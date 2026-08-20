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Una escuela australiana construyó un invernadero con 2.000 botellas de plástico

La iniciativa surgió como parte de un proyecto de reciclaje y hoy funciona como aula y espacio para el cultivo, involucrando a toda la comunidad educativa en actividades vinculadas a la sostenibilidad

Cuatro jóvenes, un niño y tres niñas, posan sonriendo frente a una pared vertical hecha de cientos de botellas de plástico transparentes apiladas
El proyecto Plastic Palace se levantó en la Richardson Primary School tras semanas de acopio, lavado y ensamblaje de envases en columnas sujetas a un armazón de madera (Crédito foto: Richardson Primary School)
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Alumnos de la escuela Richardson Primary School, en Canberra, Australia, recolectaron más de 2.000 botellas de plástico para construir las paredes de un invernadero. Esta estructura, llamada Plastic Palace —Palacio de plástico—, nació como una iniciativa de reciclaje y hoy se utiliza diariamente en la escuela para cultivar plantas y abordar contenidos vinculados a la sostenibilidad, según informó el medio AS.

La recolección de envases involucró a alumnos, docentes y familias, que durante semanas acumularon el material necesario para viabilizar la construcción. Sin esa participación colectiva, la escala del proyecto no habría sido posible: cada botella descartada por un miembro de la comunidad se integró al resultado final.

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Para cubrir parte de los insumos, la escuela recibió una subvención de 2.000 dólares australianos (USD 1.421,91) del Fondo Ambiental del Teachers Mutual Bank.

Cómo se construyó el “Palacio de plástico”

Invernadero de madera con paredes de botellas de plástico. El interior tiene estantes con macetas, plantas y carteles
La estructura funciona como aula y espacio de producción durante todo el año, con actividades sobre ciencias, economía circular y gestión de residuos (Crédito foto: Richardson Primary School)

El proceso demandó limpiar y acondicionar cada envase antes de integrarlo en largas columnas que luego se fijaron a un armazón de madera. Las botellas quedaron encastradas en las paredes y formaron un cerramiento translúcido que permite el ingreso de luz natural. Organizar, clasificar y ensamblar más de dos mil unidades requirió la participación sostenida de toda la comunidad escolar a lo largo de varias semanas.

El resultado obtenido consiste en un espacio que está especialmente protegido y que logra mantener de manera constante condiciones apropiadas y favorables que permiten el desarrollo y el crecimiento saludable de las plantas a lo largo de todo el año, sin importar la estación.

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El diseño incluyó la previsión de que esta construcción sirva como un recurso utilizado en contextos pedagógicos, pensado para el dictado de clases relacionadas con las ciencias y para la realización de actividades que estén vinculadas de algún modo con el medioambiente, de acuerdo con la información detallada por AS.

Un invernadero con limitaciones reconocidas

Invernadero de madera y botellas de plástico transparentes con plantas en macetas y tierra, iluminado por luz solar
El Fondo Ambiental del Teachers Mutual Bank aportó el financiamiento, equivalente a USD 1.421,91, para cubrir insumos del montaje en Canberra (Crédito foto: Richardson Primary School)

La estructura no replica las prestaciones de un invernadero profesional. Su capacidad para retener calor depende de variables como la orientación, la ventilación y las condiciones climáticas de la región. A eso se suma que el plástico se degrada con la exposición prolongada a la radiación solar, lo que condiciona la vida útil de la construcción y exige un mantenimiento periódico para preservar su funcionamiento.

Aun así, quienes impulsaron la iniciativa sostienen que esas limitaciones no restan valor al resultado. El objetivo nunca fue reemplazar un invernadero convencional, sino demostrar que los residuos pueden encontrar una segunda vida con el respaldo de una comunidad organizada. Según el portal español, el proyecto vale tanto por su función agrícola como por haber articulado reciclaje, cultivo y aprendizaje en un mismo espacio físico.

Un espacio para aprender haciendo

Cinco personas, incluyendo dos niños con uniforme escolar, cortan una cinta inaugural frente a una estructura hecha de botellas de plástico
La recolección comunitaria permitió alcanzar la escala necesaria, al incorporar cada recipiente descartado al armado de las paredes (Crédito foto: Richardson Primary School)

Desde que el Plastic Palace entró en funcionamiento, los estudiantes de Richardson Primary School cuidan sus propios cultivos y realizan experimentos vinculados a la gestión de residuos y al ciclo de vida de los materiales. La experiencia les permite observar de forma directa qué ocurre con los envases que consumen a diario y de qué manera pueden reintegrarse a un ciclo productivo antes de convertirse en basura.

El espacio también abrió un debate interno sobre consumo responsable y economía circular. Docentes y alumnos trabajan en conjunto en el seguimiento de los cultivos, lo que refuerza los contenidos curriculares y el sentido de responsabilidad colectiva frente al medioambiente. La iniciativa se consolidó, además, como una referencia concreta sobre cómo los materiales descartados pueden transformarse en herramientas útiles dentro de un entorno educativo.

Las botellas que estaban destinadas al descarte forman hoy las paredes de una estructura con función práctica y educativa en pleno corazón del colegio de Canberra. El proyecto demuestra que, con organización comunitaria y financiamiento acotado, los establecimientos escolares pueden llevar adelante iniciativas de impacto real sin grandes recursos.

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