Un autobús que transitaba de Izabal a Ciudad de Guatemala cae al río Túnico y deja a más de 20 asistidos

Un autobús de transporte público que salió de El Estor hacia Ciudad de Guatemala cayó al río Túnico en el kilómetro 295 de la ruta RN-7E, en Izabal. Crédito Imparcial Izabal

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Un autobús de transporte público que salió de El Estor hacia Ciudad de Guatemala cayó este sábado al río Túnico en el kilómetro 295 de la ruta RN-7E, en Izabal, y dejó a más de 20 pasajeros asistidos y trasladados a un centro de atención médica, en un hecho ocurrido en medio de fuertes lluvias que habían elevado el caudal del afluente y deteriorado el paso tipo badén.

Todos los afectados recibieron atención prehospitalaria y fueron llevados al Centro de Atención Permanente de la localidad para evaluación médica. Entre los pasajeros rescatados había mujeres y niños, de acuerdo con los reportes difundidos por medios locales.

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La emergencia movilizó a la 118 Compañía de Bomberos Voluntarios de Río Dulce, que acudió al lugar en las unidades 1459 y 1605. Víctor Gómez, vocero de la institución, confirmó que los socorristas asistieron a más de 20 personas que viajaban con destino a la capital guatemalteca.

Según la información confirmada por Bomberos Voluntarios en Ciudad de Guatemala, la alerta ingresó al teléfono de emergencias 122, donde se reportó que un vehículo había salido del badén y había caído al río en la aldea Túnico, en la ruta hacia El Estor. Los elementos destacados al lugar actuaron bajo el mando del oficial Garrido.

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Un autobús de transporte público que salió de El Estor hacia Ciudad de Guatemala cayó al río Túnico en el kilómetro 295 de la ruta RN-7E, en Izabal. Este material documenta un evento de rescate. Crédito El Veloz

El accidente ocurrió en un badén afectado por las lluvias

El percance se registró a la altura de la comunidad La Esperanza Túnico, en jurisdicción del municipio de El Estor, departamento de Izabal. Esa localidad está ubicada a 121 kilómetros de Puerto Barrios y a 319 kilómetros de la Ciudad de Guatemala.

De acuerdo con medios locales, la unidad había partido a la medianoche desde El Estor. Las versiones difundidas sobre la causa del hecho apuntan a dos posibilidades: que el vehículo fuera arrastrado por la corriente cuando cruzaba el badén o que el conductor perdiera el control antes de caer al cauce.

En otro de los reportes citados por la publicación local, las lluvias registradas en la zona habían provocado el aumento del caudal del río y el deterioro de la vía. Ese escenario coincidió con la información de los rescatistas sobre un paso improvisado o badén en el punto donde ocurrió la caída.

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Bomberos Voluntarios informaron que la mayoría de los pasajeros atendidos presentaba alteración del sistema nervioso. Tras los primeros auxilios en el sitio, todos fueron enviados a la emergencia del centro asistencial local.

Un autobús de transporte público que salió de El Estor hacia Ciudad de Guatemala cayó al río Túnico en el kilómetro 295 de la ruta RN-7E, en Izabal. Crédito El Veloz

Los vecinos participaron en el rescate de los ocupantes

Uno de los datos repetidos en los reportes locales fue la intervención inmediata de vecinos de la zona, que se sumaron al rescate de las personas atrapadas en el vehículo mientras permanecía sobre el curso del río. La ayuda se concentró especialmente en sacar del agua a mujeres y niños que viajaban como pasajeros.

Los testimonios recogidos en esas primeras informaciones también señalaron que varias personas estuvieron a punto de ser arrastradas por la corriente. Esa situación elevó la urgencia del operativo en una zona donde el caudal había crecido por las precipitaciones.

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El autobús fue identificado en los reportes locales como una unidad que cubría la ruta desde El Estor hacia la Ciudad de Guatemala, y en una de las versiones se mencionó que pertenecía a la empresa Starbus. Hasta el momento, la información disponible se concentra en la atención a los pasajeros rescatados y en su traslado al CAP de la localidad para evaluación médica.