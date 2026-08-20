Los MTV VMAs eliminan la categoría de rock por primera vez en casi cuatro décadas

Los MTV Video Music Awards eliminarán la categoría Best Rock en 2026 y pondrán fin a la presencia ininterrumpida del rock en los VMAs desde 1989 (VisualesIA ScribNews/MTV)

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Los MTV Video Music Awards (VMAs) eliminarán la categoría “Best Rock” de su edición 2026, lo que pone fin a una presencia ininterrumpida del rock en la ceremonia que se extiende por casi cuatro décadas, desde 1989.

La decisión quedó confirmada con la publicación de la lista oficial de nominados, que no incluye el galardón entre sus categorías.

Representantes de Paramount, empresa matriz de MTV, reconocieron una consulta periodística sobre la supresión, pero no ofrecieron ninguna explicación al respecto.

La historia de los premios al rock en los VMAs arrancó con la categoría “Best Heavy Metal Video”, introducida apenas cinco años después del lanzamiento de la ceremonia en 1984.

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Con el paso del tiempo, el galardón pasó a llamarse “Best Metal/Hard Rock Video” y luego “Best Hard Rock Video”, hasta consolidarse como “Best Rock Video” en 1997 y simplificarse a “Best Rock” en años más recientes.

La supresión de Best Rock quedó confirmada en la lista oficial de nominados de los VMAs 2026 y Paramount no dio explicaciones sobre la decisión (MTV)

Entre sus ganadores históricos figuran Guns N’ Roses, Aerosmith, Metallica, Korn, Limp Bizkit, Pearl Jam y Linkin Park.

El último ganador de esa categoría fue Coldplay, que en 2025 se impuso con el tema “All My Love” frente a Evanescence, Green Day, Lenny Kravitz, Linkin Park y Twenty One Pilots.

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Desde aproximadamente 2010, la propia categoría de rock ya venía inclinándose hacia el alt-rock y el pop-rock, con presencias frecuentes de Coldplay e Imagine Dragons, mientras el hard rock moderno quedaba prácticamente fuera de la competencia.

La categoría que más se aproxima al rock en la edición de 2026 es “Best Alternative”, aunque los nominados se alejan del sonido más duro asociado al género.

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La lista incluye a Geese (“Taxes”), mgk y Fred Durst (“FIX UR FACE”), Noah Kahan (“The Great Divide”), Olivia Rodrigo (“the cure”), SOMBR (“Homewrecker”), Tame Impala (“Dracula”) y Twenty One Pilots (“Drag Path”).

Coldplay ganó Best Rock en los VMAs 2025 con All My Love y fue el último vencedor antes de la eliminación de la categoría (REUTERS/Mario Anzuoni)

La eliminación del rock se produce un año después de que los VMAs rindieran homenaje al fallecido Ozzy Osbourne con un tributo que contó con la participación de Yungblud, el guitarrista de Aerosmith Joe Perry, el vocalista Steven Tyler, Nuno Bettencourt de Extreme y el tecladista Adam Wakeman.

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La ausencia de “Best Rock” no es la única novedad en el recorte de categorías. Tampoco figuran entre los nominados “Best Afrobeats”, “Best Pop Artist”, “Push Performance of the Year”, “Best Album”, “Video for Good”, “Best Long-Form Video”, “Best Group” y “Song of Summer”, sin que MTV haya aclarado si se trata de eliminaciones definitivas o de anuncios aún pendientes.

El resto del panorama de nominaciones está liderado por Madonna, con 11 candidaturas —su cifra más alta en una sola edición de los VMAs—, seguida de Taylor Swift con nueve, Ariana Grande y Sabrina Carpenter con siete cada una, y Bruno Mars, PinkPantheress y Zara Larsson con cinco.

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LISA, de BLACKPINK, suma cuatro, mientras que Shakira, Tate McRae, GENER8ION y Yung Lean cuentan con tres nominaciones cada uno.

En cuanto a la reina del pop, acumula 19 victorias competitivas en los VMAs y ha recibido nominaciones en todas las décadas de su carrera.

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Best Alternative es la categoría más cercana al rock en los VMAs 2026, con nominados como Geese, mgk y Fred Durst, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, SOMBR, Tame Impala y Twenty One Pilots (MTV)

En 1986 se convirtió en la primera solista femenina en recibir el Video Vanguard Award. Si ganara las 11 categorías en las que compite, igualaría a Beyoncé y Taylor Swift como las artistas con más VMAs de la historia, con 30 cada una.

Swift, por su parte, ya posee el récord de 30 Moon Persons y podría convertirse en la artista más premiada en la historia de los VMAs si consigue al menos una victoria este año.

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Las tres primeras, ganadoras previas del Video of the Year, vuelven a competir por ese galardón, junto a GENER8ION y Bruno Mars.

La categoría de Video del año reúne los videos “hate that i made you love me” de Ariana Grande, “I Just Might” de Bruno Mars, “STORM” de GENER8ION con Yung Lean, “Confessions II – The Film” de Madonna, “Tears” de Sabrina Carpenter y “The Fate of Ophelia” de Taylor Swift.

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Entre los datos llamativos de esta edición, 26 artistas reciben su primera nominación a los VMAs, entre ellos GENER8ION, Yung Lean, CORTIS, Stella Lefty, Don Toliver, Kali Uchis, Noah Kahan, Olivia Dean, Tucker Wetmore y Sienna Spiro.

Los VMAs 2026 también recortaron otras categorías, tienen a Madonna al frente de las nominaciones y celebrarán la gala el 27 de septiembre en Los Ángeles (Composición/Zuma Press/AP)

La categoría Mejor video de dance regresa después de siete años, con nominados como Madonna, Harry Styles, Lady Gaga y Doechii, Tate McRae, PinkPantheress y Zara Larsson, Bebe Rexha y Faithless, y Slayyyter.

La votación del público abrió el 18 de agosto en 13 categorías y permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre a las 6 p.m. ET. La categoría Mejor artista nuevo continuará recibiendo votos durante la propia ceremonia.

La gala se celebrará el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, la primera vez que regresa a esa ciudad desde 2017.

La transmisión en vivo comenzará a las 7:30 p.m. ET / 4:30 p.m. PT por MTV y CBS, con emisión simultánea en Paramount+ para Estados Unidos.