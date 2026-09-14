Un abogado es multado con 5.000 dólares tras presentar en un juicio datos inventados por ChatGPT

La Corte Suprema de Nuevo México suspendió de manera provisional al abogado Stephen D. Aarons y le impuso una multa económica por presentar un recurso elaborado con ChatGPT con datos inventados. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Stephen D. Aarons, abogado estadounidense, fue suspendido de manera provisional y multado con 5.000 dólares por la Corte Suprema de Nuevo México tras presentar en agosto del año pasado un recurso principal elaborado con ChatGPT, la inteligencia artificial (IA) de OpenAI que incluía hechos, testigos y antecedentes judiciales inventados.

El escrito era para defender a un hombre condenado a cadena perpetua en febrero de 2025 por el asesinato de su pareja y madre de sus hijos.

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Qué errores generó ChatGPT en el recurso judicial

La inteligencia artificial de OpenAI incorporó testimonios inexistentes y citas de casos inexactas, un fenómeno conocido como alucinación: respuestas que presentan información falsa como si fuera real. Aarons firmó y entregó el documento sin comprobar su contenido.

ChatGPT incorporó testimonios inexistentes y citas de casos inexactas en un ejemplo de alucinación de inteligencia artificial presentado ante un tribunal. (Foto: Europa Press)

El estado de Nuevo México pidió poco después que se retiraran partes del recurso. El abogado fue citado a declarar el 21 de agosto y reconoció haber usado ChatGPT sin revisar el resultado antes de presentarlo ante el tribunal.

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La sanción contempló que Aarons no notificó a su cliente sobre el contenido del escrito ni sobre la citación judicial. La Corte Suprema del Estado de Nuevo México publicó recientemente la resolución que dispuso ambas medidas.

Cuál fue la respuesta del abogado ante la situación

Aarons explicó que recurrió a ChatGPT para resumir las actas del juicio de su cliente. “Redacté el escrito, pero el índice y el resumen contenían numerosos errores. En aquel momento, no sabía que la IA podía alucinar hechos no solo en mi escrito, sino también en los escritos presentados por otros abogados”, dijo a ArsTechnica.

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Stephen D. Aarons reconoció que usó ChatGPT sin revisar el contenido antes de entregar el documento ante la Justicia de Nuevo México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado sostuvo que el episodio representa “una lección aprendida para todos los profesionales que dependen de esta tecnología, potente pero a veces inestable”.

Qué otros casos han pasado en Estados Unidos sobre uso de IA por abogados

Una disputa contractual entre el abogado Tom Withers y la ciudad de Aberdeen, Mississippi, terminó con la cancelación del juicio después de que los representantes de ambas partes usaran ChatGPT para preparar sus escritos. Los cuatro abogados citaron decisiones judiciales inexistentes generadas por herramientas de inteligencia artificial.

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En la audiencia celebrada en enero de 2026, los cuatro expresaron vergüenza y pidieron disculpas. Uno admitió haber usado inteligencia artificial para investigación jurídica, otra reconoció que utilizó First Drafts para redactar por completo los escritos y los otros dos afirmaron que solo firmaron documentos preparados con esa tecnología sin examinarlos.

Cuatro abogados fueron sancionados en Mississippi después de citar decisiones judiciales inexistentes generadas por ChatGPT en una disputa contractual con la ciudad de Aberdeen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso involucraba honorarios profesionales, pero adquirió otra dimensión cuando las presentaciones de ambas partes incluyeron jurisprudencia inventada. El abogado Rob Freund lo definió como una “comedia de errores de IA” en la que dos clientes pagaban, en esencia, para que ChatGPT debatiera contra sí mismo.

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La jueza Sharion Aycock suspendió el proceso y expulsó a todos los letrados involucrados. La magistrada señaló que el tribunal se encontraba “una vez más” ante alucinaciones de inteligencia artificial en documentos judiciales y atribuyó el problema a la aprobación de respuestas sin una revisión previa.

La jueza suspendió el proceso, expulsó a los abogados y atribuyó las alucinaciones de inteligencia artificial a la falta de revisión previa de los escritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, dos de los abogados quedaron impedidos de comparecer ante ese tribunal durante dos años. Las multas oscilaron entre 1.000 y 3.500 dólares, de acuerdo con el grado de responsabilidad asignado a cada uno.

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Por qué es peligroso usar inteligencia artificial en procesos judiciales

El uso de inteligencias artificiales en procesos judiciales genera graves fallos cuando se presentan “alucinaciones”, es decir, jurisprudencia, testimonios o pruebas totalmente inventados. Al no verificar estos textos, los profesionales vulneran la ética jurídica e inducen a error al tribunal.

Esta negligencia provoca sanciones económicas e inhabilitaciones para los letrados, vulnera los derechos de los clientes y satura el sistema judicial con recursos nulos, amenazando la transparencia y la rigurosidad de los juicios.

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