El Salvador refuerza apoyo a emprendedoras ante desafíos del cambio climático

El cambio climático en El Salvador impulsa nuevas estrategias de apoyo para las mujeres emprendedoras del sector agrícola. REUTERS/Stephanie Lecocq/File Photo

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El impacto del cambio climático sobre la agricultura y los pequeños negocios ha generado nuevas estrategias de apoyo para las mujeres emprendedoras en El Salvador. Las autoridades de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) desarrollan programas que buscan fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de los negocios liderados por mujeres, especialmente en un contexto de sequías y variaciones extremas del clima.

Durante una entrevista en el programa Diálogo 21, el presidente de CONAMYPE, Paul Steiner, explicó que la reciente falta de lluvias e incremento de las temperaturas han afectado a microempresarias agrícolas, pero resaltó que las recomendaciones de siembra temprana permitieron mitigar parte del impacto. Steiner señaló: “Estamos viendo ya una ventaja que hubo por la siembra temprana que recomendó el Ministerio de Agricultura ahora hay producto en el mercado”.

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El funcionario detalló que, ante la persistencia de condiciones climáticas adversas, se trabaja junto con alcaldías y el Ministerio de Agricultura en proyectos para proteger cultivos y conservar la humedad del suelo. “Estamos trabajando muy de cerca con muchas alcaldías para ir ayudando, es el tema de la protección de las plantas, para poder asegurar, especialmente abajo en la raíz. Al no dejarlas descubiertas, al dejarlas con cobertura y protección, se está manteniendo más humedad”, explicó Steiner.

CONAMYPE desarrolla programas para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad de los negocios liderados por mujeres ante las sequías y el calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las micro y pequeñas empresarias del sector agrícola, especialmente en zonas vulnerables, son parte central de los beneficiarios de estas estrategias. Los programas impulsados por CONAMYPE incluyen el acceso a nuevos centros de abasto y agromercados, que facilitan la comercialización directa de productos y buscan reducir los costos frente a intermediarios. “Más puntos como ese se están creando alrededor del país, tanto por parte del Ministerio de Agricultura como también por las alcaldías y algunos hasta privados. La idea es que se le está dando más salida al mercado a los pequeños agricultores, que era el problema fundamental que había”, afirmó el presidente de la institución.

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Junto con la protección de cultivos y el acceso a mercados, la institución también promueve el financiamiento y la capacitación para que las mujeres emprendedoras puedan enfrentar las dificultades derivadas del cambio climático. Steiner subrayó la importancia de fomentar inversiones en el sector agrícola, resaltando que el futuro de los negocios rurales depende de la capacidad de adaptación a escenarios ambientales más exigentes: “Hay que hacerlo un poco más caso al Ministerio de Agricultura en sus estrategias de casas malla porque ese es el futuro. El sol no se va a poner más fresco… la temperatura no va a comenzar a bajar y no vamos a tener épocas lluviosas”, advirtió.

Más de 800 productores participan de manera permanente y otros 340 de forma estacional en los Agromercados. (Foto cortesía MAG)

Las beneficiarias de estos programas reciben asesoría técnica, capacitación para optimizar recursos hídricos y acceso a líneas de crédito especialmente diseñadas para enfrentar crisis productivas. Además, se fomenta la utilización de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles, buscando asegurar la continuidad y rentabilidad de los emprendimientos femeninos en el sector agropecuario.

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La combinación de innovación, capacitación y apoyo financiero se perfila como la principal herramienta para que las mujeres emprendedoras salvadoreñas puedan superar los efectos del cambio climático y aportar a la seguridad alimentaria y el desarrollo local.