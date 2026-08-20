Costa Rica
Agregar Infobae enGoogle

Alias “Diablo” y “Tan” enfrentarán juicio por homicidio en Costa Rica bajo acusación de crimen organizado

La etapa oral y pública se realizará del 1 de abril al 18 de junio de 2027 ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada en San José, según confirmó el Departamento de Prensa judicial

El juicio por homicidio contra Alejandro Arias Monge, “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, “Tan”, se realizará en San José entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027. (OIJ)
El juicio por homicidio contra Alejandro Arias Monge, “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, “Tan”, se realizará en San José entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027. (OIJ)
Guardar

Las fechas del juicio ya están marcadas para Alejandro Arias Monge —conocido como “Diablo”— y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quienes deberán enfrentar cargos por homicidio ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) en San José. La etapa oral y pública se desarrollará entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027, según lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

La resolución judicial, identificada como N.° 045-2026, se emitió tras una audiencia celebrada este miércoles. Los jueces acogieron la petición del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien solicitó que el proceso por homicidio simple pase a tramitarse como un caso de crimen organizado. Esta decisión implica que el expediente 23-000010-0601-PE será conocido bajo jurisdicción especializada.

PUBLICIDAD

En respuesta a la gravedad de la acusación, el Ministerio Público solicitó la ampliación de las medidas cautelares para ambos imputados. La notificación formal sobre esas disposiciones se realizará próximamente y por escrito a las partes involucradas. Actualmente, Arias permanece bajo prisión preventiva durante tres meses, mientras que Pérez cumple un plazo de cinco meses, ambos dictados previamente por el Tribunal Penal de Pococí cuando el caso aún se encontraba en la vía ordinaria. Según El Observador, este cambio de jurisdicción permitirá que el proceso penal avance bajo los parámetros de la legislación especial sobre crimen organizado.

El Ministerio Público solicitó ampliar las medidas cautelares para Arias Monge y Pérez Méndez en el proceso por homicidio. (Ministerio de Justicia y Paz)
El Ministerio Público solicitó ampliar las medidas cautelares para Arias Monge y Pérez Méndez en el proceso por homicidio. (Ministerio de Justicia y Paz)

El traslado del expediente a la justicia especializada significa que la causa será juzgada bajo el marco normativo de la criminalidad organizada. Esto afecta principalmente la duración máxima de la prisión preventiva, que en Costa Rica asciende a 18 meses para estos delitos —una ampliación frente al límite ordinario de 12 meses—. La nueva etapa procesal también ajusta las condiciones de las medidas cautelares, que serán revisadas conforme a la legislación especial.

PUBLICIDAD

Otro proceso penal: el caso “Colorado” y la audiencia con 33 acusados

Paralelamente al proceso de homicidio, Alejandro Arias Monge enfrenta otro expediente judicial de alto perfil conocido como el caso “Colorado”. La audiencia preliminar de este proceso está prevista para el 1 de septiembre ante el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. Se trata de una investigación mucho más amplia, donde figuran 33 personas acusadas, incluyendo a la pareja, el padre y la hermana de Arias Monge, quienes deberán comparecer durante un mes de diligencias.

En este expediente también aparece Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, detenido junto a Arias en Sarapiquí. Según la Fiscalía, la organización presuntamente liderada por “Diablo” operaba en Limón y Pococí, donde gestionaba la distribución y venta de cocaína y marihuana, y mantenía vínculos con otras bandas para negociar cargamentos. La acusación describe una estructura jerárquica, en la que Arias Monge impartía órdenes directas y los ingresos generados eran legitimados en el sistema financiero nacional.

Alejandro Arias Monge también afronta el caso “Colorado”, cuya audiencia preliminar está prevista para el 1 de septiembre con 33 acusados. (Foto: cortesía)
Alejandro Arias Monge también afronta el caso “Colorado”, cuya audiencia preliminar está prevista para el 1 de septiembre con 33 acusados. (Foto: cortesía)

El caso “Colorado” ejemplifica el alcance de las investigaciones contra Arias Monge, quien además de enfrentar cargos por homicidio, es señalado como supuesto líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. La defensa de varios familiares, encabezada por el abogado Gregorio Briglia Peralta, ha adelantado que buscará demostrar el origen lícito de los bienes de sus representados y rechaza que la consanguinidad implique responsabilidad penal.

Durante el próximo mes, el tribunal analizará el grado de responsabilidad de cada acusado y determinará el alcance real de la estructura señalada por la Fiscalía. La resolución de este proceso será clave para el futuro judicial tanto de Arias Monge como del resto de los implicados, en un contexto donde las autoridades buscan responder con mayor rigor a los delitos atribuidos al crimen organizado.

Temas Relacionados

San JoséCrimen organizadoNarcotráficoLavado de dineroCosta Rica

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Un siniestro que inició en la noche y se extendió hasta la madrugada afectó gravemente el corazón comercial de Armenia, donde las autoridades reportaron solo daños materiales y la investigación sobre el origen del fuego continúa

El Salvador: Voraz incendio consume con 42 puestos en el mercado municipal de Armenia, Sonsonate

Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

Tras la victoria por 1-0 ante el Marathón en San Pedro Sula, el conjunto elefante avanzó a la siguiente ronda del certamen regional

Alianza, primer equipo salvadoreño clasificado a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026

La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel

La iniciativa que otorga a la entidad ferroviaria la planificación y la supervisión del sistema busca acelerar decisiones y blindar la ejecución, pero también concentra responsabilidades en un ente cuyo desempeño quedará bajo escrutinio legislativo

La apuesta de la presidencia para que Ferrocarriles de Guatemala comande el proyecto del Metroriel

Pandillero salvadoreño que cometió varios homicidios recibe 111 años de cárcel

José Isaac González Gómez fue hallado culpable de agrupaciones ilícitas, tres homicidios agravados y dos tentativas, por hechos cometidos entre 2014 y 2016

Pandillero salvadoreño que cometió varios homicidios recibe 111 años de cárcel

Un empleo de calidad podría recortar hasta en 55% el riesgo de pobreza en Costa Rica, según un estudio

Una investigación de la Universidad Nacional plantea que terminar la secundaria, saber inglés y manejar herramientas digitales puede marcar una diferencia fuerte en la movilidad social y en las opciones de salir adelante

Un empleo de calidad podría recortar hasta en 55% el riesgo de pobreza en Costa Rica, según un estudio

TECNO

Así puedes crear una app sin saber programar: solo necesitas ChatGPT y un iPhone

Así puedes crear una app sin saber programar: solo necesitas ChatGPT y un iPhone

Google regala un año de Google AI Plus: cómo conseguir Gemini avanzado y 400 GB gratis

Qué es ‘farmear aura’: el fenómeno viral que destronó a los therians en 2026

Gafas inteligentes Meta: cines de Reino Unido evalúan prohibirlas para evitar grabaciones y piratería

Así se verían Las Guerreras K-pop como personajes de Los padrinos mágicos

ENTRETENIMIENTO

Los MTV VMAs eliminan la categoría de rock por primera vez en casi cuatro décadas

Los MTV VMAs eliminan la categoría de rock por primera vez en casi cuatro décadas

“La vi salir en una camilla”: una vecina de Hayden Panettiere llamó al 911 varias veces por altercados con su exnovio

Conor Kennedy, exnovio de Taylor Swift, queda en la lista de buscados de Rusia por combatir en Ucrania

La caída de la ballena llega a los cines con nuevo tráiler y estreno en octubre

Moria en cifras, el detrás de escena de la serie que impulsa Netflix

MUNDO

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin

Las guerras de las que nadie habla: HRW denunció la ejecución de nueve civiles en Mali y acusó a los “Africa Corps” de Putin

Desaparecieron hace 34 años y el deshielo de un glaciar finalmente reveló dónde estaban

Una escuela australiana construyó un invernadero con 2.000 botellas de plástico

El ministro de Defensa israelí acusó a Erdogan de “arrastrar a Turquía a aventuras peligrosas” en Siria

Zelensky dijo que Rusia combinó misiles y drones para atacar un hospital infantil, una escuela y otros objetivos: 14 muertos