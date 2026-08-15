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Fieles católicos de Nicaragua se congregaron en León para celebrar la Gritería Chiquita

Esta tradición nació en 1947, cuando el obispo Isidro Oviedo y Reyes convocó una peregrinación ante la erupción del volcán Cerro Negro, desde entonces los leoneses rememoran la promesa de mantener viva esta expresión de devoción mariana.

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Las calles de la ciudad nicaragüense de León, al noroeste de Nicaragua, se llenaron este viernes de cantos, rezos y altares marianos con motivo de la tradicional Gritería Chiquita, una celebración que cada 14 de agosto recuerda la promesa hecha por los vecinos de ese lugar en medio de una de las erupciones más violentas registradas por el volcán Cerro Negro.

La celebración en León incorpora a La Gigantona, el Enano Cabezón y los toros encuetados como parte de su expresión cultural./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La celebración en León incorpora a La Gigantona, el Enano Cabezón y los toros encuetados como parte de su expresión cultural./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el epicentro de la festividad en León./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es el epicentro de la festividad en León./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
Cada Gritería Chiquita reafirma la fe de los leoneses, quienes año tras año rememoran el episodio volcánico de 1947./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
Cada Gritería Chiquita reafirma la fe de los leoneses, quienes año tras año rememoran el episodio volcánico de 1947./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
Los músicos también tienen lugar durante la celebración, interpretando notas que encienden el ánimo de los asistentes. / (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Los músicos también tienen lugar durante la celebración, interpretando notas que encienden el ánimo de los asistentes. / (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
La Gritería Chiquita, también conocida como Gritería de Penitencia, se celebra en varias ciudades de Nicaragua, pero es en León donde adquiere mayor relevancia y proyección nacional./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La Gritería Chiquita, también conocida como Gritería de Penitencia, se celebra en varias ciudades de Nicaragua, pero es en León donde adquiere mayor relevancia y proyección nacional./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La Gritería Chiquita se replicó en otras ciudades de Nicaragua. Esta tradición atrae a turistas y refuerza la devoción mariana en un país de mayoría católica./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
La Gritería Chiquita se replicó en otras ciudades de Nicaragua. Esta tradición atrae a turistas y refuerza la devoción mariana en un país de mayoría católica./ (Esteban Nogales/ Canal 6 Nicaragua)
Los fieles de León atribuyeron a un milagro de la virgen el cese de la erupción del Cerro Negro y sostienen desde entonces la promesa de gratitud./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Los fieles de León atribuyeron a un milagro de la virgen el cese de la erupción del Cerro Negro y sostienen desde entonces la promesa de gratitud./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Los vecinos en León entregan obsequios a quienes dedican oraciones a la virgen, tal como se instauró hace casi ocho décadas./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Los vecinos en León entregan obsequios a quienes dedican oraciones a la virgen, tal como se instauró hace casi ocho décadas./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Devotos participan en la procesión de la Gritería Chiquita, entonando cantos y rezos frente a sagrarios, una costumbre que recuerda la promesa hecha por los habitantes de León durante la emergencia volcánica de 1947./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Devotos participan en la procesión de la Gritería Chiquita, entonando cantos y rezos frente a sagrarios, una costumbre que recuerda la promesa hecha por los habitantes de León durante la emergencia volcánica de 1947./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Durante la Gritería Chiquita, los devotos recorren altares marianos, entonan cantos y rezos y reciben dulces, frutas y alimentos típicos./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Durante la Gritería Chiquita, los devotos recorren altares marianos, entonan cantos y rezos y reciben dulces, frutas y alimentos típicos./ (Esteban Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Visitantes y locales se congregan frente a la Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción, epicentro de la festividad y declarada Patrimonio de la Humanidad, donde la jornada culmina con juegos de luces./ (Esteba Noguera/ Canal 6 Nicaragua)
Visitantes y locales se congregan frente a la Real e Insigne Basílica Catedral de la Asunción, epicentro de la festividad y declarada Patrimonio de la Humanidad, donde la jornada culmina con juegos de luces./ (Esteba Noguera/ Canal 6 Nicaragua)

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