Alias “Diablo” y “Tan” enfrentarán juicio por homicidio en Costa Rica bajo acusación de crimen organizado

El juicio por homicidio contra Alejandro Arias Monge, “Diablo”, y Jonathan Pérez Méndez, “Tan”, se realizará en San José entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027. (OIJ)

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Las fechas del juicio ya están marcadas para Alejandro Arias Monge —conocido como “Diablo”— y Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, quienes deberán enfrentar cargos por homicidio ante el Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO) en San José. La etapa oral y pública se desarrollará entre el 1 de abril y el 18 de junio de 2027, según lo confirmó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.

La resolución judicial, identificada como N.° 045-2026, se emitió tras una audiencia celebrada este miércoles. Los jueces acogieron la petición del fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, quien solicitó que el proceso por homicidio simple pase a tramitarse como un caso de crimen organizado. Esta decisión implica que el expediente 23-000010-0601-PE será conocido bajo jurisdicción especializada.

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En respuesta a la gravedad de la acusación, el Ministerio Público solicitó la ampliación de las medidas cautelares para ambos imputados. La notificación formal sobre esas disposiciones se realizará próximamente y por escrito a las partes involucradas. Actualmente, Arias permanece bajo prisión preventiva durante tres meses, mientras que Pérez cumple un plazo de cinco meses, ambos dictados previamente por el Tribunal Penal de Pococí cuando el caso aún se encontraba en la vía ordinaria. Según El Observador, este cambio de jurisdicción permitirá que el proceso penal avance bajo los parámetros de la legislación especial sobre crimen organizado.

El Ministerio Público solicitó ampliar las medidas cautelares para Arias Monge y Pérez Méndez en el proceso por homicidio. (Ministerio de Justicia y Paz)

El traslado del expediente a la justicia especializada significa que la causa será juzgada bajo el marco normativo de la criminalidad organizada. Esto afecta principalmente la duración máxima de la prisión preventiva, que en Costa Rica asciende a 18 meses para estos delitos —una ampliación frente al límite ordinario de 12 meses—. La nueva etapa procesal también ajusta las condiciones de las medidas cautelares, que serán revisadas conforme a la legislación especial.

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Otro proceso penal: el caso “Colorado” y la audiencia con 33 acusados

Paralelamente al proceso de homicidio, Alejandro Arias Monge enfrenta otro expediente judicial de alto perfil conocido como el caso “Colorado”. La audiencia preliminar de este proceso está prevista para el 1 de septiembre ante el Juzgado Penal Especializado en Delincuencia Organizada. Se trata de una investigación mucho más amplia, donde figuran 33 personas acusadas, incluyendo a la pareja, el padre y la hermana de Arias Monge, quienes deberán comparecer durante un mes de diligencias.

En este expediente también aparece Jonathan Pérez Méndez, alias “Tan”, detenido junto a Arias en Sarapiquí. Según la Fiscalía, la organización presuntamente liderada por “Diablo” operaba en Limón y Pococí, donde gestionaba la distribución y venta de cocaína y marihuana, y mantenía vínculos con otras bandas para negociar cargamentos. La acusación describe una estructura jerárquica, en la que Arias Monge impartía órdenes directas y los ingresos generados eran legitimados en el sistema financiero nacional.

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Alejandro Arias Monge también afronta el caso “Colorado”, cuya audiencia preliminar está prevista para el 1 de septiembre con 33 acusados. (Foto: cortesía)

El caso “Colorado” ejemplifica el alcance de las investigaciones contra Arias Monge, quien además de enfrentar cargos por homicidio, es señalado como supuesto líder de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos. La defensa de varios familiares, encabezada por el abogado Gregorio Briglia Peralta, ha adelantado que buscará demostrar el origen lícito de los bienes de sus representados y rechaza que la consanguinidad implique responsabilidad penal.

Durante el próximo mes, el tribunal analizará el grado de responsabilidad de cada acusado y determinará el alcance real de la estructura señalada por la Fiscalía. La resolución de este proceso será clave para el futuro judicial tanto de Arias Monge como del resto de los implicados, en un contexto donde las autoridades buscan responder con mayor rigor a los delitos atribuidos al crimen organizado.

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