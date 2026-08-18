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Imponen tres meses de prisión preventiva a dos sujetos detenidos en Costa Rica vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación

Los hombres fueron detenidos en un operativo de la Policía de Control de Drogas con apoyo de la DEA, en el que se decomisaron 991 paquetes de cocaína que podrían superar una tonelada.

Dos hombres de espalda con manos esposadas. Policías con uniforme, uno con bandera de Costa Rica y U.E.A., otro con inscripción PCD.
Los dos sospechosos quedaron en prisión preventiva por tres meses tras ser detenidos en un operativo contra el tráfico internacional de drogas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un juez de la República impuso tres meses de prisión preventiva a dos hombres detenidos durante un operativo contra el tráfico de drogas desarrollado el pasado fin de semana por cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Los sospechosos son un nicaragüense de apellido Vidaurre y un venezolano de apellido Ramírez, quienes, según la investigación policial, estarían vinculados con actividades relacionadas con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, organización criminal que opera en México.

El operativo estuvo a cargo de oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), con la colaboración de agentes de la DEA.

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De acuerdo con la investigación, Vidaurre presuntamente tenía entre sus funciones la compra de droga y el envío de los cargamentos hacia Norteamérica.

El segundo detenido, Ramírez, aparentemente se encargaba del traslado de los cargamentos de droga de un lugar a otro. Para realizar estos movimientos, presuntamente utilizaba un vehículo que contaba con un compartimiento oculto.

Decomisan 991 paquetes de cocaína

Como parte del operativo, las autoridades decomisaron un total de 991 paquetes de cocaína.

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Seguridad Pública, 66 paquetes fueron encontrados dentro de un vehículo ubicado en La Garita de Alajuela.

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Los otros 925 paquetes fueron localizados dentro de una vivienda ubicada en el mismo sector.

Debido a la cantidad de paquetes decomisados, las autoridades estiman que el cargamento podría superar el peso de una tonelada de cocaína.

El hallazgo se produjo después de las labores de investigación y seguimiento realizadas por los cuerpos policiales que participaron en el operativo.

La detención de los dos sospechosos y el decomiso de la droga forman parte de las acciones dirigidas contra estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes a escala nacional e internacional.

Un total de 925 paquetes de cocaína fueron localizados dentro de una vivienda, mientras otros 66 estaban ocultos en un vehículo. Crédito: MSP
Un total de 925 paquetes de cocaína fueron localizados dentro de una vivienda, mientras otros 66 estaban ocultos en un vehículo. Crédito: MSP

Investigación apunta a organización mexicana

Según la investigación, los dos detenidos tendrían una aparente relación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, una organización criminal que opera en territorio mexicano.

Las autoridades atribuyen a Vidaurre una participación relacionada con la adquisición de los cargamentos y su posterior envío hacia Norteamérica.

Ramírez, por su parte, estaría vinculado con el movimiento de los cargamentos entre diferentes puntos y con el uso del vehículo que mantenía un espacio oculto para transportar la droga.

La medida cautelar de tres meses de prisión preventiva fue dictada por un juez de la República mientras avanza la investigación judicial.

El operativo contó con la participación de la PCD, la UEA, la DIAC y la DEA de Estados Unidos. Crédito: MSP
El operativo contó con la participación de la PCD, la UEA, la DIAC y la DEA de Estados Unidos. Crédito: MSP

Operativos con apoyo de la DEA

El Ministerio de Seguridad Pública destacó el trabajo conjunto realizado con la DEA, agencia estadounidense encargada de la lucha contra el tráfico de drogas.

Según la institución, esta coordinación ha permitido la detención de una cantidad importante de personas presuntamente vinculadas con estructuras dedicadas al tráfico nacional e internacional de drogas.

Las investigaciones abarcan operaciones relacionadas con el traslado y comercialización de estupefacientes a mediana y gran escala.

En este caso, las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar la participación que habrían tenido los dos detenidos y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso judicial.

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