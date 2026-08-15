Honduras
Agregar Infobae enGoogle

Capturan al presunto feminicida de Yorleni Alas, joven que fue hallada calcinada en Puerto Cortés, Honduras

Familiares de Yorleni Alas reconocen el trabajo de la DPI tras la detención del sospechoso, señalado por secuestrar, asesinar y calcinar a la joven en Puerto Cortés

Autoridades hondureñas informaron sobre la captura del presunto responsable de la desaparición y muerte de Yorleni Alas (Cortesía: Policía Nacional de Honduras).
Autoridades hondureñas informaron sobre la captura del presunto responsable de la desaparición y muerte de Yorleni Alas (Cortesía: Policía Nacional de Honduras).
Guardar

La Policía Nacional capturó el día de ayer, 14 de agosto en Puerto Cortés a Carlos Pérez Montes, señalado como presunto responsable del femicidio agravado y robo agravado contra Yorleni Melissa Argueta Alas, joven que fue secuestrada, asesinada y posteriormente calcinada en ese municipio del norte de Honduras, el pasado 4 de mayo.

La detención se produjo tras varios meses de investigaciones dirigidas por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y fue confirmada por autoridades policiales y familiares de la víctima, que desde mayo mantenían presión para evitar la impunidad en este caso.

Según lo informado por la Policía Nacional, la operación que llevó a la captura se realizó en la aldea La Posona, donde agentes de la DPI localizaron a Pérez Montes, de 28 años, residente en la misma comunidad. El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal, conforme al procedimiento establecido.

PUBLICIDAD

La captura de Carlos Pérez Montes representa un avance relevante en el esclarecimiento de los hechos, según reconocieron tanto la Policía como allegados de la joven.

Yorleni Alas, de 18 años, desapareció la madrugada del 4 de mayo de 2026 en Puerto Cortés tras salir de su jornada laboral (Cortesía El Heraldo).
Yorleni Alas, de 18 años, desapareció la madrugada del 4 de mayo de 2026 en Puerto Cortés tras salir de su jornada laboral (Cortesía El Heraldo).

El papá de Yorleni, Noé Pérez Ducayo, expresó a los medios locales su confianza en la labor de la DPI y en la evidencia recopilada durante el proceso: “Ahora estamos seguros que no es sospechoso, es el hechor. Y dándole gracias a la DPI por su trabajo que ha hecho, porque hizo un trabajo espectacular”. Pérez también detalló que la policía decomisó prendas de vestir y pertenencias de la víctima en poder del detenido, elementos que forman parte de la investigación.

PUBLICIDAD

El caso de Yorleni Melissa Argueta Alas generó una profunda conmoción en la comunidad local y a nivel nacional, motivando la intervención de medios, autoridades y colectivos de derechos humanos. La desaparición y muerte de la joven pusieron en evidencia la vulnerabilidad de las mujeres en el país y reavivaron los reclamos para que los feminicidios no queden impunes.

El padre de Yorleni Alas, la joven encontrada sin vida, expresa su alivio y agradecimiento a la DPI tras la captura del presunto responsable. Asegura con firmeza que "él es el hechor" y pide a la población no tener miedo de denunciar.

Investigación y presión social tras la desaparición de Yorleni Alas

La desaparición de Yorleni Alas y su hermana, ocurrida el 4 de mayo tras finalizar su jornada laboral, marcó el inicio de una intensa búsqueda y movilización social en Puerto Cortés. Familiares y organizaciones feministas colaboraron en labores de búsqueda, denuncia pública y presión a las autoridades, mientras la DPI desplegaba recursos para ubicar a las jóvenes y recopilar pruebas.

La hermana mayor sobrevivió a una agresión sexual y logró dar aviso a la familia. En los días siguientes, la comunidad pegó afiches y organizó plantones, en tanto la incertidumbre persistía sobre el paradero de la menor. El cuerpo de Yorleni fue localizado 10 días después en avanzado estado de descomposición, en un solar baldío, en avanzado estado de descomposición y calcinado, lo que obligó a realizar pruebas científicas para su identificación, proceso que finalizó el 23 de junio.

Durante la investigación, otro sospechoso fue capturado y puesto en libertad por falta de pruebas, lo que incrementó la presión social para esclarecer el caso. El padre de Yorleni, en declaraciones recogidas por La Tribuna, subrayó la importancia de no olvidar a las víctimas ni dejar de exigir justicia: “No dejemos impunes a nuestras familias que estén desaparecidas. Por favor, no le tengamos miedo a esas escorias. Lucharemos hasta lo último por tener al hechor preso”.

La DPI informó que la vestimenta y objetos personales de la joven fueron encontrados en poder del detenido, reforzando la acusación en su contra. El proceso judicial continúa, mientras familiares esperan una sentencia condenatoria y llaman a la sociedad a mantenerse vigilante.

Temas Relacionados

HondurasYorleni AlasPuerto CortésDPICaptura

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un autobús que transitaba de Izabal a Ciudad de Guatemala cae al río Túnico y deja a más de 20 asistidos

Más de una veintena de ocupantes recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados al Centro de Atención Permanente de la zona, tras el percance en el kilómetro 295 de la RN-7E, Izabal

Un autobús que transitaba de Izabal a Ciudad de Guatemala cae al río Túnico y deja a más de 20 asistidos

Ricardo Arjona despertó cientos de gritos y convirtió su regreso a Costa Rica en una noche de cercanía con sus seguidores

Los asistentes iluminaron el recinto con sus celulares y cantaron al unísono el pedido final, tras una noche marcada por el aguacero, una escenografía móvil y varios temas a solicitud en el Estadio Nacional.

Ricardo Arjona despertó cientos de gritos y convirtió su regreso a Costa Rica en una noche de cercanía con sus seguidores

León vuelve a encender la Gritería Chiquita: la fiesta de fe que nació tras una erupción del Cerro Negro en Nicaragua

La celebración reunió a cientos de personas entre cantos, rezos y altares marianos, en una jornada que recuerda la promesa hecha en 1947 cuando la ciudad pidió protección ante la furia del volcán.

León vuelve a encender la Gritería Chiquita: la fiesta de fe que nació tras una erupción del Cerro Negro en Nicaragua

¿Cuántos tsunamis ha soportado la costa salvadoreña, siendo un territorio altamente sísmico?

A lo largo de su historia, la costa de El Salvador ha registrado episodios de tsunamis que han impactado a comunidades vulnerables, pese a que la actividad sísmica en el país es una de las más intensas de la región centroamericana y mantiene a las autoridades en constante alerta

¿Cuántos tsunamis ha soportado la costa salvadoreña, siendo un territorio altamente sísmico?

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

La operación coordinada entre el Ministerio de Salud y el Comando Sur de Estados Unidos se realizó del 3 al 14 de agosto, con consultas en varias especialidades en dos centros asistenciales

República Dominicana: La misión Amistad 2026 brindó atención médica gratuita a cerca de 1,900 personas en La Vega

TECNO

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Del videojuego a la torre de control: Estados Unidos quiere convertir a los gamers en controladores aéreos

Cómo pasar libros de tu PC a Kindle: guía para hacerlo por USB o internet

Cuáles son las canciones de Las guerreras k-pop en español, habrá segunda parte y más preguntas en Google

Cómo ha cambiado el valor de la criptomoneda bitcoin en las últimas 24 horas

Este es el precio de la criptomoneda ethereum este 15 de agosto

ENTRETENIMIENTO

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

El nuevo tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ muestra por qué Doctor Doom es el gran villano de Marvel

De Elizabeth Taylor y Richard Burton a Tom Holland y Zendaya: las 10 parejas más poderosas de Hollywood

Jason Bateman suma cuatro nominaciones al Emmy mientras dirige una nueva comedia policial

Primer vistazo a ‘Coco 2′: Miguel adolescente, fecha de estreno y más datos revelados en el D23

Los nuevos X-Men de Marvel: reparto, fecha de estreno y más sobre el regreso de los mutantes al cine

MUNDO

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados

Netanyahu acusó al grupo terrorista Hezbollah de violar la tregua en Líbano: tres soldados israelíes fueron heridos de gravedad

Irán anunció que tres de sus pilotos de combate fueron capturados por Qatar durante el inicio del conflicto en marzo

Donald Tusk afirmó que la principal amenaza para Polonia es Rusia: “Un vecino peligroso que está librando una guerra en nuestras fronteras”