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La caída de la ballena llega a los cines con nuevo tráiler y estreno en octubre

La película de 20th Century Studios adapta la novela de Daniel Kraus y sigue a un joven atrapado dentro de una ballena en una historia de supervivencia y duelo

En el océano, los depredadores ganan. #LaCaídaDeLaBallena, estreno 15 de octubre. Solo en cines. (20th Century Fox)
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20th Century Studios lanzó un nuevo tráiler de La caída de la ballena, la adaptación cinematográfica de la novela de Daniel Kraus, con estreno previsto en cines para el 15 de octubre. La película, dirigida por Brian Duffield, propone una historia de supervivencia con eje en el duelo familiar y en la resistencia física de su protagonista, Jay Gardiner, un joven que queda atrapado dentro de una enorme ballena tras una inmersión en la costa de California.

El film se basa en Whalefall, la novela homónima de Daniel Kraus, y traslada a la pantalla una premisa centrada en el encierro, la cuenta regresiva y el conflicto emocional. Según la sinopsis difundida por el estudio, Jay se lanza al mar para buscar los restos de su padre, muerto tiempo antes. Durante esa búsqueda, el personaje interpretado por Austin Abrams es tragado por un cachalote y queda con solo una hora de oxígeno para intentar salir con vida.

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Un hombre con traje de buceo azul y negro, tanque de oxígeno y aletas, parado en la orilla de una playa. Detrás, el mar y un cielo nublado
Austin Abrams encarna a Jay Gardiner, el joven buceador que queda atrapado dentro de una ballena. ( 20th Century Studios)

La producción pertenece a 20th Century Studios e Imagine Entertainment y cuenta con un elenco integrado por Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd. En la historia, el padre de Jay, al que encarna Brolin, mantiene una presencia decisiva a través de recuerdos y enseñanzas que vuelven en medio de la crisis. Ese vínculo funciona como una de las claves narrativas del relato y ordena buena parte de la tensión dramática.

Duffield dirige la película y además firma el guion junto con el propio Kraus. Los productores son Brian Grazer, Duffield, Jeb Brody y Allan Mandelbaum, mientras que Doug Merrifield, Richard Abate y Will Rowbotham aparecen como productores ejecutivos. El proyecto adapta una obra que ya había despertado atención por su combinación de aventura, encierro y conflicto íntimo.

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Primer plano del rostro de un hombre con el pelo mojado y expresión de esfuerzo, los dientes apretados. Entorno oscuro con tonos azules y formas irregulares
La caída de la ballena estrenará exclusivamente en cines el 15 de octubre. (20th Century Studios)

En declaraciones difundidas junto con el nuevo avance, Duffield explicó parte del trabajo de rodaje. “Nuestro elenco y equipo pasaron un verano dentro de una ballena montada en un estudio de sonido en Studio City, California”, señaló el realizador. El director agregó que espera que el público pueda ver “las actuaciones y el esfuerzo” invertidos en una historia pensada para la experiencia de sala.

La propuesta combina elementos de thriller, drama y supervivencia. La situación extrema del protagonista instala una carrera contra el tiempo en un espacio cerrado y hostil, mientras el relato incorpora el peso del duelo y la relación entre padre e hijo. El conflicto no se limita al riesgo físico: también pone en primer plano la memoria, la culpa y la posibilidad de convertir un aprendizaje doloroso en una herramienta para resistir.

Un hombre joven de perfil con camisa verde y mochila. Detrás, un hombre mayor sin camisa con gorro verde, barba y tatuajes, mirando hacia la izquierda
Josh Brolin interpreta al padre del protagonista en un relato atravesado por el duelo familiar. ( 20th Century Studios)

El nuevo tráiler refuerza esa línea y muestra un tono centrado en la asfixia, la oscuridad y el aislamiento, con pasajes que alternan la inmersión submarina con escenas vinculadas al pasado familiar de Jay. La película apuesta así por un dispositivo narrativo que une espectáculo y tensión psicológica a partir de una situación límite.

Con fecha de estreno fijada para el 15 de octubre, La caída de la ballena se suma a la lista de adaptaciones literarias que buscan trasladar a la pantalla historias de alto impacto emocional con una premisa visual fuerte. En este caso, el núcleo del relato queda planteado desde una imagen precisa: un joven solo, atrapado en el interior de un animal gigantesco, con el tiempo en contra y con las lecciones de su padre como único recurso para intentar escapar.

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