Comida, transporte y restaurantes: Alza marcada en sectores esenciales eleva el costo de vida en El Salvador

Una familia salvadoreña, con dos adultos y dos niños, observa con gestos de preocupación y cálculo el menú de un restaurante sencillo donde los precios de los platos aparecen elevados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026 refleja que los sectores de restaurantes y hoteles, transporte y alimentos registraron los incrementos más pronunciados en el último año, según cifras oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).

Esta tendencia confirma un encarecimiento sostenido de bienes y servicios esenciales para los hogares. De acuerdo con el reporte divulgado por el BCR, el IPC general alcanzó un valor de 134.55 en julio de 2026, frente a los 131.29 registrados en julio de 2025. Este avance evidencia una aceleración de los precios en diversos segmentos de la economía, con particular énfasis en áreas que inciden directamente en el presupuesto familiar.

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El informe detalla que el componente de restaurantes y hoteles fue el que experimentó el crecimiento más marcado en el periodo analizado. El índice para este sector pasó de 162.33 a 169.65, lo que representa un aumento de más de siete puntos en solo doce meses. Según el Banco Central, este comportamiento se atribuye a una mayor demanda de servicios turísticos y gastronómicos, así como a costos operativos más elevados derivados de insumos y energía.

En el caso del transporte, el documento oficial indica que el índice subió de 112.64 a 118.21. Este incremento se vincula con ajustes tarifarios en el transporte público y privado, sumados a variaciones en los precios de combustibles y repuestos. La volatilidad de los mercados internacionales de energía continúa impactando el costo final para los usuarios.

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La infografía del Banco Central de Reserva señala los sectores con mayores incrementos en el Índice de Precios al Consumidor durante julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros componentes del IPC, como prendas de vestir y calzado y educación, permanecieron prácticamente estables en el periodo revisado. El índice de prendas de vestir se situó en 99.89, apenas por encima de los 99.85 del año anterior, mientras que el de educación se mantuvo en 117.07.

Posibles causas del aumento en los sectores destacados

El BCR atribuye el incremento en restaurantes y hoteles a una combinación de factores. Entre ellos se encuentran el encarecimiento de insumos básicos, la mayor demanda por parte de consumidores locales y turistas, y las presiones salariales en el sector servicios. “El aumento de precios en servicios de restaurantes y hoteles suele reflejar una mayor presión de costos laborales y de insumos, además de una recuperación de la demanda tras periodos de restricción”, señala el informe técnico de la entidad.

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En transporte, la principal causa identificada por el BCR es la fluctuación internacional de los precios de combustibles, que repercute directamente en los costos del transporte público y privado. Además, la renovación periódica de flotas y el encarecimiento de repuestos y servicios mecánicos han generado ajustes en las tarifas cobradas a los usuarios.

Un globo aerostático con forma de cesta de supermercado, cargado con bienes y dinero, asciende junto a etiquetas de precios en alza mientras personas en el suelo intentan alcanzarlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector de alimentos y bebidas no alcohólicas enfrenta presiones vinculadas a la variabilidad climática, que afecta cosechas y disponibilidad de productos, así como a la dinámica de los mercados internacionales de materias primas. El Banco Central subraya que el encarecimiento de insumos como fertilizantes y energía impacta la cadena productiva, trasladando parte de ese costo a los consumidores finales.

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Especialistas en economía coinciden en que la persistencia de estos factores podría continuar presionando al alza los precios en los próximos meses, especialmente si persisten las tendencias actuales en los mercados internacionales y en la demanda interna. El informe oficial del BCR concluye que la inflación interanual se mantiene dentro de los rangos previstos, aunque con presión en sectores específicos.