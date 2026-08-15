Fieles católicos de Nicaragua se congregaron en León para celebrar la Gritería Chiquita

Las calles de la ciudad nicaragüense de León, al noroeste de Nicaragua, se llenaron este viernes de cantos, rezos y altares marianos con motivo de la tradicional Gritería Chiquita, una celebración que cada 14 de agosto recuerda la promesa hecha por los vecinos de ese lugar en medio de una de las erupciones más violentas registradas por el volcán Cerro Negro.

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León vuelve a encender la Gritería Chiquita: la fiesta de fe que nació tras una erupción del Cerro Negro en Nicaragua La celebración reunió a cientos de personas entre cantos, rezos y altares marianos, en una jornada que recuerda la promesa hecha en 1947 cuando la ciudad pidió protección ante la furia del volcán.

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