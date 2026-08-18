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El “modelo Bukele” inspira a América Latina, pero ningún país logra replicar sus resultados, dice organismo

Más de 15 planes de megacárceles y al menos 30 estados de emergencia surgieron en la región, pero un informe atribuye el caso salvadoreño a una concentración de poder excepcional

FOTO DE ARCHIVO: Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo, luego de que 486 presuntos pandilleros fueran acusados ​​de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según los fiscales, en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo, luego de que 486 presuntos pandilleros fueran acusados ​​de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según los fiscales, en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo
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El modelo de seguridad impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha convertido en referencia para varios gobiernos de América Latina y el Caribe, que han anunciado iniciativas para replicarlo en sus propios países. A pesar del interés regional, ningún otro país ha conseguido igualar los resultados alcanzados por el gobierno salvadoreño en la lucha contra el crimen organizado, según la organización Insight Crime.

Bajo la administración de Bukele, el gobierno de El Salvador implementó medidas de emergencia que permitieron ejercer un control casi total sobre las instituciones del Estado y sobre la respuesta frente a las pandillas. De acuerdo con Insight Crime, este enfoque posibilitó la detención de decenas de miles de presuntos miembros de las organizaciones Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, quienes fueron recluidos en cárceles superpobladas bajo condiciones sumamente restrictivas.

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Asimismo, se han combatido a otras estructuras criminales de menor expansión dentro del territorio, pero que al igual de las anteriores, generaron zozobra en el territorio salvadoreño. El medio subraya que los procesos judiciales se realizaron de manera colectiva, y las penas dictadas alcanzan miles de años de prisión en total.

El impacto de la estrategia de El Salvador trascendió sus fronteras. Insight Crime informa que más de quince propuestas de construcción de megacárceles surgieron en la región luego de la inauguración, hace tres años, del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) por parte del gobierno salvadoreño. Además, entre abril de 2020 y abril de 2023, se declararon al menos treinta estados de emergencia en distintos países latinoamericanos, en muchos casos inspirados por la retórica y las políticas de “mano dura” promovidas por la administración de Bukele.

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FOTO DE ARCHIVO: Un guardia penitenciario se encuentra cerca del logotipo del CECOT, mientras presuntos miembros de la banda Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio colectivo, después de que 486 presuntos miembros de la banda fueran acusados de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía, en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo
FOTO DE ARCHIVO: Un guardia penitenciario se encuentra cerca del logotipo del CECOT, mientras presuntos miembros de la banda Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio colectivo, después de que 486 presuntos miembros de la banda fueran acusados de más de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según la fiscalía, en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas/Archivo

El alcance regional del modelo

A pesar del eco político, los resultados han sido dispares. Las recientes campañas electorales en países como Argentina, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Honduras y Perú han adoptado discursos y propuestas que remiten de forma directa al modelo salvadoreño, según reporta Insight Crime. Sin embargo, la organización advierte que, hasta el momento, ninguna de estas iniciativas ha replicado la reducción de violencia y el control sobre las pandillas que se observa en El Salvador.

El informe de Insight Crime sugiere que la clave del fenómeno salvadoreño radica en el poder sin precedentes que ha concentrado el gobierno de Bukele, lo que ha facilitado la aplicación de medidas excepcionales. “El éxito se debe al control casi absoluto del gobierno salvadoreño, que permitió ejercer poderes de emergencia y suspender numerosos derechos constitucionales”, señala el reporte.

El seguimiento a las políticas de seguridad en la región se mantiene activo, mientras distintos países continúan evaluando la posibilidad de adaptar el modelo de El Salvador y enfrentan el desafío de alcanzar resultados similares.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, recibe el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/José Díaz)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a la izquierda, recibe el más alto reconocimiento diplomático de Costa Rica de parte del presidente Rodrigo Chaves en el palacio presidencial en San José, Costa Rica, el lunes 11 de noviembre de 2024. (AP Foto/José Díaz)

Vale destacar el interés internacional en las estrategias de seguridad salvadoreñas: mientras diversas autoridades visitan El Salvador para conocer el modelo de primera mano, el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa son frecuentemente invitados a otros países para compartir su experiencia. Un ejemplo de ello es Costa Rica, cuya administración bajo Rodrigo Chaves invitó oficialmente al mandatario salvadoreño. Ahora, la administración de Laura Fernández también ha manifestado interés en el modelo.

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