hacer un uso sabio del tiempo que ganemos”, agregó.

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FOTO DE ARCHIVO: Dario Amodei, CEO de Anthropic, se dirige a los asistentes en la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India. 19 de febrero de 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra
FOTO DE ARCHIVO: Dario Amodei, CEO de Anthropic, se dirige a los asistentes en la Cumbre de Impacto de la IA, en Nueva Delhi, India. 19 de febrero de 2026. REUTERS/Bhawika Chhabra

Altman expresó su respaldo a Amodei inmediatamente después de la publicación del ensayo y profundizó su postura el lunes en un mensaje difundido en la red social X. “Hay dos formas en que el avance de la IA podría salir muy mal, y que debemos evitar. Primero, podríamos perder el control del futuro frente a la IA. Esto es inaceptable; estamos sin disculpas del lado de la humanidad, y la IA siempre debe servir a las personas”, escribió. “Segundo, podríamos terminar en un mundo con demasiada concentración de poder. Si una IA extraordinariamente poderosa es utilizada por una persona o una empresa para imponer su visión del mundo a todos los demás, los resultados podrían ser extremadamente distópicos”, añadió, y llamó a “caminar por un sendero angosto” entre ambos riesgos.

La analista Madison Rezaei, de la firma Bernstein, sostuvo en una nota que el planteo de los dos ejecutivos gira en torno a minimizar riesgos de seguridad —revisores independientes, coordinación en estándares y cooperación internacional— y que, por ahora, “no es un llamado a bajar el gasto de capital ni a detener el entrenamiento de modelos”. Sin embargo, advirtió que “muchos inversores empezaron a preguntarse qué pasaría si el entrenamiento se desacelera”.

El petróleo suma presión a los mercados

A la incertidumbre generada por la IA se sumó una nueva escalada en los precios del petróleo, que se dispararon después de que Arabia Saudita cerrara su oleoducto Este-Oeste tras ataques con drones de los rebeldes hutíes de Yemen, en medio de la guerra en Medio Oriente. Ambos contratos principales de crudo, que ya cotizaban por encima de los 100 dólares el barril, repuntaron con fuerza, mientras un buque mercante fue atacado en el estrecho de Ormuz y los hutíes consolidaban su control sobre el estrecho de Bab al-Mandeb, un corredor marítimo clave entre Europa y Asia.

El precio promedio del diésel en Estados Unidos alcanzó un nuevo récord de 6,23 dólares el galón, tras haber superado por primera vez los 6 dólares el viernes, un dato que presiona al presidente Donald Trump, quien prometió alivio económico de cara a las elecciones legislativas de medio término en noviembre. “El petróleo y los temores sobre la IA están causando un doble dolor de cabeza para los inversores, con los rendimientos de los bonos subiendo de nuevo y una pérdida de impulso en los mercados de acciones”, señaló Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell.

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