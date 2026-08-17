Laura Fernández alcanza 74,7% de apoyo en sus primeros 100 días y encabeza la valoración de figuras políticas

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La presidenta Laura Fernández registra un 74,7% de aprobación a su gestión, según la encuesta de OPol Consultores. REUTERS/Mayela Lopez

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, llega a sus primeros 100 días de gestión con un 74,7% de aprobación, de acuerdo con una encuesta elaborada por OPol Consultores. El resultado coloca a la mandataria como la figura política con mejor valoración entre las personas consultadas y refleja un amplio respaldo a su administración durante sus primeros meses al frente del Gobierno.

Según los resultados difundidos por la firma encuestadora, 20,5% de las personas consultadas manifestó que no respalda la gestión de Fernández, mientras que un 4,8% no respondió.

Fernández obtiene una valoración positiva de 66,7%

Además del nivel de aprobación de su gestión, la encuesta midió la percepción que tienen los costarricenses sobre la figura de la mandataria.

Los resultados indican que 98.3% de las personas consultadas conoce a Laura Fernández, lo que la convierte en una de las figuras políticas con mayor nivel de reconocimiento en el país.

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Entre quienes manifiestan conocerla, 66.7% mantiene una opinión positiva sobre la presidenta.

El dato se traduce en un balance positivo de +47%, uno de los más elevados entre las figuras políticas incluidas en la medición.

La diferencia entre el porcentaje de aprobación de la gestión y la opinión positiva sobre la persona responde a que se trata de dos indicadores distintos: mientras el primero evalúa directamente el desempeño del Gobierno, el segundo mide la percepción que genera la figura política.

La encuesta también incluyó una valoración numérica de la gestión gubernamental.

En este apartado, 23.2% de los encuestados otorgó una calificación de 8 al Gobierno, mientras que 6.5% le asignó una nota de 1.

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Estos resultados muestran una percepción favorable hacia la administración, aunque también evidencian la existencia de un segmento de la población que mantiene una valoración negativa de la gestión.

La mandataria aparece como la figura política con el balance positivo más alto de la medición, con +47%. Crédito: Captura video Casa Presidencial

Rodrigo Chaves ocupa el segundo lugar

La encuesta también midió la imagen de diferentes figuras políticas y ubicó al expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, entre los personajes con mayor respaldo.

Chaves registra un 99.2% de conocimiento, el porcentaje más elevado de toda la medición.

Entre las personas que conocen al funcionario, 64.5% tiene una opinión positiva sobre él, lo que se traduce en un balance favorable de +40,2%.

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De esta manera, Laura Fernández y Rodrigo Chaves aparecen como las dos figuras con los balances positivos más altos de la medición.

La cercanía entre ambos resultados también muestra que las principales figuras del actual Gobierno mantienen una percepción favorable entre una parte importante de la población consultada.

El expresidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda registra un nivel de conocimiento de 99,2%, el más alto de la medición. EFE/ Jeffrey Arguedas

Yara Jiménez y Francisco Gamboa también aparecen entre los mejor valorados

La medición de OPol Consultores incluyó además a otras figuras del escenario político nacional.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, aparece con un balance positivo de +36.83%, ubicándose entre las figuras con mejor percepción.

Le sigue el vicepresidente de la República, Francisco Gamboa, quien registra un balance de +36.32%.

En el caso del ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, la medición reporta un balance positivo de +30.63%.

Por su parte, Nogui Acosta, jefe de fracción del partido oficialista Pueblo Soberano, obtiene un balance de +21.23%.

Los resultados muestran así una tendencia favorable para varias de las principales figuras vinculadas al oficialismo, con balances positivos superiores al 20%.

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, alcanzó un balance positivo de +36,83% en la evaluación. Crédito: Asamblea Legislativa

Una medición realizada durante agosto

El trabajo de campo se llevó a cabo durante cinco días, entre el 12 y el 16 de agosto de 2026, cuando la administración de Fernández se encontraba en la evaluación correspondiente a sus primeros 100 días.

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La muestra estuvo conformada por 1.200 personas mayores de 18 años y, de acuerdo con la ficha difundida, corresponde a población costarricense.

El margen de error de ±2,8% indica el rango de variación estadística asociado a los resultados de la encuesta, mientras que el nivel de confianza del 95% corresponde al estándar utilizado para este tipo de mediciones.

La información publicada por OPol Consultores no detalla en la infografía el método específico utilizado para contactar a las personas participantes.

Con un 74,7% de aprobación, Laura Fernández inicia así la medición de sus primeros 100 días con un respaldo mayoritario entre las personas consultadas.

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El resultado adquiere relevancia debido a que los primeros meses de una administración suelen convertirse en un indicador inicial sobre la percepción ciudadana de las nuevas autoridades y de las principales decisiones adoptadas por el Gobierno.