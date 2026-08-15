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Lluvias por onda tropical ofrecerán alivio temporal al calor extremo y la sequía que afecta a El Salvador

Zonas agrícolas y costeras sienten el impacto del clima extremo, con temperaturas récord y fenómenos oceánicos, bajo un monitoreo intensivo de las autoridades y expectativas de lluvias por la influencia de una onda tropical

Ilustración en acuarela de dos campesinos con sombrero de paja y herramientas. Caminan por un campo seco y agrietado con nubes de tormenta al fondo.
Dos campesinos avanzan por un campo agrietado en El Salvador mientras nubes de tormenta se forman a la distancia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Salvador atraviesa una intensa ola de calor, con temperaturas que han alcanzado hasta los 42℃ (107,6℉) en la zona oriental, mientras una onda tropical promete aliviar parcialmente la sequía en sectores agrícolas afectados. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y del meteorólogo Roberto González, la combinación de altas temperaturas, sequía y mareas vivas mantiene en alerta a la población y a las autoridades.

El MARN notificó recientemente que el país se encuentra en el tercer periodo de sequía meteorológica, con especial impacto en las zonas paracentral y oriental, donde las lluvias han sido escasas.

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Por lo que, las altas temperaturas han incrementado el riesgo de incendios, afectado la producción agrícola y reducido los caudales de ríos y lagos, lo que repercute en la pesca y el abastecimiento de agua.

También, los productores han reportado pérdidas en cultivos de maíz y frijol, mientras que las comunidades costeras enfrentan una disminución en la captura de especies marinas.

Mapa estilizado de El Salvador con zonas áridas, una nube oscura en forma de monstruo descarga rayos, plantas de maíz y frijol secas a los lados.
Una ilustración de acuarela muestra el mapa de El Salvador con el corredor seco, mientras una nube con forma de monstruo que simboliza el fenómeno El Niño descarga rayos sobre los cultivos marchitos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, para este fin de semana, una onda tropical influirá en territorio salvadoreño, generando lluvias y tormentas principalmente en la zona centro y occidente. El pronóstico indica que las precipitaciones se concentrarán durante la tarde y la noche de este día 15 de agosto. Además, se esperan ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora (24,8 millas por hora) y fuerte actividad eléctrica.

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La institución advierte que las lluvias y tormentas pueden estar acompañadas de eventos como caídas de árboles, crecidas súbitas, inundaciones urbanas y deslizamientos de rocas, sobre todo en las regiones donde el suelo ha permanecido seco.

González aclaró que las lluvias previstas para el sábado y domingo podrían ser puntuales y de corta duración, pero su llegada podría ofrecer un respiro ante el prolongado calor y la sequía.

El meteorólogo Roberto González presenta el pronóstico para este fin de semana. Se esperan lluvias y tormentas el sábado debido a una onda tropical, mientras que el domingo serán más aisladas.

Mareas vivas y riesgos asociados en las costas

A la par de la ola de calor y la sequía, el fenómeno de mareas vivas afecta el litoral salvadoreño entre el 12 y el 16 de agosto. El MARN explicó que este fenómeno ocurre cuando la Luna se encuentra en perigeo y alineada con la Tierra y el Sol, lo que incrementa el rango entre marea alta y baja.

Las mareas vivas tendrán su mayor impacto en municipios como La Libertad, Acajutla y, especialmente, La Unión, donde el rango puede alcanzar hasta los 3.3 metros (10,8 pies). Durante la marea alta, que se presenta entre las 3 y 6 de la mañana y de la tarde, la parte superior de las playas se inunda, mientras que la marea baja, de 9 a 12 de la mañana y la noche, expone zonas normalmente cubiertas por el mar.

Las autoridades han advertido sobre el incremento en la fuerza de las corrientes de retorno durante la marea baja, lo que representa un peligro para quienes visitan las playas. La combinación de altas temperaturas y mareas vivas exige precaución adicional para los sectores turísticos y pesqueros.

Lluvias, tormentas y ráfagas de viento afectarán a todo El Salvador por el paso de una onda tropical, con énfasis en las zonas centro y occidente (Cortesía: MARN).
Lluvias, tormentas y ráfagas de viento afectarán a todo El Salvador por el paso de una onda tropical, con énfasis en las zonas centro y occidente (Cortesía: MARN).

Ante este panorama, las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los informes oficiales y evitar exponerse durante las horas de mayor temperatura. También aconsejan a la precaución en zonas costeras debido a los riesgos asociados a las mareas vivas y las corrientes de retorno.

El meteorólogo Roberto González enfatizó que las condiciones climáticas podrían variar en los próximos días según el comportamiento de la onda tropical y otros sistemas atmosféricos.

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