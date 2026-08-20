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Desaparecieron hace 34 años y el deshielo de un glaciar finalmente reveló dónde estaban

Un excursionista encontró el 26 de julio evidencias humanas en el hielo del cantón de Valais y la policía confirmó con análisis genéticos que corresponden a los montañistas que no volvieron en 1992

Glaciar con hielo y nieve, rocas, cuerdas de alpinismo, dos pares de botas, dos piolets y un par de esquís de madera.
Un excursionista detectó el 26 de julio indicios en el hielo del cantón de Valais y el Instituto de Medicina Forense en Sion corroboró con pruebas genéticas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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34 años después de su desaparición en los Alpes suizos, dos alpinistas belgas fueron identificados esta semana tras el hallazgo de sus restos en el glaciar Trift, en el sur de Suiza. La Policía del cantón de Valais informó que las pruebas de ADN confirmaron formalmente su identidad, poniendo fin a décadas de incertidumbre para sus familias.

Los cuerpos emergen a la superficie cuando las capas de hielo que los cubrían se desprenden. Este fenómeno se registra con creciente frecuencia en los Alpes, donde el retroceso de los glaciares —acelerado por el cambio climático— deja al descubierto los restos de montañistas desaparecidos hace años o incluso décadas.

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La última expedición: el 4 de septiembre de 1992

El 4 de septiembre de 1992, los dos hombres partieron del refugio Weissmies con un objetivo claro: alcanzar la cumbre del monte Weissmies, de 4.017 metros de altitud, en el sur de Suiza, cerca de la frontera con Italia. El plan incluía una escala en el refugio Almagell, pero el mal tiempo los sorprendió en ruta y nunca llegaron a destino. Desde ese día, no se supo nada más de ellos.

Primer plano de una grieta profunda en la nieve de una ladera soleada, por donde fluye agua cristalina. Al fondo se aprecian rocas y vegetación dispersa.
El retroceso del glaciar Trift expuso una zona antes inaccesible y permitió localizar a dos belgas que no regresaron en 1992 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los meses siguientes, las autoridades desplegaron varias operaciones de búsqueda en la zona. Los equipos de rescate peinaron el área y localizaron una mochila que pertenecía a los alpinistas, pero no encontraron ningún rastro de los hombres. Con el tiempo, las búsquedas cesaron sin resultados y el caso quedó abierto en los archivos de la Policía de Wallis, institución que conserva registros de personas desaparecidas desde 1925, en su mayoría vinculadas a accidentes en zonas de montaña y ríos de la región.

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El hallazgo: un excursionista y el hielo que retrocede

El 26 de julio de 2026, un excursionista que recorría el glaciar Trift dio con los restos de los dos hombres. El glaciar, ubicado en el cantón de Valais cerca de la frontera italiana, atraviesa un proceso de deshielo sostenido que, en los últimos años, dejó al descubierto sectores antes inaccesibles bajo metros de hielo. Fue precisamente en una de esas zonas expuestas donde aparecieron los cuerpos. El hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades locales.

Los restos se trasladaron al Instituto de Medicina Forense del hospital de Wallis, en Sion, capital del cantón de Valais, para su análisis. Allí, los peritos realizaron un estudio de ADN cuyos resultados no dejaron margen de duda. “La comparación directa de los perfiles de ADN estableció formalmente que se trata de dos alpinistas desaparecidos en la región del Weissmies en 1992”, señala el comunicado oficial de la Policía del cantón de Valais.

Cabe mencionar que las autoridades no divulgaron los nombres ni otros datos personales de las víctimas.

El deshielo como fenómeno recurrente en los Alpes

Mochila verde oliva, cuerdas de alpinismo grises, trozos de hielo, musgo sobre roca gris, con montañas nevadas y un glaciar al fondo.
Tras operativos que solo hallaron una mochila, el expediente quedó abierto hasta que el deshielo reveló restos en Valais y el cotejo genético permitió dar una respuesta definitiva a las familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este hallazgo no es un caso aislado. El retroceso de los glaciares alpinos, atribuido al calentamiento global, expone con creciente frecuencia los restos de montañistas desaparecidos. En 2025, los investigadores localizaron en el glaciar del monte Ober Gabelhorn, también en el cantón de Valais, los restos de un alpinista suizo que desapareció en 1994.

El fenómeno combina el drama humano con las consecuencias directas del cambio climático. Para las familias de quienes desaparecieron en las montañas, el retroceso del hielo representa, en algunos casos, la única posibilidad de obtener una respuesta definitiva después de años de silencio.

La Policía de Valais mantiene registros activos de desaparecidos en zonas alpinas desde hace más de un siglo. Con cada temporada de deshielo, las autoridades evalúan las zonas expuestas con la expectativa de que otros expedientes abiertos puedan cerrarse, tal como ocurrió con los dos alpinistas belgas identificados esta semana.

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