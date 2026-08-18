Envían a juicio a la exreina de belleza “La Barby del Sur” por narcotráfico en Guatemala

Jenniffer Dinora Bachez obtuvo su sobrenombre como "La Barby del Sur" tras participar en eventos de belleza. (Redes Sociales)

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El Juzgado de Mayor Riesgo D, bajo la dirección de la jueza Abelina Cruz Toscano, resolvió que Jenniffer Dinora Bachez, conocida como “La Barby del Sur”, enfrentará juicio por delitos relacionados al narcotráfico en Guatemala.

La decisión también implica a Axel Omar Chavar Sánchez, quien deberá responder a cargos similares. La audiencia de ofrecimiento de prueba fue programada para el 31 de agosto.

La jueza Cruz Toscano sostuvo que existen elementos suficientes en la acusación presentada por el Ministerio Público (MP) para que ambos acusados sean juzgados por tráfico, almacenamiento y comercio ilícito de drogas.

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La jueza Abelina Cruz Toscano también envió a juicio a Axel Omar Chavar Sánchez por tráfico, almacenamiento y comercio ilícito de drogas. (Cortesía)

La resolución judicial descartó la petición de la defensa para declarar el cierre provisional, argumentando que hubo tiempo suficiente para solicitar diligencias desde la detención inicial.

Acusaciones y hallazgos del Ministerio Público

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que Bachez Bolaños y Chavar Sánchez fueran enviados a juicio por los delitos de tráfico, almacenamiento y comercio ilícito de estupefacientes.

El MP afirmó que, al momento de la captura, se incautaron 193 paquetes de droga y 23 vehículos vinculados a las operaciones ilícitas. Estas evidencias fueron puestas a disposición de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC).

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En la audiencia del lunes 17 de agosto, el MP reiteró la relevancia de los paquetes decomisados y la conexión de los detenidos con estructuras delictivas dedicadas al narcotráfico. La acusación sostiene que los hechos planteados por la fiscalía podrían ser demostrados en debate oral y público.

La jueza sostuvo que la acusación del Ministerio Público contiene elementos suficientes para llevar el caso a debate oral y público a Jenniffer Dinora Bachez, “La Barby del Sur”. (Cortesía)

Antecedentes y operativos policiales

La recaptura de Bachez Bolaños ocurrió el 4 de marzo, tras una orden judicial emitida el 15 de diciembre de 2025 por un juzgado de Escuintla. Esta ocurrió luego de que quedó en libertad tras un aprehensión anterior.

La primera detención se efectuó el 11 de octubre de 2025 durante un operativo en una vivienda de la colonia Centro América, zona 3 de Escuintla. En esa ocasión, agentes de la División de Investigación y Policía Nacional Civil (DIP-PNC) detuvieron a la exreina de belleza y a trece hombres más.

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Durante ese procedimiento, las autoridades incautaron diez pistolas, cinco carabinas, cargadores con municiones y 393 paquetes con cocaína. “La Barby del Sur” recibió ese alias por su participación en certámenes de belleza en el departamento, lo que la hizo reconocida a nivel local.

La audiencia de ofrecimiento de prueba quedó programada para el 31 de agosto en el proceso por narcotráfico que impulsa el Ministerio Público. (Cortesía)

Pese a la gravedad de los hallazgos, recuperó su libertad tras el primer operativo, hecho que generó cuestionamientos en el ámbito judicial y social.

Vinculación con el crimen organizado y próximos pasos

La acusación formal contra Bachez Bolaños y Chavar Sánchez responde a la investigación en curso sobre comercio, tráfico y almacenamiento ilícito de drogas. El caso es conocido por designación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su seguimiento está a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo D.

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La detención de la exreina de belleza, según información oficial, requirió tareas de localización y seguimiento por parte de las autoridades. La nueva orden de captura obedece a la acusación formal, luego de que la sindicada quedara en libertad tras el operativo anterior.

El proceso judicial continuará con la audiencia de ofrecimiento de prueba el 31 de agosto, donde se determinará la admisión de evidencias para el debate oral y público, instancia en la que la justicia guatemalteca buscará aclarar la presunta vinculación de los acusados con el tráfico de drogas.